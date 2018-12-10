Тариф на отопление вырастет с 1 января 2019 года в Новосибирской области

Региональные власти приняли новые тарифы на отопление и холодную воду — их повысят дважды в течение 2019 года на 4,9%. Ранее в правительстве РФ заявлялось, что общий рост платежей для россиян должен будет остаться в пределах, не превышающих целевую инфляцию, — 4%, пишет сайт КПРФ.

На прошлой неделе, в департаменте по тарифам Новосибирской области приняли решение о повышении тарифов на холодную воду и стоки. С нового года кубометр воды для горожан будет стоить 17,98 рубля, а 1 июля его повысят до 18,56 рубля. Тарифы на водоотведение тоже увеличат в два этапа: с 1 января — до 13,80 рубля за кубометр, с 1 июля — до 14,24 рубля.

На этой неделе региональные власти утвердили расценки и за отопление на 2019 год. Таким образом, тарифы на тепло с января вырастут на 1,7% — до 1290,8 рубля за гигакалорию, а в июле еще на 3,2% до 1331,35 рубля за гигакалорию.