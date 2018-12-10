Тариф на отопление вырастет с 1 января 2019 года в Новосибирской области
Бердск. ХХ век: Как возникли улица и площадь Горького
Против проживания рядом с онкобольными детьми собирают подписи жители дома в Москве
Акция: Больные туберкулезом дети и одинокие старики ждут подарки от жителей Бердска
Выманил $5000 житель Африки у новосибирца для покупки автомобиля Mazda
Только цветы: дарить подарки врачам и учителям запретят в России
Фотомарафон «Бабушка рядышком с дедушкой!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Итоги – 2018 и как начнется 2019 год для бухгалтера
Департамент чиновницы «государство вам ничего не должно» ликвидировал губернатор Куйвашев
Докричались: Не мерзнут «до костей» в детской поликлинике Бердска