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Давно хотелось как то обрисовать,как власть умело манипулирует сознанием народа,но трудно было сформулировать…Эта статья достаточно хорошо описывает эту тему :

Народ устал от оболванивания: кому выгодна политика по культивированию невежества.

Такое впечатление, что народ — далеко не весь, конечно, — стал понемногу задумываться о своем житье-бытье. В частности, о том, как нами управляют власть имущие. Это очень важно, и вот почему.

Устойчивость современной власти в России в огромной степени предопределялась тем, что удалось построить такую систему управления, которая опиралась на известные 10 способов манипулирования народом с помощью средств массовой информации. Мне уже приходилось на страницах «МК» писать об этом.

Сформулировал эти 10 способов, напомню, выдающийся американский ученый, профессор Ноам Хомский. Конечно, сформулировал он их не специально для нас. Но практически все эти способы (отвлечение внимания; создавать проблему, а затем предлагать решение; постепенное применение и прочее) реализовались в современной России.

Но сегодня я предлагаю оценить, что в настоящее время происходит с одним из ключевых способов (№7): «Держать людей в невежестве, культивируя посредственность». Согласитесь, что это в России было реализовано в полной мере. Ярчайший пример — наши бесконечные ток-шоу на ведущих телеканалах, куда вытаскивается вся грязная бытовуха. Причем телеканалы готовы десятки раз обмусоливать тот или иной информационный повод, придумывая, как им кажется, новые интересные подробности. А эти бесконечные анализы ДНК? Кто от кого и кому — вот самые

актуальные вопросы для нашей телеаудитории.

Доказательством сознательного оболванивания зрителей является и замена настоящих, умных информационно-аналитических программ на телевидении на чисто пропагандистско-информационные. Сама подача материала в них подразумевает, что думать не надо, принимайте как есть, все додумано без вас.

Но для чего властям необходимо таким образом работать с народом? Только ли для того, чтобы было легче управлять им? Ответы на эти вопросы может подсказать мудрое изречение Вольтера: «Глупость, безрассудство и пороки доставляют государству часть его доходов». Если люди не задумываются, то можно, к примеру, лишать их на протяжении последних лет обязательной пенсионной накопительной компоненты. Нельзя, конечно, сказать, что люди не думали об этом из-за собственной глупости, но то, что их внимание настойчиво отвлекалось от подобных тем, —

это точно. В результате те самые доходы, о которых говорил великий Вольтер, оказались в общем пенсионном «котле», а реально — у государства.

А что с пороками? Скорее всего, классик и здесь прав. Судите сами: власти долго и упорно борются с коррупцией, но почему-то борьба эта какая-то безуспешная. Может, потому, что и люди как-то терпимее стали относиться к этому пороку, типа «не мы такие — жизнь такая». На словах, может, они и осуждают коррупцию, но вот вопрос: а что делали бы некоторые кухонные критики, дорвавшись до «интересных» должностей? Уверен, немало тех, кто тоже брал бы взятки, будь у них такие возможности, а потому на деле-то отношение к коррупции получалось вполне

терпимым. Результат: пусть не государству, а отдельным чиновникам пороки приносят доходы. Так что прав и здесь Вольтер.

Вполне прагматичная политика по культивированию невежества получилась: и управлять легче, и заработать на этом можно. Казалось, что так будет всегда. Властям так казалось, и это была ошибка. Потому что время беспроблемного оболванивания заканчивается? Вот доказательства.

Уже несколько опросов ведущих российских социологических центров в 2018 году показали, что россияне «вдруг» стали называть в качестве главного государственного приоритета повышение благосостояния народа. Раньше, особенно в 2014-м, приоритеты были совсем другие: величие страны, крепость границ, уважение в мире — вот что, по мнению россиян, должно было обеспечиваться в первую очередь. И вдруг все это стало уступать свое место задачам развития экономики и повышения благосостояния. Это ли не яркое свидетельство того, что люди стали задумываться и верно расставлять приоритеты?

А вот еще одно доказательство, что время примитивизации массового сознания заканчивается: результаты последних социологических опросов стали показывать резкое снижение доверия зрителей, слушателей, читателей к государственным средствам массовой информации. Значит, задумываются, значит, просто так на веру уже не принимают.

Уверен, что доказательств того, что люди стали задумываться о происходящем, будет становиться с каждым днем все больше. Но для того, чтобы понять, является ли такой поворот устойчивым и необратимым, важно представлять, почему он вообще стал возможным.

Во-первых, власти не учли, что прежняя политика не может продолжаться бесконечно долго. Пока все ничего с точки зрения «желудка», тогда да, можно, грубо говоря, вешать лапшу на уши. А вот как только уровень жизни людей качнется, тогда некое просветление в мозгах все-таки наступает.

В нашей стране реальные располагаемые денежные доходы населения, по официальной статистике (подчеркиваю: по данным Росстата), падали на протяжении четырех лет подряд, с 2014 года по 2017 год, нарастающим итогом примерно на 11%. Пока непонятно, выйдут ли они в плюс по итогам уходящего 2018 года, но если и выйдут, то связано это будет, прежде всего, с накачкой бюджетной сферы деньгами накануне президентских выборов. Поэтому все просто: стали хуже жить — начали понемногу задумываться.

Во-вторых, Интернет как альтернативный источник получения информации раскрывает все больше и больше в этом плане свои возможности. Есть альтернативная точка зрения — есть стимул, чтобы обдумать, чем тебя нагрузили официальные СМИ.

В-третьих, в России все-таки остались и по сей день независимые средства массовой информации. Да, они очень малочисленны, и их возможности много меньше по сравнению с информационно-пропагандистской машиной властей. Да, о независимости некоторых из них можно говорить с известной долей условности. Но все-таки есть такие СМИ, и интерес к ним, когда люди начали потихоньку задумываться, возрастает. Именно эти СМИ также становятся источником получения альтернативной информации в условиях падения доверия к официальным источникам.

В-четвертых, исторический опыт учит: всех все равно не удастся держать в невежестве, желаемого властями единомыслия не случилось. Были, есть и обязательно будут те, кто способен мыслить самостоятельно, критически оценивая слова и действия властей. Такие люди раздражают тех, кто полностью лег под официальную пропаганду. Эти «лежачие» никак не поймут, почему несогласные все критикуют и критикуют, но в конце концов даже они начинают задумываться о происходящем.

В-пятых, оболванивание бумерангом бьет по самим властям. Когда долгие годы проводится эта неприглядная работа с массовой аудиторией, наивно было бы надеяться на то, что такая деятельность пройдет стороной для самих властей. В результате растет непрофессионализм, сильно снижается качество управленческих решений. А последствие такого, мягко выражаясь, некачественного госуправления приводит к результатам, которые еще больше заставляют людей задумываться о происходящем. Все, круг замкнулся. А люди недоумевают: «Они что там, наверху, не

понимают, что ли?» (это такая вербальная реакция на качество принимаемых управленческих решений). И мне не раз приходилось отвечать: «Да, не понимают». А с чего им понимать? Они же, сами того не осознавая, стали жертвами примитивизации массового сознания. Думали остаться в стороне? Думали, что самих не коснется? Вообще не думали о таких последствиях? Коснулось, и в полной мере.

И что теперь? Путь к примитивному единомыслию завершен? Нет, конечно. «Думать — самая трудная из работ», — именно так говорил знаменитый автопромышленник Генри Форд.

Труднее мыслить будет еще и потому, что те же телеканалы уже пытаются как-то скорректировать свою работу, придавая телепередачам лоск альтернативности и интеллектуальности. Но, что бы они ни делали, «уши» незатейливой черно-белой пропаганды все равно торчат.

Нет, не получится все вернуть на прежнее место. Потому что сама жизнь людей не будет располагать к прежнему вниманию информационной «жвачки». Повышение пенсионного возраста, растянутое на много лет, постоянный рост цен — еще один повод для критического осмысления происходящего. А цены будут расти (кто бы сомневался!), даже Банк России прогнозирует, что инфляция в 2019 году может достигнуть 5,5%.

Когда у людей появляются сомнения, когда они начинают по-другому расставлять приоритеты, тогда этот процесс очень трудно развернуть обратно. Будем относиться к этому процессу со сдержанным оптимизмом, потому что управлять «по-хомски», культивируя невежество и посредственность, похоже, уже не получается. Если так, от этого страна только выиграет. Думать — надо, думать — будем. И не стоит беспокоиться о «горе от ума»: нам до этого еще далеко.

Игорь Николаев, Доктор экономических наук

https://www.mk.ru/social/2018/12/09/narod-ustal-ot-obolvanivaniya-komu-vygodna-politika-po-kultivirovaniyu-nevezhestva.html