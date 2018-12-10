Бердчанам доступно лечение по курсовке от 950 рублей

Ценнее времени и денег — здоровье, об это хорошо знают в бердском санатории «Рассвет». И готовы помочь вам сохранить здоровье прямо сейчас, не откладывая на завтра.

Тысячи бердчан и гостей города со всей России давно оценили качество медицинского обслуживания и индивидуальный подход бердского санатория.

В сентябре 2018 года «Рассвету» присвоили категорию «4 звезды». Европейский уровень обслуживания и лечения различных патологий возвращает самое ценное, что есть у человека — здоровье и долголетие.

В санатории высокой категории квалифицированные врачи, за плечами которых колоссальный опыт лечения, но при этом цены на услуги доступны. Убедитесь сами. За первичную консультацию врача-кардиолога вы заплатите 800 рублей, за ЭКГ с расшифровкой – 350 рублей. Массаж воротниковой зоны обойдется вам от 200 рублей, соляная пещера от 120 рублей, лазеротерапия ЛОР — органов – 100 рублей.

Здоровье и бодрость

Подлечиться вы можете, купив курсовку по цене от 950 рублей в день. Широкий спектр представленных в санатории процедур позволяет оздоровиться тем, кто страдает сердечно-сосудистыми, гинекологическими заболеваниями, имеет проблемы с опорно-двигательной системой организма, органов дыхания и нервной системы. С 9:00 или с 15:00 под руководством доктора вы можете пройти 5 процедур (ежедневно по назначению врача) + БОНУС — ЭКГ и консультация врача рефлексотерапевта.

Процедуры на выбор:

Медикаментозное лечение (в/в капельно или в/м, в/в со своим препаратом) — 1 процедура в день

Физиолечение на выбор – 1 процедура в день

Массаж — 1 зона на выбор в день

Водолечение на выбор: плавание, гидро-ЛФК или лечебная ванна (процедура назначается через день)

Восстановительная терапия (кушетка ормед-релакс со свинг-машиной) -1 процедура в день

Ингаляции с лечебными средствами — 1 процедура в день

Кислородный коктейль ежедневно

Фитотерапия — ежедневно

Спелеотерапия (соляная пещера) — ежедневно

Курсовка в день за 950 рублей без питания, 1250 рублей с обедом или ужином.

Итого — вы получаете 5 процедур (ежедневно по назначению врача) + БОНУС ЭКГ и консультация врача иглорефлексотерапевта.

*Подбор процедур проводится врачом по показаниям, с учетом стоимости лечения по курсовке. При повышении стоимости лечения последующие процедуры оплачиваются дополнительно. Рекомендуемый минимальный срок программы лечения – от 7 дней.

Прекрасное самочувствие

Особая гордость «Рассвета» — отделение восстановительной медицины с мощной диагностической базой, новым современным оборудованием и инновационными методами лечения.

Врач невролог-мануальный терапевт Алексей Кротов разработал уникальную авторскую программу «Здоровый позвоночник». Сидячий образ жизни и отсутствие физических нагрузок ведет к нарушению опорно-двигательной системы. Сочетание мануальной и аппаратной терапии помогает восстановить организм.

После первых сеансов ударно-волновой терапии мышцы расслабляются, суставы становятся подвижными. Подводное вытяжение позвоночника восстанавливает кровоток в тканях спины и эластичность мышц, и позвоночный столб становится более крепким.

После прохождения программы «Здоровый позвоночник» пациенты отмечают, что боль в пояснице, шее, груди прошла. Бердчане легко переносят физические нагрузки и чувствуют прилив жизненных сил.

Вернем радость жизни

Программа «Перезагрузка» пользуется у горожан большой популярностью. Ежедневные стрессы накапливаются и выливаются в хроническую усталость, которая может перерасти в депрессию. После консультации с врачом вы определитесь со спектром процедур, которые вернут вам психологический комфорт и улучшат самочувствие. Значительно! А как иначе? После СПА-капсулы, расслабляющего массажа, лечебной ванны и циркулярного душа вы почувствуете, будто заново родились.

Вдвойне приятно наслаждаться приятными процедурами, а после отдыхать в прекрасных номерах. Здесь все — от спокойного цвета стен до комфортной обстановки — создает положительную ауру и дарит покой.

Приятные бонусы

Регулярные акции делают пребывание в здравнице более доступным.

В санатории «Рассвет» для пенсионеров (женщин от 55 лет, мужчины от 60 лет) скидки 10% на все услуги.

Женщины до конца декабря могут пройти комплексное обследование у гинеколога-эндокринолога высшей категории за 1500 рублей. В диагностику входят цитологическое исследование из канала шейки матки, цифровая видеокольпоскопия и повторный прием с выдачей рекомендаций.

Маммологический скрининг для женщин также по суперцене!

За 1500 рублей вы получаете ультразвуковое исследование молочных желез, первичный и повторный прием врача с назначенным лечением.

Двери санатория «Рассвет» открыты круглосуточно.

Бердск, ул. Зеленая роща, 9/1, т. 8 (383-41) 4-02-94.

8-800-250-6919 (звонок бесплатно)

Подробности на сайте: санаторийрассвет.рф

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