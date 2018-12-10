Выступающий на дороге снежный «гребень» на ул.Павлова загораживает перекресток в Бердске

Проверила выполнение работ по очистке пешеходных переходов в Микрорайоне Бердска 8 декабря дежурная по городу начальник отдела опеки и попечительства Наталья Леонидова.

В горадминистрацию поступило обращение бердчанина: при очистке дороги засыпали пешеходные переходы и тем самым создали препятствие для пешеходов на перекрестках ул. Красная Сибирь, Искитимская, Павлова и Пролетарской.

— Пешеходный переход был освобожден — снег сдвинули, перекрестки очистили, посыпали песком, — доложила Наталья Леонидова.

Когда об этом сообщили бердчанину, написавшему жалобу, он выразил недовольство: дорожные службы оставили «гребень» на съезде с Искитимской на Красную Сибирь. Вместе с ним начальник отдела опеки и попечительства проехала к перекрестку ул. Пролетарской и Павлова.

— Снег сдвинули с дороги и он загородил перекресток, — отметила Леонидова.

Информацию передали в Центр муниципальных услуг. Там сообщили, что в течение недели работы по уборке снега на данном участке будут завершены, подчеркнула Наталья Михайловна.

— Все обязательства, которые службы берут на себя, должны протоколироваться. Обязательства должны быть внесены с контрольными сроками, — подчеркнул мэр Евгений Шестернин.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», убирать снежные кучи после расчистки дорог в первую очередь с перекрестков приказал мэр Бердска Евгений Шестернин в конце ноября. Отсутствует обзор, что создает опасность для движения транспорта, отметил мэр.

Жители и предприятия, занимающиеся обслуживанием, не должны оказаться заложниками каких-то ситуаций с ДТП.