Не фальшивым доктором наук оказался экс-директор КБУ Бердска Александр Кожин

В Международном аккредитационном комитете опровергли сомнения о подлинности диплома экс-директора Комбината бытовых услуг Александра Кожина сегодня, 10 декабря.

-Да, такой диплом есть. Он выдан 9 октября 2009 года. Получена степень доктора наук в экономике, — прокомментировали «Курьер. Среда. Бердск» в МААиАК.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что информация о фальшивом дипломе доктора наук экс-директора Кожина появилась в СМИ.

В МААиАК подчеркнули, что они присуждают не научные, а профессиональные степени.

-Это значит, что степень присуждается по сумме профессиональных активов человека. Он не должен писать и защищать диссертацию. В России это мало известно. А за рубежом это широкая практика. Поэтому вполне возможно, что ваш руководитель, не писав диссертацию, имеет степень доктора, — прокомментировали «Курьер. Среда. Бердск» в руководстве МААиАК.

В минувшую пятницу, 7 декабря, на прежнем месте работы Кожина сообщали, что документа о присвоении докторской степени не видели.

-Есть слухи о том, что у него вообще нет никакого диплома доктора наук. Насколько я знаю, в живую этот диплом никто не видел. В личном деле его точно не было, — прокомментировал нынешний директор КБУ Владимир Воспанчук.

Однако прокурор Бердска Роман Сивак заявлял, что в материалах дел Кожина нет сведений о поддельном дипломе. И пока этой темой прокуратура не занимается. Аналогичный ответ «Курьер. Среда. Бердск» получил из Следственного комитета. Старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин впервые слышал о подобном «факте».

То что не заведено дела на Александра Кожина по ст. 327 УК РФ (подделка документов) сообщал «Курьер. Среда. Бердск» его адвокат Евгений Нахабин. Защитник тоже ничего не знал о фальшивке. И убежден, что Александр Юрьевич имеет реальную ученую степень.

Впрочем, в официальной биографии Александра Кожина есть факт о защите и кандидатской, и докторской диссертаций, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Он окончил Астраханский технический институт рыбной промышленности и хозяйства по специальности «инженер-механик».

Имеет ученую степень — доктор экономических наук (дата защиты докторской диссертации – 5 сентября 2009 года, дата защиты кандидатской диссертации – 13 декабря 2002 года).

С 1986 по 1996 годы работал начальником отдела Новосибирского отделения Всесоюзного научно-исследовательского и проектного института комплексно-энергетической технологии.

С 1996 по 2002 годы — заместителем председателя и председателем комитета по энергетики мэрии Новосибирска.

С 2002 по 2003 годы. – директором муниципального унитарного предприятия «Энергия».

С 2003 по 2010 годы – генеральным директором ОАО «Новосибирск-Гортеплоэнерго».

С 2010 по 2012 годы – заместителем мэра, директором департамента энергетики жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска.

С 2012 года — директором департамента энергетики и ЖКХ ООО УК «Концерн «Сибирь». С 2013 года возглавлял Комбинат бытовых услуг Бердска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Александр Кожин в 2015 году баллотировался в мэры Бердска и даже набрал высокие баллы во время тестирования. Но позже снял свою кандидатуру с конкурса в пользу Евгения Шестернина, нынешнего градоначальника.

А весной 2018 года Кожина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, повлекших существенный ущерб предприятию. По версии следствия он «простил» плату за использованную воду на сумму 190 млн рублей. Кроме того, по третьему уголовному делу ему вменяют растрату 10 млн рублей при сборе коммунальных платежей с населения. В конце декабря истекает очередной срок содержания его под стражей в СИЗО. И должен состоятся суд по избранию меры пресечения.

Уголовное дело Кожина и его пособников Оленича и Дыненкова уже поступило в бердский городской суд.