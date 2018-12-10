Выманил $5000 житель Африки у новосибирца для покупки автомобиля Mazda

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с оперативниками отдела полиции №1 «Центральный» УМВД России по городу Новосибирску при содействии УФСБ России по Новосибирской области установили и задержали 40-летнего гражданина одного из государств Африки, который мошенническим путем завладел деньгами в сумме 5 тысяч долларов США у жителя Новосибирска.

Задержанный рассказал, что в Россию приехал якобы с целью ведения бизнеса. Какое-то время жил в Москве, затем прибыл в Новосибирск, где, по его мнению, имеются большие возможности для коммерческой деятельности. Иностранец получил на родине экономическое образование, хорошо говорит по-русски.

В Новосибирске фигурант познакомился с владельцем одного из городских кафе, которому, войдя в доверие, пообещал помочь выгодно приобрести автомобиль «Мазда 6». На парковке одного из торговых центров иностранец взял у новосибирского предпринимателя 5 тысяч долларов США якобы для покупки автомобиля, после чего скрылся с деньгами. Обманутый новосибирец обратился с заявлением в полицию.

Полицейские задержали фигуранта на съемной квартире. В ходе обыска у задержанного были изъяты денежные средства в рублях и валюте на общую сумму 35 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). Проводится расследование.



Источник: ГУ МВД по НСО