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Докричались: Не мерзнут «до костей» в детской поликлинике Бердска

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Докричались: Не мерзнут «до костей» в детской поликлинике Бердска

Родители малышей жаловались на холод в детской поликлинике — температура не повышалась выше 8 градусов. До 23 градусов потеплело в детской поликлинике 10 декабря.

10.12.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Докричались: Не мерзнут до костей в детской поликлинике Бердска

В прошлом году в детской поликлинике №1 заменили все инженерные сети

Промерзали до костей посетители центральной детской поликлиники в Бердске.

— Огромная просьба обратить внимание на детскую поликлинику на К. Маркса. Ужасный холод, температура не повышается больше 8 градусов, главный врач отрапортовал о том, что причину нашли и устранили. А холод как был, так и остался. Приходится ждать очереди около часа и более, промерзаем до костей, — написала 7 декабря в «Сообщи свои новости» читательница «Курьер. Среда. Бердск» Надежда.

На совещании чиновников 10 декабря мэр Евгений Шестернин поинтересовался у замглавврача бердской горбольницы Надежды Шахатовой, есть замечания по температурному режиму. По стационарным отделениям замечаний нет, ответила Шахатова.

— Что у нас по детской поликлинике? — спросил мэр.

— В детской поликлинике сегодня утром температура достигла 23 градусов, — отметила Надежда Александровна.

Нет нареканий на отопление и в образовательных учреждениях Бердска. Все учреждения функционируют нормально, проблем с теплом нет, подчеркнула начальник управления образования Жанна Тузова.


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