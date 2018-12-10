Докричались: Не мерзнут «до костей» в детской поликлинике Бердска

Промерзали до костей посетители центральной детской поликлиники в Бердске.

— Огромная просьба обратить внимание на детскую поликлинику на К. Маркса. Ужасный холод, температура не повышается больше 8 градусов, главный врач отрапортовал о том, что причину нашли и устранили. А холод как был, так и остался. Приходится ждать очереди около часа и более, промерзаем до костей, — написала 7 декабря в «Сообщи свои новости» читательница «Курьер. Среда. Бердск» Надежда.

На совещании чиновников 10 декабря мэр Евгений Шестернин поинтересовался у замглавврача бердской горбольницы Надежды Шахатовой, есть замечания по температурному режиму. По стационарным отделениям замечаний нет, ответила Шахатова.

— Что у нас по детской поликлинике? — спросил мэр.

— В детской поликлинике сегодня утром температура достигла 23 градусов, — отметила Надежда Александровна.

Нет нареканий на отопление и в образовательных учреждениях Бердска. Все учреждения функционируют нормально, проблем с теплом нет, подчеркнула начальник управления образования Жанна Тузова.