Департамент чиновницы «государство вам ничего не должно» ликвидировал губернатор Куйвашев

Директору департамента молодежной политики Свердловской области Ольге Глацких придется искать новую работу. Ее ведомство, согласно указу губернатора Евгения Куйвашева от 10 декабря, будет ликвидировано, а полномочия перейдут вновь созданной структуре — министерству образования и молодежной политики Свердловской области.

Осенью Ольга Глацких разожгла федеральный скандал своим высказыванием о том, что «государство не просило никого рожать» и «ничего не должно молодежи». Видео взорвало соцсети, чиновница попала в «Вечерний Ургант», была обсмеяна на премии «Человек года 2018» и КВН, ей посвятили песни уральские рокеры и отколовшийся участник «Уральских пельменей». Весь последний месяц в отношении чиновницы велась служебная проверка, итогом которой и стало упразднение департамента.

Точно так же в сентябре этого года губернатор уволил казавшегося несокрушимым главу своей администрации Владимира Тунгусова. Его должность упразднили, а возглавляемая им структура была реформирована в аппарат губернатора. В связи с ликвидацией департамента чиновнице, по всей видимости, будут предложены новые должности на выбор.

«Главой региона на заседании правительства также ставилась задача по усилению воспитательной функции, реализации социальных проектов для молодежи, формированию позитивных моделей поведения подрастающего поколения. А значит, более эффективному решению поставленных президентом страны задач по созданию возможностей для молодых людей, условий для их самореализации, воспитанию новых поколений. И при этом наиболее оптимально используя имеющиеся у государства ресурсы», — выступил с пояснением вице-губернатор Павел Креков, курирующий в правительстве региона социальные вопросы.

Получить комментарии министра образования Юрия Биктуганова, нынешнего и. о. директора департамента Олега Гущина и самой Ольги Глацких пока не удается.

Источник: ura.news