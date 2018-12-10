Мэр Бердска: Обсуждать новый генплан Бердска втихаря не будем!

Продолжается разработка генерального плана Бердска.

Утверждение третьего этапа генерального плана города запланировано до 15 января 2019 года, доложил на совещании чиновников 10 декабря начальник управления градостроительства Федор Каравайцев.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», генеральный план Бердска до 2040 года разрабатывает СибНИИ градостроительства. Около 600 домов частного сектора на 29 улицах Бердска попадают в зону многоэтажной застройки согласно генплану. Он предусматривал вероятность такого развития событий еще с 2006 года. Сохранилась зона и в новом генеральном плане развития города, рассчитанном до 2040 года. Жители частного сектора выразили протест.

На публичных слушаниях по социально-экономическому развитию и бюджету на 2019 год в конце ноября, напомним, жители в очередной раз подняли вопрос о сносе частного сектора. И мэр Евгений дал четкий ответ:

— В 2003 году эти улицы также находились в планах капитального строительства многоквартирных жилых домов. За это время никто ничего не сносил. И следующий момент — Конституция РФ дает права и защищает граждан. Снос частной собственности может происходить только на основе договорных отношений либо быть связанным с аварией. Других ситуаций нет. Генплан — это планирование, это не принятие решения о сносе. Никто не имеет права посягнуть на частную собственность.

Мэр подчеркнул, что на сегодняшний день в городе достаточно площадок, которые необходимо пустить под снос. На ул. Комсомольской нужно сносить дома, которые находятся в аварийном состоянии. Генплан утверждается для развития любого города. Это документ, по которому развивается и строится город.

-Обсуждать новый генплан втихаря не будем — я вам это гарантирую, — пояснил мэр.