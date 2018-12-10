Мэр Бердска: Высаживающие детей из маршруток водители не должны работать с людьми
Ситуация с мальчиком, которого водитель выгнал из маршрутки из-за нехватки 5 рулей на билет, возмутила мэра Евгения Шестернина. Он поручил провести совещание с перевозчиками и предъявить требование: не высаживать в мороз детей из транспорта ни при каких обстоятельствах.
Не редкость случаи, когда детей, которые не могут оплатить проезд, высаживают из общественного транспорта
Пройдет совещание перевозчиков 10 декабря в мэрии Бердска. Вопрос один — обсуждение вопиющего поступка водителя, высадившего в мороз ребенка из маршрутки. Из-за того, что у мальчика не хватило несколько рублей для оплаты проезда.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», вечером 7 декабря водитель бердской маршрутки №17 высадил 10-летнего мальчика, у которого не хватило 5 рублей на проезд. Об этом случае «Курьер. Среда. Бердск» рассказала мама ребенка. Наталья возмущена поведением взрослого человека — его, видно, совершенно не волновало то, что на улице мороз, что ребенок все-таки заплатил за проезд. По словам мамы, сын забыл о повышении стоимости проезда на общественном транспорте и взял с собой на дорогу, туда и обратно, только 40 рублей. Вероятно, по пути в Центр развития «Перспектива», где занимается мальчик, водитель не стал раздувать скандал из-за 5 рублей. В обратном же направлении за рулем маршрутки оказался менее чуткий человек. Он высадил ребенка. Но деньги, 20 рублей, так ему и не вернул.
Отдел транспорта и дорожного хозяйства с помощью ГЛОНАСС выяснил, в машине какого перевозчика случился данный инцидент. Маршрутное такси принадлежит Виктору Глушкову. Оставалось определить водителя, который высадил ребенка на мороз. 20 рублей, оплаченные за проезд, вернут семье мальчика.
— Ребенок всего-то не доплатил 5 рублей. Глупость несусветная. Всех собственников маршруток пригласить в горадминистрацию и еще раз проинструктировать, — возмущался на совещании чиновников 10 декабря мэр Бердска Евгений Шестернин.
Евгений Шестернин поручил начальнику отдела транспорта и дорожного хозяйства присутствовать на всех предприятиях, где будут проводить собрания с водителями.
— У нас получается так: то в каникулы предоставляют бесплатный проезд, то из-за 5 рублей возникают какие-то вопросы. Это недопустимо. Периодически такие вещи повторяются везде. То там высадили, то здесь. Чтобы подобные случаи не повторялись, нужно все рассказать, объяснить и предъявить наши требования. Однозначно, такие водители работать не должны. Просто не должны работать с таким подходом. Это не из-за того, что это ребенок. Любой человек может оказаться в сложной ситуации, и не будет у него денег. Ну и что? Зима. Сибирь. Если водители этого не понимают, то это проблема. Они не должны работать с людьми, пусть занимаются другими перевозками, — акцентировал мэр.
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Не водители, точнее — не только водители, а, в первую очередь, перевозчики не должны работать таким образом. Конкуренция на рынке высокая, победит тот, кто будет оказывать более качественную услугу по перевозке пассажиров и не допускать подобных инцидентов. Пусть подбирают и инструктируют персонал маршруток, курить же отучили
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И снова могу сказать лишь одно: мэр — молодец!
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