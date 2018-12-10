За рост экономики в 2017 году грант даст правительство Новосибирской области

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о поощрении на общую сумму 19,96 млрд руб. 40 субъектов России, Документ опубликован на сайте правительства.

Поощрение получат те субъекты, где показатели наращивания экономического потенциала оказались наиболее высокими по итогам 2017 года. Деньги на эти цели будут выделены из федерального бюджета.

Наиболее высокие значения были достигнуты Камчатским краем (регион получит из бюджета 930,7 млн руб.), Белгородской (990,8 млн руб.) и Сахалинской (882,9 млн руб.) областями.

Источник: Коммерсантъ