Для борьбы с коррупцией в мэрии создал спецотдел глава Бердска

В течение двух недель редакция «Курьер. Среда. Бердск» собирала вопросы мэру Бердска Евгению Шестернину от наших читателей. 5 декабря акция завершилась. Бердчане задали главе Бердска около 60 вопросов, которые их тревожат. Мы знаем, что читатели с нетерпением ждут ответов.

Евгений Шестернин дал ответы «Курьер. Среда. Бердск» в интервью 7 декабря. Редакция продолжает публикацию ответов мэра на ваши вопросы. В этом году мы будем придерживаться традиционной схемы: один ответ — одна публикация. Мы создали специальный сюжет на нашем сайте — Ответы мэра на вопросы бердчан 2018 года. Здесь можно будет найти все ответы. Не нашли ответ на свой вопрос? Значит, он еще не опубликован и появится позже.

Вопрос: Когда вы встали за «руль» управления Бердском, в суде рассматривались коррупционные уголовные дела, совершенные сотрудников администрации. Сегодня в суде также рассматриваются уголовные дела с главными фигурантами — бывшими руководителями некоторых структур горадминистарции или муниципальных служб. Вы абстрагируетесь от этих историй или чувствуете некую ответственность за происходящее в администрации?

Ответ: Я ответственен не за происходящее в администрации, а за жизнь в ней. Более года назад мною был отдел по профилактике коррупционных правонарушений, мобилизационной работе и внутренней безопасности, начальник которого бывший сотрудник полиции. Задача отдела — чистота, охват и полная заполняемость деклараций о доходах сотрудниками администрации. Кроме того, участие в различных конкурсах должно быть гарантировано чистым. Ну и, безусловно, есть такое понятие как конфликт интересов, которое регламентирует федеральный закон. Это когда сотрудники могут оказаться родственниками, работая в тех сферах, где от них зависит окончательное принятие решения.