Приглашаем Вас на семинар для бухгалтера:

Итоги – 2018 и как начнется 2019 год для бухгалтера

Семинар читает Посаженникова Татьяна Борисовна — аттестованный аудитор, директор аудиторской фирмы ООО «Бизнес-Аудит», профессиональный бухгалтер и преподаватель ИПБ России, имеющий диплом АССА по МСФО (ДипИФР-Рус).

В программе семинара:

I. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год: начинаем подготовку

1. !!! Отмена представления годовой отчётности в Росстат.

2. Рекомендации Минфина по составлению годовой бухгалтерской отчётности за 2018 год.

3. Нормативная база по составлению годовой отчётности. Требования к отражению и оценке активов и обязательств в соответствии с Законом «О бухгалтерском учёте» №402-ФЗ.

4. Состав годовой бухгалтерской отчётности, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах. Комментарий к приложениям форм отчётности – ОИК, ОДДС.

5. Первоочередные мероприятия при подготовке годовой отчетности.

6. Учётная политика на 2019 год.

7. Формы бухгалтерской отчётности для малых предприятий.

8. Сложные ситуации при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности: разбираемся вместе.

9. Исправление ошибок в бухгалтерской отчетности.

10. Обязательный аудит.

II. Налог на добавленную стоимость

1. НДС по ставке 20% в 2019 году. Переходные положения (зачёт авансов, вычет по счетам фактурам, выписанным в 2018 году). Что нужно сделать в 2018 году?

2. Налоговый контроль по НДС. Добросовестность и должная осмотрительность налогоплательщика: перспективы применения статьи 54.1 НК РФ. Что писать в ответах на запросы ИФНС. Как организовать работу с поставщиками. Минимизация налоговых рисков и дополнительные условия договора.

3. Сложные вопросы формирования налоговой базы с учётом разъяснений налоговых органов и судебной практики.

III. Налог на прибыль

1. Расходы на ГСМ. Нормы расхода топлив. Изменения в 2018 году.

2. Расходы на оплату труда. Что будет требовать ИФНС.

3. Документальное оформление и экономическое обоснование расходов (ГСМ, аренда, подотчёт, технологические потери, займы, ремонт и реконструкция, прочие). Опыт аудитора.

IV. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО

1. Что такое движимое и недвижимое имущество. Как от этого зависит налоговая нагрузка в 2018-2019 годах. Разъяснения ФНС.

2. Когда основные средства признаются товаром. Судебная практика.

V. Часть 1 НК. РФ. Общие вопросы налогообложения. Налоговый контроль

1. !!! Изменения в части I НК РФ в 2018 г.: увеличение срока обращения в ИФНС за излишне взысканными платежами, срок рассрочки и отсрочки по страховым взносам, рассрочка уплаты доначислений, сокращение срока камеральной проверки, увеличение срока предоставления документов по встречной проверке, прочие новшества в налоговом контроле.

2. !!! Добросовестность налогоплательщика и обоснованная налоговая выгода. Как налогоплательщику использовать Налоговый кодекс для защиты своих интересов.

3. !!! Раскрытие налоговых тайн. Когда можно будет воспользоваться новым сервисом ФНС.

4. Письменный запрос в налоговую – как правильно оформить с точки зрения ФНС.

5. Сделки с взаимозависимыми лицами по заниженным ценам – как избежать претензий налоговиков.

Семинар пройдет по адресу: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль 15 , офис 516

Стоимость участия без учета скидок 2600 рублей с НДС!*

*для клиентов ООО «В.Консалт» стоимость участия 1500руб с НДС

(383)229-50-59, 287-44-62 или по e — mail profedu @ loksit . ru

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