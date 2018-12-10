Мэр Бердска: 28 млн рублей — разве это лишние деньги? Мы найдем им применение!

В течение двух недель редакция «Курьер. Среда. Бердск» собирала вопросы мэру Бердска Евгению Шестернину от наших читателей. 5 декабря акция завершилась. Бердчане задали главе Бердска около 60 вопросов, которые их тревожат. Мы знаем, что читатели с нетерпением ждут ответов.

Евгений Шестернин дал ответы «Курьер. Среда. Бердск» в интервью 7 декабря. Редакция продолжает публикацию ответов мэра на ваши вопросы. В этом году мы будем придерживаться традиционной схемы: один ответ — одна публикация. Мы создали специальный сюжет на нашем сайте — Ответы мэра на вопросы бердчан 2018 года. Здесь можно будет найти все ответы. Не нашли ответ на свой вопрос? Значит, он еще не опубликован и появится позже.

Вопрос: Новосибирское правительство внесло в региональный парламент законопроект о перераспределении части налогов на муниципальный уровень. Города могут получить по 10% от «упрощенки». Как вам идея? На какие городские нужды эти деньги можно направить?

Ответ: 10% вмененного налога при 280 000 0000 рублей, это — 28 000 000 рублей. Разве это лишние деньги? В последнее время достаточно привлекательна и удобна стала форма взаимодействия и участия в федеральных и областных программах. Например, есть понимание, что на дорогах гибнет большое количество людей, стоит вопрос о безопасности на дорогах. Такая проблема есть в Красноярске, Омске и Новосибирске. При этом программа «Безопасные и качественные дороги» предусматривает софинансирование из местного бюджета порядка 5 — 10%.

Помимо этого, мы заложники строительства 70-80 х годов. Тогда парковочного пространства и дорог хватала. Сейчас автомобили есть практически в каждой семье. На расширение парковочных мест и дорог нужны не малые деньги, а это бюджет. кроме того, на текущий ремонт дорог не предусмотрены федеральные программы, это мы делаем за свои деньги, да и остановки — наша забота. Все же основная часть бюджета идет на социальную сферу — молодежная политика, спорт, заработная плата, образование.

Городское хозяйство — это тот же семейный бюджет. Если ребенок пошел в школу, ты же понимаешь, что его нужно туда собрать. Тогда явно поездка за границу отменяется. Здесь то же самое — нужно не от прихоти, а от жизненной необходимости отталкиваться.

Нам дают деньги, но под определенные условия. Например, когда разработана проектно-сметная документация, в бюджет заложено софинансирование. Тогда можно идти на конкурс в важные федеральные и областные программы, тем самым улучшая качество жизни бердчан. Таким образом нас хотят заставить стремиться к результату, а он имеет разную единицу измерения. Но на мой взгляд самая главная — когда люди довольны.