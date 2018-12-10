Для борьбы с коррупцией в мэрии создал спецотдел глава Бердска
За рост экономики в 2017 году грант даст правительство Новосибирской области
Мэр Бердска: 28 млн рублей — разве это лишние деньги? Мы найдем им применение!
Мэр Бердска: Высаживающие детей из маршруток водители не должны работать с людьми
Подать платное объявление можно на сайт недвижимости Бердска
Гордимся: второе место в рейтинге развивающихся экономик заняла Россия
Пожертвовать на строительство главного храма Вооруженных Сил России просят жителей Бердска
Бердск. ХХ век: Как возникли улица и площадь Горького
Смертельное ДТП: водитель и пассажир Toyota Succeed погибли в столкновении с Pontiac в Куйбышеве
У нас в Бердске уже в один такой фонд деньги собирали, — «Мы вместе» назывался. Тужик нам его подсуропил. И где они оба теперь?
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НВР: Ну, уж если без божией помощи теперь больше ничего уже не могут…
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Верующие люди зачастую последнее тащут в церковь. Да и расценки там нехилые на все «божеские» услуги. Так что пусть РПЦ потрясёт своих «скромных» попов — на десять храмов хватит.
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