Пожертвовать на строительство главного храма Вооруженных Сил России просят жителей Бердска

Администрация Бердска просит откликнуться горожан. Министром обороны Российской Федерации с благословения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в честь ратных подвигов и во славу русского воинства принято решение о создании Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации на территории военно-исторического парка культуры и отдыха Министерства обороны Российской Федерации «Патриот» г. Москва.

Храм будет построен на народные средства.

Для сбора добровольных денежных средств на возведение Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации организован благотворительный фонд «Воскресение».

Для перечисления финансовых средств открыты расчетные счета:

ПОЛУЧАТЕЛЬ: благотворительный фонд «Воскресение» ИНН

7704459700,

КПП: 770401001

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ: 40701810503800000108

БИК: 044525187

КОРР.СЧЕТ: 30101810700000000187

КОД ОКПО: 000325520 ИНН: 7702070139

КПП: 770943001 ОГРН: 1027739609391

Также реквизиты размещены на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации.