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Реализацию проекта Путина «Академгородок 2.0» начали в Новосибирской области

Развитие научной и научно-производственной кооперации, инфраструктуры для проведения исследований и разработок, кадрового потенциала Сибирского отделения РАН с привлечение территории Бердска.

10.12.2018 Фото: nso.ru 4 коммент.
 
Реализацию проекта Путина «Академгородок 2.0» начали в Новосибирской области

Новосибирская область приступила к реализации проекта «Академгородок 2.0»

Андрей Травников провел 7 декабря в Правительстве региона совещание, посвященное рабочим вопросам реализации проектов Плана развития Новосибирского научного центра. Участники совещания, представители Правительства Новосибирской области, Сибирского отделения РАН, обсудили ход реализации проекта СКИФ, рассмотрели возможность создания в регионе центра генетических исследований, а также научно-образовательного центра на территории Новосибирской области.
Открывая совещание, глава региона подчеркнул значимость и объем проделанной регионом работы по формированию и реализации проектов развития Новосибирского научного центра. «В отношении объектов инфраструктуры, социальных объектов Новосибирского научного центра проделана большая работа. Проработка отдельных проектов, входящих в «Академгородок 2.0», продолжается», – подчеркнул Губернатор Андрей Травников.

Наглядным подтверждением результативности усилий ученых и управленцев Новосибирской области стало утверждение распоряжением Правительства России от 1 декабря комплексного плана развития Сибирского отделения РАН. Документ предусматривает развитие научной и научно-производственной кооперации, инфраструктуры для проведения исследований и разработок, кадрового потенциала Сибирского отделения РАН. Планируется создание новых лабораторий под руководством молодых перспективных исследователей, формирование центров развития компетенций руководителей научных и научно-технических проектов, обновление приборной базы, создание новых уникальных установок класса «мегасайенс».

Планом развития запланировано проектирование и строительство Сибирского кольцевого источника фотонов – СКИФ – одного из главных научных объектов проекта «Академгородок 2.0», разработанного по поручению Президента РФ Владимира Путина. На создание СКИФ будет направлено более 37 миллиардов рублей. Участники совещания обсудили вопросы координации проектных, организационных, научных работ, позволяющих в кратчайшие сроки приступить к возведению Сибирского кольцевого источника фотонов. Отметим, что проведение первых международных научных исследований с использованием СКИФ запланировано до конца декабря 2024 года.

Вместе с этим, Губернатор Андрей Травников подчеркнул, что для реализации всех проектов Плана развития ННЦ необходима дальнейшая работа по привлечению ресурсов.

Источник: nso.ru


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(4) Комментариев

  1. Евгений

    …ждем-с…

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  2. Вовочка

    Это где такая роскошь? Чей такой кабинет? За чей счет?

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  3. Никола

    В Бердске-то что именно появится по проекту «Академгородок 2.0»?

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