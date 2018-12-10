Смертельное ДТП: водитель и пассажир Toyota Succeed погибли в столкновении с Pontiac в Куйбышеве

9 декабря в 18.15 водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем Toyota Succeed, двигался по ул. Объездная в Куйбышеве и в пути следования выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Pontiac Vibe. В результате ДТП водитель Toyota Succeed и его 57-летний пассажир скончались на месте. В больницу с травмами различной степени тяжести госпитализированы 39-летний водитель Pontiac Vibe и его 35-летняя пассажирка. Все пострадавшие в автоаварии – жители Куйбышева.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются.

Источник: МВД по НСО