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Смертельное ДТП: водитель и пассажир Toyota Succeed погибли в столкновении с Pontiac в Куйбышеве

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Смертельное ДТП: водитель и пассажир Toyota Succeed погибли в столкновении с Pontiac в Куйбышеве

В больницу с травмами различной степени тяжести госпитализированы 39-летний водитель Pontiac Vibe и его 35-летняя пассажирка.

10.12.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Смертельное ДТП: водитель и пассажир Toyota Succeed погибли в столкновении с Pontiac в Куйбышеве

В Куйбышеве произошло ДТП со смертельным исходом

9 декабря в 18.15 водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем Toyota Succeed, двигался по ул. Объездная в Куйбышеве и в пути следования выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Pontiac Vibe. В результате ДТП водитель Toyota Succeed и его 57-летний пассажир скончались на месте. В больницу с травмами различной степени тяжести госпитализированы 39-летний водитель Pontiac Vibe и его 35-летняя пассажирка. Все пострадавшие в автоаварии – жители Куйбышева.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются.

Источник: МВД по НСО


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