Гордимся: второе место в рейтинге развивающихся экономик заняла Россия

Агентство Bloomberg опубликовало ежегодный рейтинг развивающихся экономик. Россия заняла второе место, поднявшись на пять пунктов по сравнению с прошлым годом. Как страна выбилась в мировые лидеры и что ждет отечественную экономику в ближайшем будущем — в материале РИА Новости.

Экономическая экзотика

Соседи России в рейтинге Bloomberg — страны Азиатско-Тихоокеанского региона, традиционно лидирующие по темпам экономического роста среди развивающихся рынков. Первое место сохранила Малайзия, а сразу после России идет Китай. Меньше всех повезло Турции: страна заняла последнее, двадцатое, место, хотя в предыдущем отчете была на пятом, на две строчки выше России.

Ключевую роль для России сыграло ускорение роста ВВП, в то время как европейские санкции сохраняются, а американские и вовсе ужесточаются.

В этом смысле обновленный рейтинг можно считать своего рода переломным моментом в привычке западных аналитиков оценивать российскую экономику исходя из растущего санкционного давления на страну.

Улучшение делового климата в России признают и эксперты Всемирного банка. В этом году страна поднялась в рейтинге Doing Business с 35-й на 31-ю строчку, хотя еще шесть лет назад Россия занимала 120-е место.

Важно понимать, что нынешние темпы экономического роста в стране — явление долгосрочное. И среди всех экономических показателей этот тезис лучше всего подтверждается статистикой инвестиций в основной капитал.

«Несмотря на попытки внешнего давления, известные внутренние трудности, отечественный бизнес выстраивает долгосрочные планы и наращивает вложения в развитие. Объем инвестиций в основной капитал за девять месяцев вырос на 4,1%. Такой деловой оптимизм инвесторов — важный индикатор уверенности бизнеса, и мы это высоко ценим. Будем поддерживать такие настроения».

Цифры не лгут

Сегодня уже очевидно, что привычка Запада добиваться своих целей с помощью силового давления и санкций сыграла позитивную роль для России. Дело не только в том, что благодаря санкционной войне Россия смогла существенно укрепить собственное сельское хозяйство и теперь вытесняет американских фермеров с зернового рынка.

Торговые войны, развязанные Вашингтоном против Китая, облегчили нашей продукции выход на рынки КНР, и сегодня товарооборот между Пекином и Москвой растет рекордными темпами. Санкции Трампа против Турции послужили стимулом для активизации экономических отношений Москвы и Стамбула, результатом чего стала целая серия контрактов — от сферы вооружений и энергетики до сельхозпродукции и продовольствия.

Большую роль в создании нового экономического фундамента сыграл курс на дедолларизацию экономики. И хотя многие эксперты утверждали, что быстро добиться поставленной цели стране не удастся, осень 2018 года обозначила совершенно иные реалии.

Так, вице-премьер Юрий Борисов объявил, что долгожданный контракт на поставку противоракетных систем С-400 Индии был заключен в рублях, а общая доля расчетов в российской валюте составляет 20% по экспорту и 21% по импорту.

А в начале октября руководитель Внешэкономбанка Игорь Шувалов сообщил, что соглашение о расчетах в национальных валютах между Москвой и Пекином может быть подписано до конца текущего года.

Впрочем, бизнес включился в этот процесс еще раньше. По данным Центробанка, чтобы обеспечить потребности российских компаний, банки закупили рекордный с 2014 года объем европейской валюты, эквивалентный 2,1 миллиарда долларов.

Недавно заместитель генерального директора «Северстали» по финансам и экономике Алексей Куличенко рассказал Bloomberg , что если раньше все экспортные сделки проводились в долларах США, то сейчас на смену пришли евро и другие валюты. Во многом это связано с тем, что больше половины экспортной продукции компании идет в страны Евросоюза.

Санкции всем надоели

Такой интерес к расчетам в чем угодно, кроме американских долларов, можно объяснить угрозой новых американских санкций, которые могут ограничить банки в долларовых расчетах и запретят инвесторам из США вкладываться в российский госдолг.

Поэтому отказаться от долларовых облигаций решил и российский Минфин. В конце ноября ведомство разместило евробонды на миллиард евро, причем спрос на ценные бумаги превысил предложение.

В следующем году курс на дедолларизацию внешних займов будет продолжен. По словам директора департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константина Вышковского, в 2019-м планируется выпуск облигаций в китайских юанях.

Не стоит забывать и о том, что почти ни одна страна мира не может похвастаться таким низким внешним долгом, как у России. По данным Минфина на ноябрь 2018 года, он составляет всего 47,2 миллиарда долларов, сократившись за четыре года на 6,5 миллиарда. При этом золотовалютные резервы страны превышают этот показатель почти в десять раз.

Примечательно, что последовать примеру России решили и европейские страны. В начале декабря Еврокомиссия приняла решение ослабить влияние доллара в энергетическом секторе и подготовила пакет мер по замене доллара на евро в расчетах с поставщиками энергоносителей и сырья.

Скорее всего, Брюссель боится, что Дональд Трамп в свойственной ему манере может неожиданно ввести против него санкции за покупку иранской нефти.

Источник: РИА Новости