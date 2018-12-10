Эротические и сексуальные посты запретил Facebook

В Facebook запретили посты с сексуальным подтекстом
Администрация Facebook запретила пользователям размещать на платформе этой социальной сети не только порнографию, но и фрагменты эротических танцев, снимки обнаженных людей и посты с сексуальным подтекстом. Эти положения размещены в своде обновляемых правил соцсети.
Facebook признает «важность привлечения внимания к проблемам сексуального насилия и эксплуатации», однако «проводит разделительную черту, когда контент облегчает, способствует или координирует половые связи между взрослыми». «Мы также ограничиваем использование чрезмерно сексуальных выражений, которые могут вести к домогательствам, так как некоторая часть нашего глобального сообщества может воспринимать весьма болезненно подобный контент, а он может ущемить возможности людей связываться со своими друзьями и более широкой аудиторией», — пояснила администрация соцсети.
Она запретила размещать на платформе Facebook кадры порнографического содержания, шоу в стриптиз-клубах, эротических танцев, полового сношения, снимки обнаженных людей. Под запрет попали послания сексуального, эротического или тантрического содержания, переписка с сексуальным подтекстом и откровенные намеки, включающие упоминание предпочтений и определенных частей тела.
Компания Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Одноименная соцсеть является одной из ведущих в мире. Ее совокупная ежемесячная аудитория превышает 2,2 млрд пользователей.
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