Финдиректора Huawei задержали в Канаде из-за санкций США против Ирана

Мэн Ваньчжоу заявила, что после задержания из-за резко повысившегося артериального давления ее доставили в больницу для оказания срочной помощи.

Финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу настаивает на освобождении под залог, так как она страдает гипертонией и опасается ухудшения состояния здоровья в заключении. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на документы суда канадской провинции Британская Колумбия, где в пятницу проходили слушания по ее делу.

Мэн Ваньчжоу сообщила, что после ее задержания из-за резко повысившегося артериального давления она была доставлена в больницу для оказания срочной помощи. Она заверила, что не покинет территорию Канады до окончательного решения об ее экстрадиции в США и будет проживать в доме своего мужа в Ванкувере. Финдиректор Huawei указала, что с этим канадским городом ее связывают 15-летние деловые и личные отношения.

Женщина была задержана 1 декабря в аэропорту Ванкувера (Британская Колумбия) канадскими правоохранительными органами. Это было сделано по запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. 8 декабря Верховный суд провинции Британская Колумбия принял решение о продолжении слушаний по делу о задержании финдиректора Huawei 10 декабря.

В субботу МИД Китая потребовал от Канады немедленно отпустить Мэн Ваньчжоу.

Источник: ТАСС