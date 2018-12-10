Финдиректора Huawei задержали в Канаде из-за санкций США против Ирана

Финдиректор Huawei надеется на освобождение под залог из-за плохого самочувствия
Мэн Ваньчжоу заявила, что после задержания из-за резко повысившегося артериального давления ее доставили в больницу для оказания срочной помощи.
Финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу настаивает на освобождении под залог, так как она страдает гипертонией и опасается ухудшения состояния здоровья в заключении. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на документы суда канадской провинции Британская Колумбия, где в пятницу проходили слушания по ее делу.
Мэн Ваньчжоу сообщила, что после ее задержания из-за резко повысившегося артериального давления она была доставлена в больницу для оказания срочной помощи. Она заверила, что не покинет территорию Канады до окончательного решения об ее экстрадиции в США и будет проживать в доме своего мужа в Ванкувере. Финдиректор Huawei указала, что с этим канадским городом ее связывают 15-летние деловые и личные отношения.
Женщина была задержана 1 декабря в аэропорту Ванкувера (Британская Колумбия) канадскими правоохранительными органами. Это было сделано по запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. 8 декабря Верховный суд провинции Британская Колумбия принял решение о продолжении слушаний по делу о задержании финдиректора Huawei 10 декабря.
В субботу МИД Китая потребовал от Канады немедленно отпустить Мэн Ваньчжоу.
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Просто Huawei натянула все амерские компании по объёмам продаж, а пиндосы включили «честную конкуренцию» и будут китайцев громить! «Ничего личного, только бизнес!» (С)
Живой пример для жидкой либероидной прослойки, у**рающейся в защите западных ценностей и свобод!
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