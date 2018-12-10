КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам квартиру 89137100859, 89529084661
продам
Продам квартиру 89137100859, 89529084661
продам
Продам 1-ю Лунная 28 89133732528 Ирина
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Для борьбы с коррупцией в мэрии создал спецотдел глава Бердска

За рост экономики в 2017 году грант даст правительство Новосибирской области

Мэр Бердска: 28 млн рублей — разве это лишние деньги? Мы найдем им применение!

Мэр Бердска: Высаживающие детей из маршруток водители не должны работать с людьми

Подать платное объявление можно на сайт недвижимости Бердска

Гордимся: второе место в рейтинге развивающихся экономик заняла Россия

Пожертвовать на строительство главного храма Вооруженных Сил России просят жителей Бердска

Бердск. ХХ век: Как возникли улица и площадь Горького

Смертельное ДТП: водитель и пассажир Toyota Succeed погибли в столкновении с Pontiac в Куйбышеве

Итоги – 2018 и как начнется 2019 год для бухгалтера

Последние комментарии



Финдиректора Huawei задержали в Канаде из-за санкций США против Ирана

МИД Китая потребует от Канады немедленно отпустить Мэн Ваньчжоу.

10.12.2018 Фото: © REUTERS/Alexander Bibik, Один комментарий
 
Финдиректора Huawei задержали в Канаде из за санкций США против Ирана

 Финдиректор Huawei надеется на освобождение под залог из-за плохого самочувствия

Мэн Ваньчжоу заявила, что после задержания из-за резко повысившегося артериального давления ее доставили в больницу для оказания срочной помощи.
Финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу настаивает на освобождении под залог, так как она страдает гипертонией и опасается ухудшения состояния здоровья в заключении. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на документы суда канадской провинции Британская Колумбия, где в пятницу проходили слушания по ее делу.
Мэн Ваньчжоу сообщила, что после ее задержания из-за резко повысившегося артериального давления она была доставлена в больницу для оказания срочной помощи. Она заверила, что не покинет территорию Канады до окончательного решения об ее экстрадиции в США и будет проживать в доме своего мужа в Ванкувере. Финдиректор Huawei указала, что с этим канадским городом ее связывают 15-летние деловые и личные отношения.

Женщина была задержана 1 декабря в аэропорту Ванкувера (Британская Колумбия) канадскими правоохранительными органами. Это было сделано по запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. 8 декабря Верховный суд провинции Британская Колумбия принял решение о продолжении слушаний по делу о задержании финдиректора Huawei 10 декабря.

В субботу МИД Китая потребовал от Канады немедленно отпустить Мэн Ваньчжоу.

Источник: ТАСС


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Для борьбы с коррупцией в мэрии создал спецотдел глава Бердска Спасли запертую квартиру от пожара спасатели МЧС в Бердске За рост экономики в 2017 году грант даст правительство Новосибирской области

(1) Комментарий

  1. Гость

    Просто Huawei натянула все амерские компании по объёмам продаж, а пиндосы включили «честную конкуренцию» и будут китайцев громить! «Ничего личного, только бизнес!» (С)
    Живой пример для жидкой либероидной прослойки, у**рающейся в защите западных ценностей и свобод! 8)

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Акция сентября
"Книжная долина"-Ленина ,85
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика