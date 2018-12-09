Умерла правозащитница Людмила Алексеева

Российская правозащитница, член Совета по правам человека Людмила Алексеева скончалась в субботу на 92-м году жизни, сообщила пресс-служба организации.

«Еще вчера и позавчера она давала поручения своей помощнице Лене Блиновой, и эти поручения касались помощи другим людям», — отметил глава СПЧ Михаил Федотов.

Помимо членства в СПЧ, Алексеева также возглавляла Московскую Хельсинкскую группу.

Утрата для всех

Телеграмму с соболезнованиями родным и близким правозащитницы направил президент России Владимир Путин. Глава государства ценил вклад Алексеевой в развитие гражданского общества и «чрезвычайно уважал ее принципиальную позицию по многим вопросам жизни нашей страны», отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой, Алексеева была примером гражданского мужества и нравственности.

«Это утрата для всех россиян, для которых понятие права человека, достоинства, нравственные ценности, умение верить в человека даже тогда, когда все другие отвернулись, — это те особые качества, которые были у Людмилы Михайловны», — сказала она.

Она напомнила, что Алексеева постоянно занималась не только правозащитной деятельностью, но и просветительской работой.

Алексеева была символом всего правозащитного движения, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова, ранее занимавшая пост уполномоченного по правам человека. По ее словам, она всегда умела объединять людей разных взглядов.

Соболезнования родным и близким правозащитницы выразили и в МВД России.

«Она останется в нашей памяти примером милосердия, мудрости и безграничной преданности своему делу», — подчеркнула официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«Матриарх правозащитников»

Алексеева была «мировым матриархом правозащитников», говорится в заявлении генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда.

«Всю свою жизнь, от советского диссидента до самого уважаемого авторитета в области прав человека в современной России, она была примером мужества, большой ответственности и благородной верности своей стране и своему народу», — подчеркнул он.

Член совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов сообщил РИА Новости, что организация готов обсуждать создание совместной с Московской Хельсинской группой премии имени Людмилы Алексеевой.

Предложения и вопросы, над которыми работала правозащитница, будут переданы президенту России на его встрече с СПЧ 11 декабря, заявил член Совета Андрей Бабушкин. Он отметил, что решение проблем, о которых говорила Алексеева, станет наилучшим способом почтить ее память.

Биография правозащитницы

Людмила Алексеева родилась в 1927 году. В 1960-х годах она занималась правозащитной деятельностью, в 1968 году ее исключили из КПСС и уволили с работы за выступления против судебных процессов над писателями Андреем Синявским и Юлием Даниэлем, журналистом Александром Гинзбургом и поэтом Юрием Галансковым. После этого ее неоднократно допрашивали и обыскивали.

В 1976 году Алексеева стала одним из основателей Московской Хельсинкской группы (МХГ), а в 1977 году выехала в США, где работала на радиостанциях «Свобода» и «Голос Америки». Вернулась в Россию в 1993 году. Впоследствии она занимала должности председателя МХГ и члена Совета по правам человека при президенте России.

Источник: РИА Новости