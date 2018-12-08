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Попало на видео, как Peugeot сбивает 4-летнюю девочку в п.Линево Искитимского района

Пешеходы переходили проезжую часть в неположенном месте. 48-летний водитель пытался скрыться. Малышку с травмами увезли в ЦГБ Искитима. (ВИДЕО)

8.12.2018 Фото: Стоп-кадр Нет комментариев
 
Попало на видео, как Peugeot сбивает 4 летнюю девочку в п.Линево Искитимского района

4-летний ребенка сбивает автомобиль около пр. Мира, 42 в р.п.Линево

В сети появилось видео, как Peugeot 4007 сбивает девочку 7 декабря в р.п. Линево Искитимского района. Видео выложили с камеры видеонаблюдения.

Напомним, что 7 декабря в 18.00 в поселке Линево 48-летний водитель, управляя автомобилем Peugeot 4007, двигался по проспекту Мира и у дома №42/1 допустил наезд на 4-летнюю девочку. Ребенок с матерью переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП девочка получила различные травмы, бригада скорой помощи доставила ее в медицинское учреждение.

Водитель иномарки попытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции во дворе дома №42 по проспекту Мира. В отношении него составлены административные протоколы по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 12.26 Кодекса об административных правонарушениях РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и ч. 2 ст. 12.27 КоАП (Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием).

В настоящее время мужчина задержан в административном порядке. По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в пятницу вечером на пешеходном переходе автомобиль сбил троих человек — двух девочек-подростков и пожилую женщину.

Видео Константина Шаймарданова


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