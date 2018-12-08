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Не скрывался: Сбивший девочек и старушку на «зебре» водитель Toyota Nadia отвез их в ЦГБ Бердска

Он испугался за жизнь пострадавших. Но закон квалифицирует это как оставление места ДТП. Автомобилист заплатил за порванный пуховик одной из школьниц. У сбитых зафиксировали ушибы и дисперсии суставов.

8.12.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.
 
Не скрывался: Сбивший девочек и старушку на зебре водитель Toyota Nadia отвез их в ЦГБ Бердска

ДТП произошло на пешеходном переходе в Бердске

Водитель, сбивший трех пешеходов на ул. Горького в Бердске вечером 7 декабря, не скрывался от правоохранителей, а повез пострадавших в больницу. Об этом сегодня, 8 декабря, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» отец одной из пострадавших в ДТП девочек.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», наезд на людей, переходивших дорогу по «зебре», произошел в пятницу около 18.30 на пересечении улиц Горького и Комсомольской. По словам очевидцев, водитель серебристого авто с места ДТП скрылся. Полицейские объявили розыск.

«Курьер. Среда. Бердск» выяснил, что под колеса авто попали две девочки в возрасте 13 и 14 лет, а также 74-летняя женщина. По словам отца старшей девочки, водитель Toyota Nadia, сбивший пешеходов, не собирался скрываться, а напротив, сам отвез пострадавших в приемный покой горбольницы в Микрорайоне.

-Он собрал детей, бабушку и привез их в больницу. Он никуда не скрывался, переживал, вместе с нами ждал в приемном покое результаты рентгена. По факту он, конечно, уехал с места ДТП, но поступил по совести, по-человечески, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» инцидент Антон.

По его словам, водитель «принимал деятельное участие» в судьбе сбитых им людей. И даже возместил материальный вред — компенсировал деньгами за порванный пуховик дочери. Водителя отец назвал вполне вменяемым и адекватным человеком.

Об этом же Антон рассказал старшему лейтенанту из ГИБДД, который брал показания относительно дорожно-транспортного происшествия, и сотруднику бердской полиции.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», Toyota Nadia ехала по ул. Горького со стороны железнодорожного вокзала в направлении ул. Ленина. И перед «зеброй» решил объехать справа автобус, стоящий во второй полосе. Водитель полагал, что все все пешеходы уже перешли дорогу. Но трое неожиданно вышли из-за автобуса (девочки шли из лицея №6) в направлении к ул. Комсомольской. 

-Водитель уже тормозил, намереваясь, не спеша, объехать автобус. Скорость у него была небольшая. Каких-то серьезных травм у пострадавших нет. Есть ушибы мягких тканей, их зафиксировали в приемном покое. У женщины и 13-летней девочки, по-моему, дисперсия тазобедренного сустава. У моей дочери дисперсия коленного сустава. Все это квалифицируется как незначительный вред здоровью, — констатировал Антон.

Ему, говорит, даже жалко водителя, которому грозят две статьи — наезд на пешеходов на «зебре» и оставление места ДТП. Если понадобиться, Антон готов написать ходатайство и выступить в суде с тем, что не имеет претензий к автомобилисту. И надеется, что это будет принято во внимание как смягчающее обстоятельство при вынесении приговора.

Пострадавшие девочки сегодня, 8 декабря, вынуждены были пропустить занятия в школе. Педагоги, узнав, что детей сбила машина, забеспокоились и звонили родителям, чтобы узнать, как подростки себя чувствуют.


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    :-D Не дисперсии, а дисторсии суставов.

    Дисто́рсия (лат. distorsio, distortio искривление, выворачивание; синоним растяжение) закрытое повреждение капсульно-связочного аппарата суставов без нарушения его анатомической непрерывности….

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  2. Аноним

    Жалко, жалко… Нарушать ПДД не надо, в части наезда! Болячки потом могут вылезти

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  3. Я

    по словам мамы одной из девочек,водитель долго ждал ДПС уже в больнице и не дождался
    нафиг такая ДПС? черепаха голопом быстрее бегает

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