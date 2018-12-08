Дождались: цена на красную икру резко упала!

В декабре цены на красную икру снизились вдвое, сообщил журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, это связано с рекордным уловом лососевых, пишут РИА Новости.

— Это благодаря тем усилиям, которые предпринимаются органами по рыбоохране. Это заполняемость нерестилищ, регулирование, отмена дрифтерных сетей, все это приводит к таким результатам, — сказал

заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

В этом году объем добычи тихоокеанских лососей составил более 677 тысяч тонн — почти в два раза больше, чем в 2017-м. По словам заместителя главы Росрыболовства Василия Соколова, общий объем вылова рыбы в России может превысить пять миллионов тонн, и это станет постсоветским рекордом.