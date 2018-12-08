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Дождались: цена на красную икру резко упала!

Цена упала в два раза: в этом году объем добычи тихоокеанских лососей составил более 677 тысяч тонн — почти в два раза больше, чем в 2017-м.

8.12.2018 Фото: pxhere.com 4 коммент.
 
Дождались: цена на красную икру резко упала!

В Росрыболовстве заявили о резком падении цен на красную икру

В декабре цены на красную икру снизились вдвое, сообщил журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, это связано с рекордным уловом лососевых, пишут РИА Новости.
— Это благодаря тем усилиям, которые предпринимаются органами по рыбоохране. Это заполняемость нерестилищ, регулирование, отмена дрифтерных сетей, все это приводит к таким результатам, — сказал
заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.
В этом году объем добычи тихоокеанских лососей составил более 677 тысяч тонн — почти в два раза больше, чем в 2017-м. По словам заместителя главы Росрыболовства Василия Соколова, общий объем вылова рыбы в России может превысить пять миллионов тонн, и это станет постсоветским рекордом.


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Дак почём икорка то за кг?

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  2. Аноним

    Сейчас уже дошло до того, что стали продавать замороженную красную икру. %)
    Сегодня видел брикеты по 550 грамм по 1500 руб/шт.

    Улов увеличился почти вдвое, а цены на горбушу и кету у нас нисколько не изменились. :(

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  3. Аноним

    так действительно сколько икра стоила и сколько стоит сейчас. В магазинах и на базаре цена не изменилась, по- моему это обычная лапша для людей.
    А если даже где-то она и изменилась наши сети снижения не допустят. Может в буфете ГД или Доме правительства.

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