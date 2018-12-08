Дождались: цена на красную икру резко упала!

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Дак почём икорка то за кг?
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При закупе на ДВ упала со 190руб/кг до 150.
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Сейчас уже дошло до того, что стали продавать замороженную красную икру.
Сегодня видел брикеты по 550 грамм по 1500 руб/шт.
Улов увеличился почти вдвое, а цены на горбушу и кету у нас нисколько не изменились.
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так действительно сколько икра стоила и сколько стоит сейчас. В магазинах и на базаре цена не изменилась, по- моему это обычная лапша для людей.
А если даже где-то она и изменилась наши сети снижения не допустят. Может в буфете ГД или Доме правительства.
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