На «зебре» сбил 4-летнюю девочку водитель на Peugeot в Искитимском районе

В Искитимском районе произошло ДТП с участием ребенка, сообщили в субботу в управлении МВД по Новосибирской области.

7 декабря в 18.00 в поселке Линево 48-летний водитель, управляя автомобилем Peugeot 4007, двигался по проспекту Мира и у дома №42/1 допустил наезд на 4-летнюю девочку. Ребенок с матерью переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП девочка получила различные травмы, бригада скорой помощи доставила ее в медицинское учреждение.

Водитель иномарки попытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции во дворе дома №42 по проспекту Мира. В отношении него составлены административные протоколы по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 12.26 Кодекса об административных правонарушениях РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и ч. 2 ст. 12.27 КоАП (Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием).

В настоящее время мужчина задержан в административном порядке. По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в пятницу вечером на пешеходном переходе автомобиль сбил троих человек — двух девочек-подростков и пожилую женщину.