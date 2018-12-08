Сколково: Прототип аэротакси за 12 млн рублей упал в сугроб во время испытаний

Прототип летающего такси, разработанный базирующейся в «Сколково» компанией «Бартини», упал при первом испытании. Аппарат поднялся в воздух на минуту, пролетел пару метров и рухнул в сугроб. Прямая трансляция велась на YouTube-канале Life. Неудачу на испытаниях разговоре с TJ прокомментировал генеральный директор «Бартини» Илья Ханыков, сообщает tjournal.ru



По словам Ханыкова, аппарат выключился посреди полёта из-за того, что замёрз после длительного ожидания начала испытаний. Судя по трансляции, к короткому демонстрационному полёту готовились больше 30 минут.

Мы не знаем, что произошло. Мы должны снять данные с полётного контроля, посмотреть телеметрию, посмотреть как отрабатывал полётный контролер управляющие сигналы от оператора. Мы пока не знаем, это ошибка программирования или ошибка оператора, — Илья Ханыков генеральный директор «Бартини».

Как заверил Ханыков, эта демонстрация показала, что для подобных аппаратов нужна инфраструктура, в том числе крытые помещения. «На то это и образец, чтобы такие испытания проводить», — добавил он.

Прототип на видео — это дрон, стоящий 12 миллионов рублей, который выглядит как аэротакси в миниатюре. Запуск полноценной версии запланирован на 2020 год: предположительно, она сможет перевозить четырёх человек на скорости до 250 километров в час.

«Бартини» разрабатывает полномасштабную модель летающего такси для перевозки людей. Компания входит в альянс компаний под названием McFly, которая работает над инфраструктурой и развитием аэротакси в России. 7 декабря в «Сколково» открылась лаборатория по разработке инфраструктуры для аэротакси.