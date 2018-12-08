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Выгнали за голубые волосы: психолог школы №9 подала в суд на маму ученицы и «Курьер. Среда. Бердск»

Педагог хочет защитить честь и достоинство, утверждая, что не говорила 6-класснице с голубыми волосами о том, как «из-за нее ученица старшего класса пришла на уроки с цветными волосами».

8.12.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Предоставлено Валентиной 99 коммент.
 
Выгнали за голубые волосы: психолог школы №9 подала в суд на маму ученицы и «Курьер. Среда. Бердск»

Директор школы № 9 отметила, что в школе существует Устав, регламентирующий внешний вид учеников

История о 12-летней ученице школы №9 с волосами, покрашенными в голубой цвет, меняет окраску. «Курьер. Среда. Бердск» стало известно сегодня, 6 декабря, что психолог школы Наталья Тарасевич, которую редакция упоминала в статье без указания имени, посчитала, что ее честь, достоинство и деловая репутация опорочены.

-Прямых свидетелей этого разговора не было. Разговор был другой, не такой. Девочка в прокуратуре также подтвердила, и ее рассказ запротоколирован, что содержание беседы было абсолютно другим. У нас была беседа в школе с участием мамы девочки, я приложила его копию протокола к исковому заявлению. Я этику педагога-психолога не нарушала, девочку ни в чем не обвиняла, поэтому я обратилась в суд с двумя исками. Один к маме и к вам. Она оговорила меня и преподнесла вам недостоверную информацию, — констатировала Наталья Тарасевич.

Еще раз отметим, что в предыдущих статьях о выгнанной из школы ученицы, был упомянут психолог школы, но его имя озвучено не было. Наталья Тарасевич признала себя тем самым психологом 29 ноября, а уже 3 декабря обратилась в бердский городской суд с иском о защите своей чести, достоинства и деловой репутации.

Все же мама девочки Валентина в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» непреклонна — психолог говорила ее дочери, что из-за нее другая ученица выкрасила волосы в неестественный цвет.

— Мне дочь рассказывала, что в пятницу, 23 ноября, психолог Наталья Викторовна подошла к моей дочери и спросила — «ты ли это?» На беседе у директора психолог прям заученно повторяла эту фразу, а про понедельник, 26 ноября, ничего не сказала. Дочь помнит, что к ней подходила психолог 26 ноября и говорила — вот ты покрасила волосы и из-за тебя тоже хотят и красят волосы другие девочки. Дочь это упомянула и при психологе у директора, но та не записала это в свой журнал. Она записала пятничный разговор от 23 ноября, а то что она сказала ей в понедельник, 26 ноября не учли. Нас даже про этот день и не спрашивали. Они не дают нам договорить! Психолог как-то завораживающе разговаривает, может дочь и перестроилась. Сразу после инцидента, она мне это подтверждала, а иногда говорит, что не помнит такого. У меня ощущение, что дочь находится под неким давлением, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» мама школьницы Валентина сегодня, 6 декабря.

В прокуратуре Бердска «Курьер. Среда. Бердск» сообщили: психолог школы №9 Наталья Тарасевич принесла жалобу на «Курьер. Среда. Бердск». В ней она указал, что ей нанесен моральный вред, задеты ее честь и достоинства.

Мама ученицы 6 класса Валентина подтвердила «Курьер. Среда. Бердск», что через несколько дней после того как ее дочь покрасила волосы в голубой цвет, в школу пришла другая ученица с синими волосами.

-Вот мою дочь выгнали, а эту девочку нет. В школе учатся девочки с ярко желтыми, розовыми и синими волосами. Это видят все. Мы ищем свидетелей инцидента, однако многие ученицы говорят, что не помнят о событиях того дня. Но есть те, кто готов подтвердить слова моей дочери. Я намерена защищать свою дочь в любых инстанциях, — резюмировала Валентина.

Судья бердского городского суда Людмила Карпова начнет рассматривать иск 15 января 2019 года. Редакция «Курьер. Среда. Бердск» будет сообщать о новых обстоятельствах истории с ученицей, которую выгнали из школы за волосы цвета Мальвины.


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Весь сюжет: Волосы цвета Мальвины

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Инструкция: Кто и как быстро должен менять лампочки в подъездах домов Бердска Выгнали за голубые волосы: психолог школы №9 подала в суд на маму ученицы и «Курьер. Среда. Бердск» Дождались: цена на красную икру резко упала!

(99) Комментариев

  1. Аноним

    «Прямых свидетелей этого разговора не было. Разговор был другой, не такой.»

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/12/06/392176-vygnali-za-golubye-volosy-psixolog-shkoly-9-podala-v-sud-na-mamu-uchenicy-i-kurer-sreda-berdsk

    И? Как взрослая тетя психолог будет выступать против девочки, если нет свидетелей? Задавит своим опытом?

    Thumb up 27 Thumb down 44

  2. Аноним

    Какая то психолог с неуравновешанной психикой. Оскорбилась, обмаралась и побежала в суд. Сама себе не смогла помочь справится с эмоциями.

    Thumb up 33 Thumb down 62

    • Аноним

      Кто может подтвердить квалификацию психолога?
      Или проведем следственный эксперимент.
      Я расскажу ей о своих проблемах и посмотрим, сможет ли она выкрутиться.

      Thumb up 27 Thumb down 33

    • Аноним

      Ха! Когда ее таскают везде и в прокуратуру и к директору, она должна терпеть. А когда обратная ситуация возникла всем не нравится сразу? Сдается, что сама девочка и ее мама те еще звезды, если уж успели сменить класс, а по слухам и школу

      Thumb up 65 Thumb down 20

      • Аноним

        Да, потому как обратная сторона — это педагоги. К ним и подход другой. И спрос совсем иначе. Профессионалы своего дела, должны быть. А по сути, со своими прямыми профессиональными обязанностями справиться не могут.

        Thumb up 16 Thumb down 41

  3. Аноним

    Учителя против детей.
    Куда мир катится.
    А ведь должны учить Разумному, Доброму, Вечному.
    А подают вместо этого в суд.
    Не могут учить или не хотят — сёмками торговать.

    Thumb up 29 Thumb down 50

    • Наталья

      Учителя против детей.
      Куда мир катится.
      А ведь должны учить Разумному, Доброму, Вечному.
      А подают вместо этого в суд.» До чего мы докатились. Вы себя слышите? ДЕВОЧКА, УЧЕНИЦА 12 лет выкрасила волосы. ЭТО НОРМАЛЬНО для 12-ти летней? А в 13 лет она родит на радость маме. Вот уж точно: один прав, а другой учитель.

      Thumb up 11 Thumb down 10

      • Елена Белова

        Вай-вай-вай! Волосы выкрасила… Ага, «родит»… Не иначе — прямая причинно-следственная связь: рожают от краски для волос… Да и то: радоваться бы должны… Те же люди хнычут о том, что сейчас слишком поздно рожают.

        Thumb up 5 Thumb down 4

  4. Аноним

    А опытная психолог подумала о психике девочке, доводя свое оскорбление до суда? Она, как профессионал, прекрасно знает, какие могут быть последствия.
    И вместо того, чтобы призвать мать решить дело мирным путем, сама подкидывает поленья в огонь.
    Да она сама себе испортила репутацию еще больше.

    Thumb up 36 Thumb down 56

    • Аноним

      А мама думала о репутации педагога?

      Thumb up 64 Thumb down 23

      • Аноним

        Я сейчас не о маме, не о репутации кого-либо из взрослых, а о девочке.
        Схлестнулись мама с педагогами. А пострадает ребенок. Взрослые думают о себе, о своей репутации, а о чувствах ребенка даже опытный психолог забыл.

        Thumb up 28 Thumb down 41

        • гость

          маме на чувства дочери наплевать, почему чужая тетя должна думать?

          Thumb up 48 Thumb down 22

          • Аноним

            Не чужая тетя, а школьный педагог психолог, которая несет ответственность за своих подопечных.

            Thumb up 23 Thumb down 42

            • гость

              да, неси за таких подопечный ответственность, скажи, что бы привела себя в божеский вид, тебя потом их неадекватные мамашки затаскают по прокуратурам..

              Thumb up 51 Thumb down 21

              • аноним

                Так в этом и заключается работа психолога-говорить так чтобы не возникало ни у кого желания бегать по прокуратурам.Говорить можно по разному

                Thumb up 17 Thumb down 37

              • Ольга

                А в чем, по-вашему, заключается «божеский вид»? Девочка должна надеть апостольник?
                Чем вас так оскорбил хвостик, затонированный в цвет? Спереди так и не видно, что девочка покрашена.
                Набросились на девочку и её маму, как свора гончих, ей богу. Взрослые ли люди? Или еще совсем незрелые?

                Thumb up 18 Thumb down 37

              • Ольга

                Грязно-болотный цвет? Может быть, у вас дисплей унылый?

                Thumb up 11 Thumb down 23

      • Аноним

        Даже в спорте в разных весовых категориях не состязаются.
        А тут ученик средней школы против дипломированного психолога.
        Бред и позор для школы. 8)

        Thumb up 27 Thumb down 46

  5. гость

    молодец психолог, ладно девочка еще дите, но мама (!) такую кашу заварила, вот человеку делать нечего, куда папа смотрит, уже женщин своих в чувство бы привел, в то посмешищем стали на всю страну,
    «Психолог как-то завораживающе разговаривает, может дочь и перестроилась. Сразу после инцидента, она мне это подтверждала, а иногда говорит, что не помнит такого. У меня ощущение, что дочь находится под неким давлением, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» мама школьницы Валентина сегодня, 6 декабря.» Вообще слов нет, маму на адекватность проверить срочно, похоже пересмотрела дом 2 и битву экстрасенсов, ну правильно, дома то сидеть, еще не такое привидится..

    Thumb up 70 Thumb down 19

    • Аноним

      А вы бы не защищали свое дитя? Верили бы безоговорочно чужим людям, а не своему ребенку? Так кто тогда неадекватная мать?
      Разберутся соответствующие органы. А мать- для того и мать, чтобы защищать своего ребенка в любой ситуации, ни смотря ни на что,

      Thumb up 23 Thumb down 47

    • Елена Белова

      «посмешищем стали на всю страну» — посмешищем тут должны быть работники школы, а не родители, защищающие права и интересы своих детей. Что в этом постыдного?

      А рассуждения в стиле «женщин своих» — настоящий позор — для всей страны.

      Thumb up 5 Thumb down 3

  6. Зелёная

    Чем дальше в лес, тем больше дров ;) .
    Шоу, постепенно переползающее с телеэкранов в реальную среду обитания и вырывающее индивиды из созидательно-мыслительного процесса ;)

    Thumb up 29 Thumb down 13

  7. Аноним

    Ещё раз убедилась в том, что мамаша удалено… Чего добивается непонятно? На шоу к Малахову хочет поехать?

    Thumb up 41 Thumb down 23

  9. Аноним

    Было бы от чего от защищать ребенка…мама,когда ребенку в шестом классе( ШКОЛЫ )волосы красила в голубой цвет…она вообще о чём думала то. А теперь у нее все кругом виноваты. УДИВИТЕЛЬНЫЕ люди =-O .

    Thumb up 54 Thumb down 20

  10. Николай

    (Клавиатура подводит. Приходится корректировать текст)
    Когда мы читаем инструкции в США, у нас они вызовут смех.
    Например:
    -пожарник не выносить не одетую женщину из огня.
    -нельзя гладить в пьяном виде тигра,
    — одевать противогаз на голову и тд.
    Почему американцы так себя ведут. У них такое воспитание: все решать в суде и на ошибках других неплохо зарабатывают. В вооруженных силах все детали формы одежды , алгоритмы действий, поведение на службе и на отдыхе описаны в уставах, каждая строка которых «написана кровью».
    Меня с лейтенантских лет учили иметь страховку ввиде документов. Когда в автопарке погиб солдат, ко мне подполковнику прибыли «ребята в фиалетовых фуражках», я им предоставил расписание занятий, списки ознакомленных с мерами безопасности под личную роспись, план паркового дня, утвежденный командиром полка, списки допущенных к виду работ, которую выполнял погибший и еще несколько документов творится закончились. Сел на 4 года прапорщик, который не смог ничего показать.
    В нашем случае «коса нашла камень» и стороны вошли в азарт.
    Почему так получилось? Прежде всего коллектив школы не перестроился и не знают, как себя вести с такими мамами их одаренными, самобытными чадами, допустили в данном случае ряд ошибок.
    Должностные лица должны были доложить директору, который, как опытный человек, не самоустранялся, а включился в воспитательный процесс, пригласил маму в школу в присутствии психолога, классного руководителя выслушали ее, что бы понять:
    -это разовая акция или на долго,
    -если у девочки все необходимое для учебы, все что положено выдать государством, она получает,
    -выслушала психолога, классного руководителя по вопросу, что из себя представляет девочка, ее успеваемость, поведение на уроках, с товарищами, принимает участие в жизни школы.
    -классный руководитель и психолог зачитали выдержки из журналов изучения школьников.
    После всего этого директор:
    -дает расписаться маме в правилах ношения формы в школе,
    — в зависимости от реакции мымы, принимает решения собрать родительское собрание, где послушать родителей по вопросу как будут ходить в школу их детишки: согласно правил установленные в школе или как попуасы или люди иной ариетации. Оформить все протоколов собрания.
    Я лично, хотел бы, чтоб суд выиграла психолог, в чем я не уверен!

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    Thumb up 44 Thumb down 8

  11. Да

    Наталья Тарасевич, удачи Вам в суде!

    Thumb up 36 Thumb down 19

  12. Прохожий

    Мне не интересна эта тема, но когда дело дойдёт до суда найдутся свидетели из числа учеников, которые видели, что девочка была доведена до слез разговором толи с администратором, толи с психологом. Это укажет на профессиональный уровень этого человека и бросит тень на весь коллектив школы. Так что неизвестно ещё- стоит ли защищать честь психолога в суде

    Thumb up 15 Thumb down 15

    • Аноним

      Никогда бы не позволила своему ребенку участвовать в этом цирке и давать показания. Мало того, что своего ребенка эта мамашка не в лучшем свете выставила, так еще чужие ребятишки должны на кого-то там стучать в суде.

      Thumb up 39 Thumb down 11

  13. Аноним

    Мамаша бы задумалась, что она делает
    Потом, все эти действия отразятся в личном деле ребенка( раньше так было. Не знаю в каком виде сейчас эти сведения)
    И это все с ней пойдёт дальше
    Надо включить мозги и перестать зомбировать девочку
    ….Мое мнение, после прочтения этой статьи
    ….что когда девочка разговаривает с психологом, ей просто становится стыдно ( если у неё есть , конечно , это чувство) поэтому, она и после разговора не такая ( по словам мамы )
    ///// Надо идти на мировую и найти общий язык с психологом , а не дальше упираться
    Что сейчас тешить, свою гордыню?

    Thumb up 39 Thumb down 12

  14. Михаил

    Мне считаю, что мать с дочерью все приукрасили и раздули из мухи слона. Скорее всего, изначально, дочь оправдывая свои уход с уроков, сказала маме, что ее ухватив за раскрашенные волосы выволокли из школы и сказали, чтобы она шла отмываться. В итоге мамаша сломя голову побежала на разборки и брызгая слюной пыталась разными способами очернить и оговорить учителя. Потом когда начали всё выяснять, то оказалось, что все не совсем так, как преподнесла это дочка. Мамаша естественно после всего сказанного не могла уже врубить заднюю и решила идти до конца. Дома дочь получила по самое не балуй за такую подставу. В страхе дочка, чтобы как-то себя оправдать начала придумывать различные небылицы про остальных работников школы. В следствии чего якобы и возник этот разговор с психологом. Сейчас эта яжемать вырыв себе очень глубокую яму, пытается всеми правдами и неправдами выкрутиться из сложившейся ситуации. Если подобного разговора не было, то эта мамаша влетит по полной и опозорится на весь город, да что там на весь город, на всю страну.
    Для Курьера! Вы бы фильтровали информацию, проверяя ее у обоих строн, а то яжемать сказать вам может всё, что угодно, лишь бы как-то выкрутится из этой ситуации. А вы развесив уши уже быстрее выливаете эту ложь в массы. На месте психолога я бы так же подал в суд, либо потребовал публичных извинений.

    Thumb up 49 Thumb down 13

  15. Житель

    Собаки лают, караван идет… Судья расставит все точки над «и» определив, кто в этой истории пострадавший, а кто потерпевший…

    Thumb up 19 Thumb down 8

  17. Елена

    Эта горе-мамаша сама .похоже.в неадеквате. Разрешить дочери выкраситься в неестественный цвет-это .видать.для нее предел самоутверждения. Самоутверждайся до умопомрачения,но в каникулы. В 12 лет мать разрешила ей это,боюсь даже подумать.что девочке будет дозволено в 14. Сейчас эта яжемать отстаивает свою правоту.не понимая.что этим она только вредит своему чаду..Она из ребенка делает ребенка-,,победителя»,который отстоял свое право на вседозволенность.А вседозволенность порождает безнаказанность.

    Thumb up 34 Thumb down 16

  18. Аноним

    Говорила, не говорила
    какая разница

    Смысла такой судебный процесс не имеет.
    Ввиду бессмысленности.

    Thumb up 10 Thumb down 3

  19. Николай

    Девочка покрасилась волоса- это страшно? Скорее всего это проблема для родителей, чем для школы. В те строгие годы, когда я учился, несколько девочек подкрашивались хной, мальчики хотели носить длинные волосы, брюки клеш. Мода! Это не было массовым заболеванием в нашей школе. Администрация школы и родители были обьеденены общим желанием подготовить нас к жизни, между ними разночтения правил поведения не было. Мне тоже не нравится, что внучки (старшей 13 лет) смотрят эти американские мультики, где бегают головастики с крашенными волосами, а например не «Серую шейку». Я не хочу быть похожим на учителя Куку из кинофильма «Звезда пленительного счастья» режиссера Козакова, потому мы с сном разговариваем с ними осторожно (не через колено не ломать психику), учим фильтровать информацию. Также я, как бывший военный, иногда разговариваю со снохой, чтобы она осматривала внучек перед отправкой в школу, чтобы выглядели и не шокировали окружающих.
    То, что в школе#9 удаляют внимание внешнему виду-это правильно (Подготовка, чтобы они были конкурентны на рынке труда), но не надо сильно давить, необходимо помнить закон физики(сила действия равна силе противодействия).
    Маму жаль, а идет по течению, не приучает ребенка выполнять правила заведения неважно учеба или работа. Потом за короткое время этому не научишь.

    Thumb up 35 Thumb down 2

  20. 1гость

    Нормальные родители сами бы дочку ремнем оходили, да бы в будующем избежать более серьезных проблем. Но видимо мама там сама в том же духе…. мало родители внимания в детстве уделяли воспитанию.

    Thumb up 25 Thumb down 13

    • Аноним

      Счас запрещено ремнём бить. Собственный ребёнок, даже если он сильно виноват , может написать заявление в полицию на родителей
      И ему пофиг, что его пытаются воспитывать

      Thumb up 9 Thumb down 3

  21. Пенсионер

    Не совсем понял… привязались-то чего?

    Thumb up 8 Thumb down 2

  22. Мария

    И что теперь из девочки получится, когда взрослые о ней совсем не думают.

    Thumb up 6 Thumb down 8

  23. Ириска

    Поистине цирк! Люди остановитесь пожалуйста! Вы с ума что ли сошли! Как в Америке начали в суд друг на друга подавать! Вы что америкосы? Или русские? Ситуация не стоит и выеденного яйца, остановитесь пожалуйста из чего вы устроили сенсацию. Мама подумай о своей дочери, просто сядьте за круглый стол, заберите обе стороны заявление и примиритесь и живите дальше мирно, зачем нагружать суд никчемным делами. Будьте адекватными людьми, уймите свою гордыню, она к хорошему не приведет!

    Thumb up 23 Thumb down 7

    • аноним60

      ТАк здесь и должен проявиться прфессионализм психолога

      Thumb up 9 Thumb down 13

      • Аноним

        Дык он и проявляется. :-D :-D :-D
        Какой психолог — такая и ситуация. :P
        А чо он вообще там в школе делает?
        Учит? Полы моет? Стены красит? Чаи гоняет.
        Видать оторвали от пироженки.

        Thumb up 1 Thumb down 2

  24. Ириска

    А остальные людишки прекратите подстрекать к войне, зачем вы это делаете? Зачем стравливать! Случился инцидент. В жизни вещи бывают гораздо страшнее, простите друг друга и живите мирно и у девочки на душе спокойнее станет, если искренне 2 стороны примирятся, а не в суде все нервы себе вымотать, и судьям, и людям. Успокоитесь! Помиритесь все!

    Thumb up 7 Thumb down 5

  25. Аноним

    Из мухи слона сделали!

    Thumb up 15 Thumb down 4

  26. Николай

    Сейчас в школах имеются должности психологов для учащихся, и уже пытаются вводить для учителей. Многие думают, что психологом может быть любой, кому прочитали курс психологии. Более 30 лет работая с людьми, я понял, что это не так. Он, как врач, только лечит психологический недуг, душу и также он может вылечить, а может искалечить. В работе психолога нужен кроме огромного жизненного опыта, но и огромная выдержка и талант особенно, когда работаешь с детьми, которые под воздействием ТВ, интернета, улици, психика находится в стадии становления. Психолог не может охватить своей заботой всех учащихся, уделить им много времени, хотя многие нуждаются в помощи индивидуального психолога и их родители(у которых образование среднее, а мышление иногда начальное).
    Девочка пришла в школу не вчера, большую часть времени она находится в зоне воспитания учебного заведения, дома представлена сама себе (делает уроки). При чем в школе, как видно она ниодна такая которая ценично игнорирует замечание старших, посути вышли из под влияния учебного заведения и уже давно.
    Психолог подает иск на себя, на школу. Почему люди, когда им не вмоготу идут в церковь и выходят от него просветленные, понимают как себя вести. Батюшка- отличный психолог, он никогда не выгонит из церкви, выслушает правду подопечного и ненайдет нужные слова.

    Thumb up 7 Thumb down 11

    • Аноним

      Найдёт нужные слова

      Thumb up 3 Thumb down 0

    • Аноним

      Николай
      Вот, когда я училась в школе, не было никаких психологов и учителя как то справлялись
      И не было таких скандалов, потому что родители прививали уважение к учителю и сами уважали учителя
      Когда было что то подобное, то проводили общее собрание с детьми вместе с родителями
      Я даже помню, что так собрали 2 класса ( не помню правда по какому поводу)
      И выясняли правду , кто прав, кто виноват
      Ну, не могут сразу все обмануть
      Потом происходило применение , извинения и жили дальше
      Никто потом никого не упрекал. Все делали правильные выводы и больше себя так никогда не вели, потому что было просто стыдно
      Что случилось с обществом?
      Неужели мы стали такими плохими?
      Надо же как то это исправлять, потому что дальше будет только хуже, если не остановиться и не задуматься …

      Thumb up 17 Thumb down 1

      • Ольга

        Когда мы учились, психологов не было, это правда. Но, роль психологов с успехом выполняли пионервожатые и комсорги.

        Thumb up 10 Thumb down 8

  27. Аноним

    Мне бесконечно жалко маму данной девочки «Я намерена защищать свою дочь в любых инстанциях» ! От кого защищать ? Люди, вы о чем говорите ? Вы представляете ситуацию, приходите к врачу, вас встречает доктор с голубыми волосами, с серьгой в носу, в ушах, весь в татуировках ? Хватит на Курьере заниматься обсуждением данного случая. Дети в данной школе вместо учебы, больше озадачены вопросом, чем закончится данный, раздутый конфликт.
    Почему не освещается практически вопрос о бердских школьниках, которые успешно совмещают учебу со спортом, шахматами и т.д.
    У нас в городе столько замечательной молодежи, почему мы практически о них не пишем ?
    Скоро Новый год, в школах и дет.учреждениях готовят праздничные программы, расскажите лучше об этом.

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  28. Аноним

    Люди, вы так бодро осуждаете мать и курьер, да и в целом уверяете, что тема разговора не стоит его. При этом очень бурно мусолите одно да потому, поднимая тему в рейтинг « выбора читателей». Чем вы, осуждающие, отличаетесь от всех героев истории?

    Thumb up 7 Thumb down 7

  29. Ирина

    Психолог- видимо не профессионал своего дела, бежать жаловаться, когда надо решать конфликтную ситуацию, для этого и есть ставка в школах психолога

    Thumb up 12 Thumb down 20

    • YYY

      Чтобы решить ситуацию мирным путем нужно желание с обеих сторон. А сейчас ситуация вышла из-под контроля конфликтующих и перешла под контроль прокуратуры и суда. Теперь уже куда вынесет течение…

      Thumb up 8 Thumb down 6

  30. Ириска

    Ну и зря…..

    Thumb up 4 Thumb down 3

  31. Аноним

    Маме нужно извиниться за свое поведение и за плохое исполнение родительских обязанностей Мама и только мама спровоцировала этот конфликт А по большому счету психолог поступила правильно иначе эту маму не остановить А после суда уже семьёй займутся органы опеки Будет в любом случае вынесено постановление Просто мама своими действиями подставила свою дочь Сначала купила краску а потом сама покрасила несовершеннолетнему ребенку волосы во время учебного процесса Самое интересное что однаклассники девочки без родителей не имеют права свидетельствовать за или против а родители им просто не позволят И эта мама останется один на один с органами опеки

    ,

    Thumb up 17 Thumb down 8

  32. Аноним

    Мама девочки выиграет суд.

    Thumb up 5 Thumb down 9

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