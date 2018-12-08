Выгнали за голубые волосы: психолог школы №9 подала в суд на маму ученицы и «Курьер. Среда. Бердск»

Директор школы № 9 отметила, что в школе существует Устав, регламентирующий внешний вид учеников
История о 12-летней ученице школы №9 с волосами, покрашенными в голубой цвет, меняет окраску. «Курьер. Среда. Бердск» стало известно сегодня, 6 декабря, что психолог школы Наталья Тарасевич, которую редакция упоминала в статье без указания имени, посчитала, что ее честь, достоинство и деловая репутация опорочены.
-Прямых свидетелей этого разговора не было. Разговор был другой, не такой. Девочка в прокуратуре также подтвердила, и ее рассказ запротоколирован, что содержание беседы было абсолютно другим. У нас была беседа в школе с участием мамы девочки, я приложила его копию протокола к исковому заявлению. Я этику педагога-психолога не нарушала, девочку ни в чем не обвиняла, поэтому я обратилась в суд с двумя исками. Один к маме и к вам. Она оговорила меня и преподнесла вам недостоверную информацию, — констатировала Наталья Тарасевич.
Еще раз отметим, что в предыдущих статьях о выгнанной из школы ученицы, был упомянут психолог школы, но его имя озвучено не было. Наталья Тарасевич признала себя тем самым психологом 29 ноября, а уже 3 декабря обратилась в бердский городской суд с иском о защите своей чести, достоинства и деловой репутации.
Все же мама девочки Валентина в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» непреклонна — психолог говорила ее дочери, что из-за нее другая ученица выкрасила волосы в неестественный цвет.
— Мне дочь рассказывала, что в пятницу, 23 ноября, психолог Наталья Викторовна подошла к моей дочери и спросила — «ты ли это?» На беседе у директора психолог прям заученно повторяла эту фразу, а про понедельник, 26 ноября, ничего не сказала. Дочь помнит, что к ней подходила психолог 26 ноября и говорила — вот ты покрасила волосы и из-за тебя тоже хотят и красят волосы другие девочки. Дочь это упомянула и при психологе у директора, но та не записала это в свой журнал. Она записала пятничный разговор от 23 ноября, а то что она сказала ей в понедельник, 26 ноября не учли. Нас даже про этот день и не спрашивали. Они не дают нам договорить! Психолог как-то завораживающе разговаривает, может дочь и перестроилась. Сразу после инцидента, она мне это подтверждала, а иногда говорит, что не помнит такого. У меня ощущение, что дочь находится под неким давлением, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» мама школьницы Валентина сегодня, 6 декабря.
В прокуратуре Бердска «Курьер. Среда. Бердск» сообщили: психолог школы №9 Наталья Тарасевич принесла жалобу на «Курьер. Среда. Бердск». В ней она указал, что ей нанесен моральный вред, задеты ее честь и достоинства.
Мама ученицы 6 класса Валентина подтвердила «Курьер. Среда. Бердск», что через несколько дней после того как ее дочь покрасила волосы в голубой цвет, в школу пришла другая ученица с синими волосами.
-Вот мою дочь выгнали, а эту девочку нет. В школе учатся девочки с ярко желтыми, розовыми и синими волосами. Это видят все. Мы ищем свидетелей инцидента, однако многие ученицы говорят, что не помнят о событиях того дня. Но есть те, кто готов подтвердить слова моей дочери. Я намерена защищать свою дочь в любых инстанциях, — резюмировала Валентина.
Судья бердского городского суда Людмила Карпова начнет рассматривать иск 15 января 2019 года. Редакция «Курьер. Среда. Бердск» будет сообщать о новых обстоятельствах истории с ученицей, которую выгнали из школы за волосы цвета Мальвины.
«Прямых свидетелей этого разговора не было. Разговор был другой, не такой.»
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/12/06/392176-vygnali-za-golubye-volosy-psixolog-shkoly-9-podala-v-sud-na-mamu-uchenicy-i-kurer-sreda-berdsk
И? Как взрослая тетя психолог будет выступать против девочки, если нет свидетелей? Задавит своим опытом?
27 44
Взрослые тёти всегда отрываются на более беззащитных детях, потому что на тётях отрываются их дяди, более мускулистые и здоровые.
25 52
по личному опыту?
23 7
Да, а что?
5 18
ничего. Просто у каждого он свой, и проецировать свой личный на всех, некорректно.
30 10
«Истину говорите.»(с)
9 0
Ну психологу с вышкой ли не знать, как выступать против ребенка без высшего образования.
По моему психолог в школе — просто кормушка для приближенных.
Вспомнил из какого то фильма:
«Вы откажетесь от своих слов? — Конечно, мы же юристы.»
34 26
это из сериала про продажного мэра.
10 2
Их поменяли местами — кажется
2 3
Уверены что у психолога есть вышка ?
Психолог это просто курсы , платишь деньги и тебе дают свидетельство .
17 26
В школу с такими свидетельствами не берут.
11 12
А кто выдал свидетельство ?
4 3
А а интернете информация что свою деятельность педагог начинал учителем начальных классов
14 1
Педагоги бывают такие разные:
Насиловали 15 лет сирот и снимали порно сотрудники и воспитанники детдома в Санкт-Петербурге
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/12/06/391938-nasilovali-15-let-sirot-sotrudniki-i-vospitanniki-detdoma-v-sankt-peterburge/comment-page-1#comment-1618748
2 9
Психолог и не собирается выступать против девочки. Иски поданы к маме и к редактору газеты. Вот против них психолог и будет выступать.
Думается мне, что девочка сначала маме рассказала, что ее выгнали, чтобы оправдать свой прогул. А сейчас, под давлением общественности, одноклассников и т.д., врать больше не может и говорит, что психолог такого не говорила. А мама не может уже остановиться, закусила удила и прет вперед, обливая грязью школу, учителей, психолога.
P.S. я не учитель 9 школы и никакого отношения к этой школе не имею
66 20
Повторно объяснять не буду. Читайте ниже. Это будет мой ответ и вам.
4 22
Какая то психолог с неуравновешанной психикой. Оскорбилась, обмаралась и побежала в суд. Сама себе не смогла помочь справится с эмоциями.
33 62
Кто может подтвердить квалификацию психолога?
Или проведем следственный эксперимент.
Я расскажу ей о своих проблемах и посмотрим, сможет ли она выкрутиться.
27 33
Ха! Когда ее таскают везде и в прокуратуру и к директору, она должна терпеть. А когда обратная ситуация возникла всем не нравится сразу? Сдается, что сама девочка и ее мама те еще звезды, если уж успели сменить класс, а по слухам и школу
65 20
Да, потому как обратная сторона — это педагоги. К ним и подход другой. И спрос совсем иначе. Профессионалы своего дела, должны быть. А по сути, со своими прямыми профессиональными обязанностями справиться не могут.
16 41
Учителя против детей.
Куда мир катится.
А ведь должны учить Разумному, Доброму, Вечному.
А подают вместо этого в суд.
Не могут учить или не хотят — сёмками торговать.
29 50
Учителя против детей.
Куда мир катится.
А ведь должны учить Разумному, Доброму, Вечному.
А подают вместо этого в суд.» До чего мы докатились. Вы себя слышите? ДЕВОЧКА, УЧЕНИЦА 12 лет выкрасила волосы. ЭТО НОРМАЛЬНО для 12-ти летней? А в 13 лет она родит на радость маме. Вот уж точно: один прав, а другой учитель.
11 10
Вай-вай-вай! Волосы выкрасила… Ага, «родит»… Не иначе — прямая причинно-следственная связь: рожают от краски для волос… Да и то: радоваться бы должны… Те же люди хнычут о том, что сейчас слишком поздно рожают.
5 4
А опытная психолог подумала о психике девочке, доводя свое оскорбление до суда? Она, как профессионал, прекрасно знает, какие могут быть последствия.
И вместо того, чтобы призвать мать решить дело мирным путем, сама подкидывает поленья в огонь.
Да она сама себе испортила репутацию еще больше.
36 56
А мама думала о репутации педагога?
64 23
Я сейчас не о маме, не о репутации кого-либо из взрослых, а о девочке.
Схлестнулись мама с педагогами. А пострадает ребенок. Взрослые думают о себе, о своей репутации, а о чувствах ребенка даже опытный психолог забыл.
28 41
маме на чувства дочери наплевать, почему чужая тетя должна думать?
48 22
Не чужая тетя, а школьный педагог психолог, которая несет ответственность за своих подопечных.
23 42
да, неси за таких подопечный ответственность, скажи, что бы привела себя в божеский вид, тебя потом их неадекватные мамашки затаскают по прокуратурам..
51 21
Так в этом и заключается работа психолога-говорить так чтобы не возникало ни у кого желания бегать по прокуратурам.Говорить можно по разному
17 37
А в чем, по-вашему, заключается «божеский вид»? Девочка должна надеть апостольник?
Чем вас так оскорбил хвостик, затонированный в цвет? Спереди так и не видно, что девочка покрашена.
Набросились на девочку и её маму, как свора гончих, ей богу. Взрослые ли люди? Или еще совсем незрелые?
18 37
Грязно-болотный цвет? Может быть, у вас дисплей унылый?
11 23
Даже в спорте в разных весовых категориях не состязаются.
А тут ученик средней школы против дипломированного психолога.
Бред и позор для школы.
27 46
молодец психолог, ладно девочка еще дите, но мама (!) такую кашу заварила, вот человеку делать нечего, куда папа смотрит, уже женщин своих в чувство бы привел, в то посмешищем стали на всю страну,
«Психолог как-то завораживающе разговаривает, может дочь и перестроилась. Сразу после инцидента, она мне это подтверждала, а иногда говорит, что не помнит такого. У меня ощущение, что дочь находится под неким давлением, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» мама школьницы Валентина сегодня, 6 декабря.» Вообще слов нет, маму на адекватность проверить срочно, похоже пересмотрела дом 2 и битву экстрасенсов, ну правильно, дома то сидеть, еще не такое привидится..
70 19
А вы бы не защищали свое дитя? Верили бы безоговорочно чужим людям, а не своему ребенку? Так кто тогда неадекватная мать?
Разберутся соответствующие органы. А мать- для того и мать, чтобы защищать своего ребенка в любой ситуации, ни смотря ни на что,
23 47
вы правы.
Однако, иной раз, вовремя остановиться и не усугублять ситуацию, как раз и есть «защитить».
моё мнение
54 6
Как мать остановится, если по судам пошли такие танки, как педагоги-психологи?
23 29
«посмешищем стали на всю страну» — посмешищем тут должны быть работники школы, а не родители, защищающие права и интересы своих детей. Что в этом постыдного?
А рассуждения в стиле «женщин своих» — настоящий позор — для всей страны.
5 3
Да ладно?! Мать сама проблему создала, сама раздула конфликт и теперь героически борется за права дочери! Выдайте ей медаль!
3 4
Ага… меня тоже поражает позиция Беловой
Вообще в шоке
1 3
Чем дальше в лес, тем больше дров .
Шоу, постепенно переползающее с телеэкранов в реальную среду обитания и вырывающее индивиды из созидательно-мыслительного процесса
29 13
Сама то поняла, что написала?
10 16
Ага! И в основе — необоснованные запреты (в порядке самодурства) и упёртость работников школы.
5 5
Вы, что не поняли, что уже дело не в зелёных волосах?
А в наговоре( или клевете) или обмане
2 2
Ещё раз убедилась в том, что мамаша удалено… Чего добивается непонятно? На шоу к Малахову хочет поехать?
41 23
Дочку к дому 2 готовит, закаляет так сказать ))
44 23
Ага! А надо было втемяшивать «Смирись, доченька! Плетью обуха не перешибёшь… Сила траву гнёт… Мы — люди маленькие, простые, а они — вон-а-какие! Куда нам против них: дунут, плюнут, и нет нас».
6 5
Вы вообще к чему призываете?
К полной анархии в школе?
Никого не слушать … ничего не делать?
3 3
А я убедился, что и в школе не все так хорошо, как хотелось бы.
А про шоу Малахова такой же вопрос можно задать и в отношении психолога.
17 24
Не со слов психолога данная статья написана, мозг включай!
3 2
3 4
Было бы от чего от защищать ребенка…мама,когда ребенку в шестом классе( ШКОЛЫ )волосы красила в голубой цвет…она вообще о чём думала то. А теперь у нее все кругом виноваты. УДИВИТЕЛЬНЫЕ люди .
54 20
(Клавиатура подводит. Приходится корректировать текст)
Когда мы читаем инструкции в США, у нас они вызовут смех.
Например:
-пожарник не выносить не одетую женщину из огня.
-нельзя гладить в пьяном виде тигра,
— одевать противогаз на голову и тд.
Почему американцы так себя ведут. У них такое воспитание: все решать в суде и на ошибках других неплохо зарабатывают. В вооруженных силах все детали формы одежды , алгоритмы действий, поведение на службе и на отдыхе описаны в уставах, каждая строка которых «написана кровью».
Меня с лейтенантских лет учили иметь страховку ввиде документов. Когда в автопарке погиб солдат, ко мне подполковнику прибыли «ребята в фиалетовых фуражках», я им предоставил расписание занятий, списки ознакомленных с мерами безопасности под личную роспись, план паркового дня, утвежденный командиром полка, списки допущенных к виду работ, которую выполнял погибший и еще несколько документов творится закончились. Сел на 4 года прапорщик, который не смог ничего показать.
В нашем случае «коса нашла камень» и стороны вошли в азарт.
Почему так получилось? Прежде всего коллектив школы не перестроился и не знают, как себя вести с такими мамами их одаренными, самобытными чадами, допустили в данном случае ряд ошибок.
Должностные лица должны были доложить директору, который, как опытный человек, не самоустранялся, а включился в воспитательный процесс, пригласил маму в школу в присутствии психолога, классного руководителя выслушали ее, что бы понять:
-это разовая акция или на долго,
-если у девочки все необходимое для учебы, все что положено выдать государством, она получает,
-выслушала психолога, классного руководителя по вопросу, что из себя представляет девочка, ее успеваемость, поведение на уроках, с товарищами, принимает участие в жизни школы.
-классный руководитель и психолог зачитали выдержки из журналов изучения школьников.
После всего этого директор:
-дает расписаться маме в правилах ношения формы в школе,
— в зависимости от реакции мымы, принимает решения собрать родительское собрание, где послушать родителей по вопросу как будут ходить в школу их детишки: согласно правил установленные в школе или как попуасы или люди иной ариетации. Оформить все протоколов собрания.
Я лично, хотел бы, чтоб суд выиграла психолог, в чем я не уверен!
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44 8
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7 0
доступна была и должна быть сейчас.
2 7
Проверила — не доступна.
8 0
Ну да. Давно уже редактирование в «Курьере» не фурычит. Потому и регистрироваться не имеет смысла.
От редакции. Проверим.
5 2
Смысл есть. Я долго побыла в качестве «Анонима». Скажу я вам очень не удобно. Теряется нить разговора, все смешивается от обилия анонимов.
И, вообще, такое чувство, будто сам с собой разговариваешь.
5 3
С последней фразой не согласна. В остальном -верно.
9 3
Наталья Тарасевич, удачи Вам в суде!
36 19
Мне не интересна эта тема, но когда дело дойдёт до суда найдутся свидетели из числа учеников, которые видели, что девочка была доведена до слез разговором толи с администратором, толи с психологом. Это укажет на профессиональный уровень этого человека и бросит тень на весь коллектив школы. Так что неизвестно ещё- стоит ли защищать честь психолога в суде
15 15
Никогда бы не позволила своему ребенку участвовать в этом цирке и давать показания. Мало того, что своего ребенка эта мамашка не в лучшем свете выставила, так еще чужие ребятишки должны на кого-то там стучать в суде.
39 11
Мамаша бы задумалась, что она делает
Потом, все эти действия отразятся в личном деле ребенка( раньше так было. Не знаю в каком виде сейчас эти сведения)
И это все с ней пойдёт дальше
Надо включить мозги и перестать зомбировать девочку
….Мое мнение, после прочтения этой статьи
….что когда девочка разговаривает с психологом, ей просто становится стыдно ( если у неё есть , конечно , это чувство) поэтому, она и после разговора не такая ( по словам мамы )
///// Надо идти на мировую и найти общий язык с психологом , а не дальше упираться
Что сейчас тешить, свою гордыню?
39 12
Мне считаю, что мать с дочерью все приукрасили и раздули из мухи слона. Скорее всего, изначально, дочь оправдывая свои уход с уроков, сказала маме, что ее ухватив за раскрашенные волосы выволокли из школы и сказали, чтобы она шла отмываться. В итоге мамаша сломя голову побежала на разборки и брызгая слюной пыталась разными способами очернить и оговорить учителя. Потом когда начали всё выяснять, то оказалось, что все не совсем так, как преподнесла это дочка. Мамаша естественно после всего сказанного не могла уже врубить заднюю и решила идти до конца. Дома дочь получила по самое не балуй за такую подставу. В страхе дочка, чтобы как-то себя оправдать начала придумывать различные небылицы про остальных работников школы. В следствии чего якобы и возник этот разговор с психологом. Сейчас эта яжемать вырыв себе очень глубокую яму, пытается всеми правдами и неправдами выкрутиться из сложившейся ситуации. Если подобного разговора не было, то эта мамаша влетит по полной и опозорится на весь город, да что там на весь город, на всю страну.
Для Курьера! Вы бы фильтровали информацию, проверяя ее у обоих строн, а то яжемать сказать вам может всё, что угодно, лишь бы как-то выкрутится из этой ситуации. А вы развесив уши уже быстрее выливаете эту ложь в массы. На месте психолога я бы так же подал в суд, либо потребовал публичных извинений.
49 13
Не только курьер писал
Областные сми тоже и именно то, что сейчас будут обсуждать в суде
12 2
Так после статьи в курьере и написали. Молодцы наши сми-прозвездили Бердск!
20 8
Но, это ж мамашка, наверное, давала интервью
Кто бы об этом узнал, если бы все разборки в школе бы остались?
14 14
Поступают правильно!Пишут о реальных событиях.
7 16
А вот тут вы не правы. Девочку действительно отправили домой отмывать волосы. А вот с какой интонацией и в каком тоне тут я не скажу.
10 0
Собаки лают, караван идет… Судья расставит все точки над «и» определив, кто в этой истории пострадавший, а кто потерпевший…
19 8
https://k-zhurnal.ru/shkolnaja-forma/
8 6
Эта горе-мамаша сама .похоже.в неадеквате. Разрешить дочери выкраситься в неестественный цвет-это .видать.для нее предел самоутверждения. Самоутверждайся до умопомрачения,но в каникулы. В 12 лет мать разрешила ей это,боюсь даже подумать.что девочке будет дозволено в 14. Сейчас эта яжемать отстаивает свою правоту.не понимая.что этим она только вредит своему чаду..Она из ребенка делает ребенка-,,победителя»,который отстоял свое право на вседозволенность.А вседозволенность порождает безнаказанность.
34 16
Говорила, не говорила
какая разница
Смысла такой судебный процесс не имеет.
Ввиду бессмысленности.
10 3
Девочка покрасилась волоса- это страшно? Скорее всего это проблема для родителей, чем для школы. В те строгие годы, когда я учился, несколько девочек подкрашивались хной, мальчики хотели носить длинные волосы, брюки клеш. Мода! Это не было массовым заболеванием в нашей школе. Администрация школы и родители были обьеденены общим желанием подготовить нас к жизни, между ними разночтения правил поведения не было. Мне тоже не нравится, что внучки (старшей 13 лет) смотрят эти американские мультики, где бегают головастики с крашенными волосами, а например не «Серую шейку». Я не хочу быть похожим на учителя Куку из кинофильма «Звезда пленительного счастья» режиссера Козакова, потому мы с сном разговариваем с ними осторожно (не через колено не ломать психику), учим фильтровать информацию. Также я, как бывший военный, иногда разговариваю со снохой, чтобы она осматривала внучек перед отправкой в школу, чтобы выглядели и не шокировали окружающих.
То, что в школе#9 удаляют внимание внешнему виду-это правильно (Подготовка, чтобы они были конкурентны на рынке труда), но не надо сильно давить, необходимо помнить закон физики(сила действия равна силе противодействия).
Маму жаль, а идет по течению, не приучает ребенка выполнять правила заведения неважно учеба или работа. Потом за короткое время этому не научишь.
35 2
Нормальные родители сами бы дочку ремнем оходили, да бы в будующем избежать более серьезных проблем. Но видимо мама там сама в том же духе…. мало родители внимания в детстве уделяли воспитанию.
25 13
Счас запрещено ремнём бить. Собственный ребёнок, даже если он сильно виноват , может написать заявление в полицию на родителей
И ему пофиг, что его пытаются воспитывать
9 3
Не совсем понял… привязались-то чего?
8 2
И что теперь из девочки получится, когда взрослые о ней совсем не думают.
6 8
Поистине цирк! Люди остановитесь пожалуйста! Вы с ума что ли сошли! Как в Америке начали в суд друг на друга подавать! Вы что америкосы? Или русские? Ситуация не стоит и выеденного яйца, остановитесь пожалуйста из чего вы устроили сенсацию. Мама подумай о своей дочери, просто сядьте за круглый стол, заберите обе стороны заявление и примиритесь и живите дальше мирно, зачем нагружать суд никчемным делами. Будьте адекватными людьми, уймите свою гордыню, она к хорошему не приведет!
23 7
ТАк здесь и должен проявиться прфессионализм психолога
9 13
Дык он и проявляется.
Какой психолог — такая и ситуация.
А чо он вообще там в школе делает?
Учит? Полы моет? Стены красит? Чаи гоняет.
Видать оторвали от пироженки.
1 2
А остальные людишки прекратите подстрекать к войне, зачем вы это делаете? Зачем стравливать! Случился инцидент. В жизни вещи бывают гораздо страшнее, простите друг друга и живите мирно и у девочки на душе спокойнее станет, если искренне 2 стороны примирятся, а не в суде все нервы себе вымотать, и судьям, и людям. Успокоитесь! Помиритесь все!
7 5
Из мухи слона сделали!
15 4
Сейчас в школах имеются должности психологов для учащихся, и уже пытаются вводить для учителей. Многие думают, что психологом может быть любой, кому прочитали курс психологии. Более 30 лет работая с людьми, я понял, что это не так. Он, как врач, только лечит психологический недуг, душу и также он может вылечить, а может искалечить. В работе психолога нужен кроме огромного жизненного опыта, но и огромная выдержка и талант особенно, когда работаешь с детьми, которые под воздействием ТВ, интернета, улици, психика находится в стадии становления. Психолог не может охватить своей заботой всех учащихся, уделить им много времени, хотя многие нуждаются в помощи индивидуального психолога и их родители(у которых образование среднее, а мышление иногда начальное).
Девочка пришла в школу не вчера, большую часть времени она находится в зоне воспитания учебного заведения, дома представлена сама себе (делает уроки). При чем в школе, как видно она ниодна такая которая ценично игнорирует замечание старших, посути вышли из под влияния учебного заведения и уже давно.
Психолог подает иск на себя, на школу. Почему люди, когда им не вмоготу идут в церковь и выходят от него просветленные, понимают как себя вести. Батюшка- отличный психолог, он никогда не выгонит из церкви, выслушает правду подопечного и ненайдет нужные слова.
7 11
Найдёт нужные слова
3 0
Николай
Вот, когда я училась в школе, не было никаких психологов и учителя как то справлялись
И не было таких скандалов, потому что родители прививали уважение к учителю и сами уважали учителя
Когда было что то подобное, то проводили общее собрание с детьми вместе с родителями
Я даже помню, что так собрали 2 класса ( не помню правда по какому поводу)
И выясняли правду , кто прав, кто виноват
Ну, не могут сразу все обмануть
Потом происходило применение , извинения и жили дальше
Никто потом никого не упрекал. Все делали правильные выводы и больше себя так никогда не вели, потому что было просто стыдно
Что случилось с обществом?
Неужели мы стали такими плохими?
Надо же как то это исправлять, потому что дальше будет только хуже, если не остановиться и не задуматься …
17 1
Когда мы учились, психологов не было, это правда. Но, роль психологов с успехом выполняли пионервожатые и комсорги.
10 8
Мне бесконечно жалко маму данной девочки «Я намерена защищать свою дочь в любых инстанциях» ! От кого защищать ? Люди, вы о чем говорите ? Вы представляете ситуацию, приходите к врачу, вас встречает доктор с голубыми волосами, с серьгой в носу, в ушах, весь в татуировках ? Хватит на Курьере заниматься обсуждением данного случая. Дети в данной школе вместо учебы, больше озадачены вопросом, чем закончится данный, раздутый конфликт.
Почему не освещается практически вопрос о бердских школьниках, которые успешно совмещают учебу со спортом, шахматами и т.д.
У нас в городе столько замечательной молодежи, почему мы практически о них не пишем ?
Скоро Новый год, в школах и дет.учреждениях готовят праздничные программы, расскажите лучше об этом.
26 6
«приходите к врачу, вас встречает доктор с голубыми волосами, с серьгой в носу, в ушах, весь в татуировках ?»
А что такого.
2 12
Так у нас бывшие спортсменки заседают в Госдуме с татуировками.
8 3
Там много персонажей с различными моделями поведения. Вот туда бы этого психолога, поговорить о длине волос с Валуев или Жириновским.
1 0
Люди, вы так бодро осуждаете мать и курьер, да и в целом уверяете, что тема разговора не стоит его. При этом очень бурно мусолите одно да потому, поднимая тему в рейтинг « выбора читателей». Чем вы, осуждающие, отличаетесь от всех героев истории?
7 7
Психолог- видимо не профессионал своего дела, бежать жаловаться, когда надо решать конфликтную ситуацию, для этого и есть ставка в школах психолога
12 20
Чтобы решить ситуацию мирным путем нужно желание с обеих сторон. А сейчас ситуация вышла из-под контроля конфликтующих и перешла под контроль прокуратуры и суда. Теперь уже куда вынесет течение…
8 6
Если решать ситуацию мирно — то «Скрипач не нужен»(с)
0 0
Ну и зря…..
4 3
Маме нужно извиниться за свое поведение и за плохое исполнение родительских обязанностей Мама и только мама спровоцировала этот конфликт А по большому счету психолог поступила правильно иначе эту маму не остановить А после суда уже семьёй займутся органы опеки Будет в любом случае вынесено постановление Просто мама своими действиями подставила свою дочь Сначала купила краску а потом сама покрасила несовершеннолетнему ребенку волосы во время учебного процесса Самое интересное что однаклассники девочки без родителей не имеют права свидетельствовать за или против а родители им просто не позволят И эта мама останется один на один с органами опеки
,
17 8
Мама девочки выиграет суд.
5 9
Навряд ли
4 3