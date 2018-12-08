Выгнали за голубые волосы: психолог школы №9 подала в суд на маму ученицы и «Курьер. Среда. Бердск»

История о 12-летней ученице школы №9 с волосами, покрашенными в голубой цвет, меняет окраску. «Курьер. Среда. Бердск» стало известно сегодня, 6 декабря, что психолог школы Наталья Тарасевич, которую редакция упоминала в статье без указания имени, посчитала, что ее честь, достоинство и деловая репутация опорочены.

-Прямых свидетелей этого разговора не было. Разговор был другой, не такой. Девочка в прокуратуре также подтвердила, и ее рассказ запротоколирован, что содержание беседы было абсолютно другим. У нас была беседа в школе с участием мамы девочки, я приложила его копию протокола к исковому заявлению. Я этику педагога-психолога не нарушала, девочку ни в чем не обвиняла, поэтому я обратилась в суд с двумя исками. Один к маме и к вам. Она оговорила меня и преподнесла вам недостоверную информацию, — констатировала Наталья Тарасевич.

Еще раз отметим, что в предыдущих статьях о выгнанной из школы ученицы, был упомянут психолог школы, но его имя озвучено не было. Наталья Тарасевич признала себя тем самым психологом 29 ноября, а уже 3 декабря обратилась в бердский городской суд с иском о защите своей чести, достоинства и деловой репутации.

Все же мама девочки Валентина в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» непреклонна — психолог говорила ее дочери, что из-за нее другая ученица выкрасила волосы в неестественный цвет.

— Мне дочь рассказывала, что в пятницу, 23 ноября, психолог Наталья Викторовна подошла к моей дочери и спросила — «ты ли это?» На беседе у директора психолог прям заученно повторяла эту фразу, а про понедельник, 26 ноября, ничего не сказала. Дочь помнит, что к ней подходила психолог 26 ноября и говорила — вот ты покрасила волосы и из-за тебя тоже хотят и красят волосы другие девочки. Дочь это упомянула и при психологе у директора, но та не записала это в свой журнал. Она записала пятничный разговор от 23 ноября, а то что она сказала ей в понедельник, 26 ноября не учли. Нас даже про этот день и не спрашивали. Они не дают нам договорить! Психолог как-то завораживающе разговаривает, может дочь и перестроилась. Сразу после инцидента, она мне это подтверждала, а иногда говорит, что не помнит такого. У меня ощущение, что дочь находится под неким давлением, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» мама школьницы Валентина сегодня, 6 декабря.

В прокуратуре Бердска «Курьер. Среда. Бердск» сообщили: психолог школы №9 Наталья Тарасевич принесла жалобу на «Курьер. Среда. Бердск». В ней она указал, что ей нанесен моральный вред, задеты ее честь и достоинства.

Мама ученицы 6 класса Валентина подтвердила «Курьер. Среда. Бердск», что через несколько дней после того как ее дочь покрасила волосы в голубой цвет, в школу пришла другая ученица с синими волосами.

-Вот мою дочь выгнали, а эту девочку нет. В школе учатся девочки с ярко желтыми, розовыми и синими волосами. Это видят все. Мы ищем свидетелей инцидента, однако многие ученицы говорят, что не помнят о событиях того дня. Но есть те, кто готов подтвердить слова моей дочери. Я намерена защищать свою дочь в любых инстанциях, — резюмировала Валентина.

Судья бердского городского суда Людмила Карпова начнет рассматривать иск 15 января 2019 года. Редакция «Курьер. Среда. Бердск» будет сообщать о новых обстоятельствах истории с ученицей, которую выгнали из школы за волосы цвета Мальвины.