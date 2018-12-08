Инструкция: Кто и как быстро должен менять лампочки в подъездах домов Бердска

Простой вопрос по замене лампочек в подъезде поставил в тупик жителей Бердска.

— Как можно жить в подъезде без света? Сообщила диспетчеру УК «Гурман» о перегоревших в подъезде лампочках и попросила их заменить, на что получила ответ, что лампы в местах общего пользования и замену произведут в течении семи дней. Где это написано, и как жители дома должны жить в темноте? Вот это и есть комфортное проживание в гетто, зато дому без проведения общего собрания собственников навязывают видеонаблюдение, — возмущалась бердчанка Мария.

По словам начальника отдела энергетики и ЖКХ Татьяны Золотухиной, перегоревшие в подъезде лампочки должна менять управляющая организация.

— В управляющей организации есть специалисты, осуществляющие ежедневный осмотр своего жилого фонда. Сотрудники проводят ежедневную уборку подъездов и дворов. Та же техничка может сообщить в УК о перегоревших в подъезде лампочках и что есть необходимость их заменить. Сейчас практически во всех подъездах многоквартирных домов стоят энергосберегающие лампочки и срок их службы довольно долгий. Как только жители сообщили в управляющую компанию о сгоревшей лампе, ее должны поменять в тот же день. Трудностей по замене быть не должно. Освещение жителям должно быть обеспечено, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Татьяна Золотухина.

Нарушение норм обязательных требований содержания жилья управляющими компаниями чревато штрафами от Государственной жилищной инспекции. Поскольку УК является лицензиатом, а ГЖИ лицензирующим органом, жители могут обратиться с жалобой в лицензирующий орган, отметила Золотухина. Но на практике еще никто из бердчан не жаловался в ГЖИ за несвоевременно вкрученные лампочки.

По словам руководителя УК «Вымпел Сервис» Николая Яковченко, расходы на лампочки входят в графу «содержание жилья». Лампочки в подъездах домов меняют по мере необходимости.

Когда жители считают тариф на содержание жилья, они должны предусмотреть и расходы на лампочки, понятно, что не одну на подъезд, отметил Яковченко. Сколько предусмотрено, столько лампочек и поменяют.

Что касается сроков по замене лампочки в подъезде, то все зависит от времени суток, в которое обратились бердчане. Поздним вечером и ночью их никто не пойдет менять, заверил Яковченко. Лучше всего позвонить в УК с утра. Есть определенные дни, когда электрики меняют лампы в подъездах многоквартирных домов. Но лучше, если об вышедшей из строя лампе сообщат жители. Самим жильцам лампы менять не стоит.

— У любой уважающей себя УК имеется аварийный запас лампочек, — подчеркнул Николай Александрович.

Когда перегорела лампочка

1. Расходы на лампочки входят в графу «содержание жилья». Когда жители считают тариф на содержание жилья, они должны предусмотреть и расходы на лампочки. Сколько предусмотрено, столько лампочек и поменяют.

2. В случае, когда лампочка выходит из строя, не нужно ее менять самим жильцам. Необходимо об этом сообщить в управляющую организацию.

3. Электрик УК должен поменять лампочку в день обращения жителей, крайний срок — на следующий день.

4. Любая уважающая себя управляющая организация имеет аварийный запас лампочек. Поэтому не отговорка — лампочек нет в наличии.

5. В случае, если управляющая организация игнорирует ваше сообщение о замене лампочки, вы смело можете пожаловаться в Государственную жилищную инспекцию. За нарушение норм обязательных требований содержания жилья УК могут выписать штраф.