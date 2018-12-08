Инструкция: Кто и как быстро должен менять лампочки в подъездах домов Бердска

Перегоревшую в подъезде лампочку должны поменять в день обращения либо на следующий день
Простой вопрос по замене лампочек в подъезде поставил в тупик жителей Бердска.
— Как можно жить в подъезде без света? Сообщила диспетчеру УК «Гурман» о перегоревших в подъезде лампочках и попросила их заменить, на что получила ответ, что лампы в местах общего пользования и замену произведут в течении семи дней. Где это написано, и как жители дома должны жить в темноте? Вот это и есть комфортное проживание в гетто, зато дому без проведения общего собрания собственников навязывают видеонаблюдение, — возмущалась бердчанка Мария.
По словам начальника отдела энергетики и ЖКХ Татьяны Золотухиной, перегоревшие в подъезде лампочки должна менять управляющая организация.
— В управляющей организации есть специалисты, осуществляющие ежедневный осмотр своего жилого фонда. Сотрудники проводят ежедневную уборку подъездов и дворов. Та же техничка может сообщить в УК о перегоревших в подъезде лампочках и что есть необходимость их заменить. Сейчас практически во всех подъездах многоквартирных домов стоят энергосберегающие лампочки и срок их службы довольно долгий. Как только жители сообщили в управляющую компанию о сгоревшей лампе, ее должны поменять в тот же день. Трудностей по замене быть не должно. Освещение жителям должно быть обеспечено, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Татьяна Золотухина.
Нарушение норм обязательных требований содержания жилья управляющими компаниями чревато штрафами от Государственной жилищной инспекции. Поскольку УК является лицензиатом, а ГЖИ лицензирующим органом, жители могут обратиться с жалобой в лицензирующий орган, отметила Золотухина. Но на практике еще никто из бердчан не жаловался в ГЖИ за несвоевременно вкрученные лампочки.
По словам руководителя УК «Вымпел Сервис» Николая Яковченко, расходы на лампочки входят в графу «содержание жилья». Лампочки в подъездах домов меняют по мере необходимости.
Когда жители считают тариф на содержание жилья, они должны предусмотреть и расходы на лампочки, понятно, что не одну на подъезд, отметил Яковченко. Сколько предусмотрено, столько лампочек и поменяют.
Что касается сроков по замене лампочки в подъезде, то все зависит от времени суток, в которое обратились бердчане. Поздним вечером и ночью их никто не пойдет менять, заверил Яковченко. Лучше всего позвонить в УК с утра. Есть определенные дни, когда электрики меняют лампы в подъездах многоквартирных домов. Но лучше, если об вышедшей из строя лампе сообщат жители. Самим жильцам лампы менять не стоит.
— У любой уважающей себя УК имеется аварийный запас лампочек, — подчеркнул Николай Александрович.
Когда перегорела лампочка
1. Расходы на лампочки входят в графу «содержание жилья». Когда жители считают тариф на содержание жилья, они должны предусмотреть и расходы на лампочки. Сколько предусмотрено, столько лампочек и поменяют.
2. В случае, когда лампочка выходит из строя, не нужно ее менять самим жильцам. Необходимо об этом сообщить в управляющую организацию.
3. Электрик УК должен поменять лампочку в день обращения жителей, крайний срок — на следующий день.
4. Любая уважающая себя управляющая организация имеет аварийный запас лампочек. Поэтому не отговорка — лампочек нет в наличии.
5. В случае, если управляющая организация игнорирует ваше сообщение о замене лампочки, вы смело можете пожаловаться в Государственную жилищную инспекцию. За нарушение норм обязательных требований содержания жилья УК могут выписать штраф.
Ситуация:
— перегорела лампочка
— обратились в УК
— действий нет
— пожаловались в ГЖИ
— ГЖИ сделала проверку УК и выяснилось, что тарифом предусмотрено 300 лампочек на дом в год.
Запас исчерпан, все.
Дальнейшее развитие:
— ГЖИ выписывает штраф УК за нарушение норм содержания
— УК раскидывает штраф на собственников, поскольку ее вины нет
Как вам?
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Штраф в любом случае будет раскинут на собственников, не сомневайтесь. Но, пара тройка заявлений и УК могут лишить лицензии! Вот этого они боятся…
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Какая то тупиковая ситуация:
— жители могут жаловаться, но штраф будут оплачивать из своего кармана
— УК конечно может «за свой счет» делать больше, чем заложено, но в итоге это все равно ляжет скрытыми платежами на жильцов
Мне кажется, что людям все таки надо общаться с УК, а не ныть на сайте или форумах.
Если задача в том, чтобы решить проблему, то ее надо решать. А это можно только с УК.
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А как же с мех уборкой снега? Если не заложено, то УК пригоняет трактор, чистит, а потом ставит жильцов перед фактом. Коль пришли работать, то работайте!
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Что же терпение лопнуло, придётся накатать телегу на УК «Гурман» в ГЖИ. Ждали ровно неделю, пока УК заменит пару лампочек в подъезде. Заменили, сгорели ещё 2 (меняли 1-2 назад) и опять ждём неделю… Сегодня только с утра штудировал данный вопрос. Нашёл ещё интересное: без плафона лампу накаливания эксплуатировать запрещено!!!
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А Гурман хоть что-то отвечает по этому вопросу? Или игнор просто?
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А тупо отфутболивают, диспетчер говорит, выполнение заявки в течении недели. Есть такая лазейка у УК, но забывают, что тёмный подъезд для жильцов не только не комфортен, но и опасен: легко можно оступиться, споткнуться. И тогда уж через суд УК заплатит сполна, правда опять за счёт собственников… Причём так тупить начали месяца два, до этого после заявки если не на другой день, то через день точно.
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настоятельно рекомендую письменно оформить свою заявку и получить письменный ответ.
Без этого в ГЖИ предъявить будет нечего
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мне в УК Кристалл в своё время по поводу лампочек в подъезде ответили так: вот так, что над входной дверью в подъезд — ту мы меняем, а всё, что внутри подъезда на этажах — меняют сами жильцы.
штудировать юридические вопросы в отношении лампочек стоимостью 10 рублей мне было некогда, да и овчинка выделки не стоит, поэтому я просто сама меняю «свои» лампочки и делаю заявку только на ту, что над дверью в подъезд.
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Людей в заблуждение не вводите по поводу сроков замены ламп в местах общего пользования, есть нормы, утвержденные ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОССТРОЯ № 170 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ И НОРМ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА Приложение №2 — 7 суток и читайте почаще «матчасть» пожалуйста. Конечно срок большой и его надо пересмотреть, и менять (устанавливать) лампы на следующий рабочий день, после подачи заявки жителем.
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