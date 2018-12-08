КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
Продам квартиру 89137100859, 89529084661
продам
Продам 1-ю Лунная 28 89133732528 Ирина
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Инструкция: Кто и как быстро должен менять лампочки в подъездах домов Бердска

Выгнали за голубые волосы: психолог школы №9 подала в суд на маму ученицы и «Курьер. Среда. Бердск»

Дождались: цена на красную икру резко упала!

Протест «желтых жилетов» может привести к госперевороту во Франции

10-летнего мальчика выгнал на мороз водитель маршрутки из-за нехватки 5 рублей на проезд в Бердске

Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Ограбила и разгромила отдел с варежками женщина в ТЦ Бердска

На «зебре» сбил 4-летнюю девочку водитель на Peugeot в Искитимском районе

Сколково: Прототип аэротакси за 12 млн рублей упал в сугроб во время испытаний

Мусор по-новому: Регоператор готов заключать договоры на вывоз отходов в Бердске

Последние комментарии

Декабрь 2018
M T W T F S S
« Nov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  


Инструкция: Кто и как быстро должен менять лампочки в подъездах домов Бердска

Расходы на лампочки заложены в строку «содержание жилья», сколько их предусмотрено, столько и заменят.

8.12.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 10 коммент.
 
Инструкция: Кто и как быстро должен менять лампочки в подъездах домов Бердска

Перегоревшую в подъезде лампочку должны поменять в день обращения либо на следующий день

Простой вопрос по замене лампочек в подъезде поставил в тупик жителей Бердска.

— Как можно жить в подъезде без света? Сообщила диспетчеру УК «Гурман» о перегоревших в подъезде лампочках и попросила их заменить, на что получила ответ, что лампы в местах общего пользования и замену произведут в течении семи дней. Где это написано, и как жители дома должны жить в темноте? Вот это и есть комфортное проживание в гетто, зато дому без проведения общего собрания собственников навязывают видеонаблюдение, — возмущалась бердчанка Мария.

По словам начальника отдела энергетики и ЖКХ Татьяны Золотухиной, перегоревшие в подъезде лампочки должна менять управляющая организация.

— В управляющей организации есть специалисты, осуществляющие ежедневный осмотр своего жилого фонда. Сотрудники проводят ежедневную уборку подъездов и дворов. Та же техничка может сообщить в УК о перегоревших в подъезде лампочках и что есть необходимость их заменить. Сейчас практически во всех подъездах многоквартирных домов стоят энергосберегающие лампочки и срок их службы довольно долгий. Как только жители сообщили в управляющую компанию о сгоревшей лампе, ее должны поменять в тот же день. Трудностей по замене быть не должно. Освещение жителям должно быть обеспечено, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Татьяна Золотухина.

Нарушение норм обязательных требований содержания жилья управляющими компаниями чревато штрафами от Государственной жилищной инспекции. Поскольку УК является лицензиатом, а ГЖИ лицензирующим органом, жители могут обратиться с жалобой в лицензирующий орган, отметила Золотухина. Но на практике еще никто из бердчан не жаловался в ГЖИ за несвоевременно вкрученные лампочки.

По словам руководителя УК «Вымпел Сервис» Николая Яковченко, расходы на лампочки входят в графу «содержание жилья». Лампочки в подъездах домов меняют по мере необходимости.

Когда жители считают тариф на содержание жилья, они должны предусмотреть и расходы на лампочки, понятно, что не одну на подъезд, отметил Яковченко. Сколько предусмотрено, столько лампочек и поменяют.

Что касается сроков по замене лампочки в подъезде, то все зависит от времени суток, в которое обратились бердчане. Поздним вечером и ночью их никто не пойдет менять, заверил Яковченко. Лучше всего позвонить в УК с утра. Есть определенные дни, когда электрики меняют лампы в подъездах многоквартирных домов. Но лучше, если об вышедшей из строя лампе сообщат жители. Самим жильцам лампы менять не стоит.

— У любой уважающей себя УК имеется аварийный запас лампочек, — подчеркнул Николай Александрович.

Когда перегорела лампочка

1. Расходы на лампочки входят в графу «содержание жилья». Когда жители считают тариф на содержание жилья, они должны предусмотреть и расходы на лампочки. Сколько предусмотрено, столько лампочек и поменяют.

2. В случае, когда лампочка выходит из строя, не нужно ее менять самим жильцам. Необходимо об этом сообщить в управляющую организацию.

3. Электрик УК должен поменять лампочку в день обращения жителей, крайний срок — на следующий день.

4. Любая уважающая себя управляющая организация имеет аварийный запас лампочек. Поэтому не отговорка — лампочек нет в наличии.

5. В случае, если управляющая организация игнорирует ваше сообщение о замене лампочки, вы смело можете пожаловаться в Государственную жилищную инспекцию. За нарушение норм обязательных требований содержания жилья УК могут выписать штраф.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Весь сюжет: Инструкция

Последние новости:
Инструкция: Кто и как быстро должен менять лампочки в подъездах домов Бердска Выгнали за голубые волосы: психолог школы №9 подала в суд на маму ученицы и «Курьер. Среда. Бердск» Дождались: цена на красную икру резко упала!

(10) Комментариев

  1. Аноним

    Ситуация:
    — перегорела лампочка
    — обратились в УК
    — действий нет
    — пожаловались в ГЖИ
    — ГЖИ сделала проверку УК и выяснилось, что тарифом предусмотрено 300 лампочек на дом в год.
    Запас исчерпан, все.

    Дальнейшее развитие:
    — ГЖИ выписывает штраф УК за нарушение норм содержания
    — УК раскидывает штраф на собственников, поскольку ее вины нет

    Как вам?

    Thumb up 5 Thumb down 1

    • Аноним

      Штраф в любом случае будет раскинут на собственников, не сомневайтесь. Но, пара тройка заявлений и УК могут лишить лицензии! Вот этого они боятся…

      Thumb up 4 Thumb down 0

      • Аноним

        Какая то тупиковая ситуация:
        — жители могут жаловаться, но штраф будут оплачивать из своего кармана
        — УК конечно может «за свой счет» делать больше, чем заложено, но в итоге это все равно ляжет скрытыми платежами на жильцов

        Мне кажется, что людям все таки надо общаться с УК, а не ныть на сайте или форумах.
        Если задача в том, чтобы решить проблему, то ее надо решать. А это можно только с УК.

        Thumb up 2 Thumb down 4

    • Аноним

      А как же с мех уборкой снега? Если не заложено, то УК пригоняет трактор, чистит, а потом ставит жильцов перед фактом. Коль пришли работать, то работайте! 8)

      Thumb up 2 Thumb down 0

  2. Аноним

    Что же терпение лопнуло, придётся накатать телегу на УК «Гурман» в ГЖИ. Ждали ровно неделю, пока УК заменит пару лампочек в подъезде. Заменили, сгорели ещё 2 (меняли 1-2 назад) и опять ждём неделю… Сегодня только с утра штудировал данный вопрос. Нашёл ещё интересное: без плафона лампу накаливания эксплуатировать запрещено!!!

    Thumb up 1 Thumb down 0

    • Аноним

      А Гурман хоть что-то отвечает по этому вопросу? Или игнор просто?

      Thumb up 0 Thumb down 0

      • Аноним

        А тупо отфутболивают, диспетчер говорит, выполнение заявки в течении недели. Есть такая лазейка у УК, но забывают, что тёмный подъезд для жильцов не только не комфортен, но и опасен: легко можно оступиться, споткнуться. И тогда уж через суд УК заплатит сполна, правда опять за счёт собственников… Причём так тупить начали месяца два, до этого после заявки если не на другой день, то через день точно.

        Thumb up 0 Thumb down 0

        • Аноним

          настоятельно рекомендую письменно оформить свою заявку и получить письменный ответ.
          Без этого в ГЖИ предъявить будет нечего

          Thumb up 0 Thumb down 2

  3. Adeli

    мне в УК Кристалл в своё время по поводу лампочек в подъезде ответили так: вот так, что над входной дверью в подъезд — ту мы меняем, а всё, что внутри подъезда на этажах — меняют сами жильцы.

    штудировать юридические вопросы в отношении лампочек стоимостью 10 рублей мне было некогда, да и овчинка выделки не стоит, поэтому я просто сама меняю «свои» лампочки и делаю заявку только на ту, что над дверью в подъезд.

    Thumb up 1 Thumb down 1

  4. управдом

    Людей в заблуждение не вводите по поводу сроков замены ламп в местах общего пользования, есть нормы, утвержденные ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОССТРОЯ № 170 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ И НОРМ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА Приложение №2 — 7 суток и читайте почаще «матчасть» пожалуйста. Конечно срок большой и его надо пересмотреть, и менять (устанавливать) лампы на следующий рабочий день, после подачи заявки жителем.

    Thumb up 0 Thumb down 1

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

УЗИ скрининг беременности со скидкой 15%
ООО ''Медико-диагностический центр "Веритас" (лицензия № ЛО-54-01-004019 от 05.08.2016г.)
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика