В рубрику «сообщи свои новости» написалВот интересно, почему в школах льготников кормят лучше, чем тех, кто за обеды платит? Почему нельзя кормить одинаково? А то одним котлеты с мандаринами, а другим перловка. Как-то не справедливо и детям обидно.