Почему в школах льготников кормят лучше, чем тех, кто за обеды платит?

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Меня ребенок мой просит льготу оформить, я говорю: «Зачем сынок?», а он: «Им яблоки дают…» Вот мне тоже интересно, зачем это разделение? Я согласна доплатить за это яблоко.
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