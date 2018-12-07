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Ужасный холод — мерзнем до костей — в детской поликлинике в Бердске

Температура не повышается больше 8 градусов, главный врач отрапортовал о том, что причину нашли и устранили.

7.12.2018 Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала  Надежда:
Огромная просьба обратить внимание на детскую поликлинику на К.Маркса. Ужасный холод, температура не повышается больше 8 градусов, главный врач отрапортовал о том, что причину нашли и устранили. А холод как был, так и остался. Приходится ждать очереди около часа и более, промерзаем до костей.


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