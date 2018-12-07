Ужасный холод — мерзнем до костей — в детской поликлинике в Бердске

В рубрику «Сообщи свои новости» написалаОгромная просьба обратить внимание на детскую поликлинику на К.Маркса. Ужасный холод, температура не повышается больше 8 градусов, главный врач отрапортовал о том, что причину нашли и устранили. А холод как был, так и остался. Приходится ждать очереди около часа и более, промерзаем до костей.