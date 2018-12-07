Ростелеком и Росбанк начали сбор биометрических данных жителей Сибири

Единая биометрическая система (ЕБС), которую по поручению правительства РФ разработал «Ростелеком», начала работать в России с 30 июня 2018 года. Росбанк одним из первых в банковской сфере начал оказывать услуги по сбору и передаче данных. Создание биометрической платформы повысит доступность услуг, требующих юридически значимого подтверждения личности.Для регистрации в ЕБС необходимо открыть счет в любом из банков, который к ней подключен. Другое обязательное условие сбора биометрических данных – регистрация в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая сейчас используется для доступа к порталу Госуслуг. Сотрудник банка поможет зарегистрироваться в ЕСИА, если у пользователя нет учетной записи. Затем он снимет биометрические данные пользователя – изображение лица и запись голоса – и загрузит их в Единую биометрическую систему.Попадая в ЕБС, файлы обрабатываются всеми существующими биометрическими алгоритмами и хранятся уже в виде хэшей, с которыми затем сравниваются видеофайлы пользователей. Защита данных в системе основана на распределенном хранении информации: биометрический шаблон размещен в обезличенной форме отдельно от персональных данных – имени и фамилии, номера паспорта, СНИЛС и других сведений, включенных в базы ЕСИА. Биометрия на сегодня является самым передовым механизмом защиты от мошенничества при идентификации гражданина.

После регистрации в ЕБС пользователь сможет дистанционно получить услуги любого банка, работающего с системой. Адреса отделений банков, в которых можно создать свой цифровой образ, будут размещены на интерактивной карте сайта bio.rt.ru. Для этого сдавшему свою биометрию человеку необходимо скачать два приложения – мобильное приложение интересующего банка и приложение удаленной биометрической идентификации («Ключ Ростелекома») – или открыть веб-сайт банка. Пользоваться системой смогут все, у кого на планшете, смартфоне, компьютере или ноутбуке установлена операционная система Android. Для iOS приложение будет опубликовано в AppStore в ближайшее время.

«Ростелеком» обеспечит сбор, обработку и хранение биометрических данных, а также проверку их соответствия первично сданным биометрическим образцам. Результаты проверки будут переданы банкам для удаленной идентификации граждан при открытии счетов.

«Существует пять основных параметров биометрии – это отпечаток пальца, радужная сетчатка глаза, голос, лицо человека и вены на его ладони, – рассказал заместитель директора по работе с государственным и корпоративным сегментом МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Вячеслав Куц. – Для нашей системы были выбраны два параметра – голос и лицо. Во-первых, именно они со стопроцентной вероятностью дают возможность идентифицировать гражданина. Во-вторых, сегодня мало устройств, которые имеют системы для снятия отпечатка пальцев или радужной оболочки глаз при идентификации. Основные плюсы Единой биометрической системы – это простота и удобство дистанционного получения множества услуг удаленно. Ее внедрение сделает сначала финансовые услуги, а затем и другие цифровые сервисы, более доступными для людей из отдаленных регионов, а также для маломобильных граждан».

«Сегодня клиенты стали более требовательными и ожидают от банков новых современных предложений и комфорта в обслуживании. Росбанк всегда старается быть в авангарде клиентского сервиса, предлагая удобные продукты и услуги. Работа с биометрическими данными – еще один способ повысить доступность финансовых услуг и предоставить нашим клиентам самые передовые сервисы. Сдать биометрические данные можно в 62 отделениях Росбанка в 34 регионах России», – отметил директор территориального офиса Росбанка в Новосибирске Денис Колов.

По мере накопления биометрических данных в Единой биометрической системе, будет появляться все больше возможностей ее применения в разных сферах. Самыми перспективными отраслями являются: финансовый сектор, здравоохранение образование, ритейл, e-commerce и, конечно, получение государственных и муниципальных услуг.

Справка: Единая биометрическая система – это цифровая платформа, которая является одним из ключевых элементов механизма удаленной идентификации человека по его биометрическим характеристикам. Указанная система создается по инициативе Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации. Оператором Единой биометрической системы по распоряжению правительства № 293-р от 22 февраля 2018 года назначен «Ростелеком».

Работа над созданием системы началась в 2017 году. За прошлый год «Ростелеком» инвестировал в создание Единой биометрической системы около 250 млн руб. В перспективе ближайших пяти лет «Ростелеком» планирует инвестировать в развитие системы еще 1.5 млрд руб.