КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ю Лунная 28 89133732528 Ирина
продам
продам
продам
продам трехкомнатную
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Мэр Бердска: Точка в истории с Юго-Западным поставлена законом

Утопила снегоход провалившаяся под лед грузовая «Газель» в Новосибирской области

Отключат горячую воду на 5 дней в центре Бердска

Незаконное строительство успевайте бесплатно узаконить до конца 2018 года в Бердске

Полиция не нашла нарушений в фонде режиссера Александр Сокурова

Вернул Медведеву 683 рубля доплаты ветеран труда из Магадана

Фотомарафон «Бабушка рядышком с дедушкой!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Эффекта от дренажа грунтовых вод ждут жители, губернатор и мэр Бердска

Выплаты военным пенсионерам переведут на карты «Мир»

Войны из-за украинских моряков в Керченском заливе США не планирует

Последние комментарии

Декабрь 2018
M T W T F S S
« Nov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  


Ростелеком и Росбанк начали сбор биометрических данных жителей Сибири

«Ростелеком» и Росбанк представили журналистам Новосибирской области Единую биометрическую систему, которая является одним из ключевых элементов механизма удаленной идентификации, позволяющей гражданам дистанционно получать финансовые услуги.

7.12.2018 Нет комментариев
 
Ростелеком и Росбанк начали сбор биометрических данных жителей Сибири
Единая биометрическая система (ЕБС), которую по поручению правительства РФ разработал «Ростелеком», начала работать в России с 30 июня 2018 года. Росбанк одним из первых в банковской сфере начал оказывать услуги по сбору и передаче данных. Создание биометрической платформы повысит доступность услуг, требующих юридически значимого подтверждения личности.
Для регистрации в ЕБС необходимо открыть счет в любом из банков, который к ней подключен. Другое обязательное условие сбора биометрических данных – регистрация в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая сейчас используется для доступа к порталу Госуслуг. Сотрудник банка поможет зарегистрироваться в ЕСИА, если у пользователя нет учетной записи. Затем он снимет биометрические данные пользователя – изображение лица и запись голоса – и загрузит их в Единую биометрическую систему.
Попадая в ЕБС, файлы обрабатываются всеми существующими биометрическими алгоритмами и хранятся уже в виде хэшей, с которыми затем сравниваются видеофайлы пользователей. Защита данных в системе основана на распределенном хранении информации: биометрический шаблон размещен в обезличенной форме отдельно от персональных данных – имени и фамилии, номера паспорта, СНИЛС и других сведений, включенных в базы ЕСИА. Биометрия на сегодня является самым передовым механизмом защиты от мошенничества при идентификации гражданина.

Ростелеком и Росбанк начали сбор биометрических данных жителей СибириПосле регистрации в ЕБС пользователь сможет дистанционно получить услуги любого банка, работающего с системой. Адреса отделений банков, в которых можно создать свой цифровой образ, будут размещены на интерактивной карте сайта bio.rt.ru. Для этого сдавшему свою биометрию человеку необходимо скачать два приложения – мобильное приложение интересующего банка и приложение удаленной биометрической идентификации («Ключ Ростелекома») – или открыть веб-сайт банка. Пользоваться системой смогут все, у кого на планшете, смартфоне, компьютере или ноутбуке установлена операционная система Android. Для iOS приложение будет опубликовано в AppStore в ближайшее время.
«Ростелеком» обеспечит сбор, обработку и хранение биометрических данных, а также проверку их соответствия первично сданным биометрическим образцам. Результаты проверки будут переданы банкам для удаленной идентификации граждан при открытии счетов.
«Существует пять основных параметров биометрии – это отпечаток пальца, радужная сетчатка глаза, голос, лицо человека и вены на его ладони, – рассказал заместитель директора по работе с государственным и корпоративным сегментом МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Вячеслав Куц. – Для нашей системы были выбраны два параметра – голос и лицо. Во-первых, именно они со стопроцентной вероятностью дают возможность идентифицировать гражданина. Во-вторых, сегодня мало устройств, которые имеют системы для снятия отпечатка пальцев или радужной оболочки глаз при идентификации. Основные плюсы Единой биометрической системы – это простота и удобство дистанционного получения множества услуг удаленно. Ее внедрение сделает сначала финансовые услуги, а затем и другие цифровые сервисы, более доступными для людей из отдаленных регионов, а также для маломобильных граждан».
«Сегодня клиенты стали более требовательными и ожидают от банков новых современных предложений и комфорта в обслуживании. Росбанк всегда старается быть в авангарде клиентского сервиса, предлагая удобные продукты и услуги. Работа с биометрическими данными – еще один способ повысить доступность финансовых услуг и предоставить нашим клиентам самые передовые сервисы. Сдать биометрические данные можно в 62 отделениях Росбанка в 34 регионах России», – отметил директор территориального офиса Росбанка в Новосибирске Денис Колов.
По мере накопления биометрических данных в Единой биометрической системе, будет появляться все больше возможностей ее применения в разных сферах. Самыми перспективными отраслями являются: финансовый сектор, здравоохранение образование, ритейл, e-commerce и, конечно, получение государственных и муниципальных услуг.
Справка: Единая биометрическая система – это цифровая платформа, которая является одним из ключевых элементов механизма удаленной идентификации человека по его биометрическим характеристикам. Указанная система создается по инициативе Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации. Оператором Единой биометрической системы по распоряжению правительства № 293-р от 22 февраля 2018 года назначен «Ростелеком».
Работа над созданием системы началась в 2017 году. За прошлый год «Ростелеком» инвестировал в создание Единой биометрической системы около 250 млн руб. В перспективе ближайших пяти лет «Ростелеком» планирует инвестировать в развитие системы еще 1.5 млрд руб.


Похожие записи

  • Нет похожих записей.

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Мэр Бердска: Точка в истории с Юго-Западным поставлена законом Утопила снегоход провалившаяся под лед грузовая «Газель» в Новосибирской области В Бердске растет количество людей с туберкулезом и ВИЧ

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 10% при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика