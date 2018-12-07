Ростелеком и Росбанк начали сбор биометрических данных жителей Сибири
«Ростелеком» и Росбанк представили журналистам Новосибирской области Единую биометрическую систему, которая является одним из ключевых элементов механизма удаленной идентификации, позволяющей гражданам дистанционно получать финансовые услуги.
Единая биометрическая система (ЕБС), которую по поручению правительства РФ разработал «Ростелеком», начала работать в России с 30 июня 2018 года. Росбанк одним из первых в банковской сфере начал оказывать услуги по сбору и передаче данных. Создание биометрической платформы повысит доступность услуг, требующих юридически значимого подтверждения личности.
Для регистрации в ЕБС необходимо открыть счет в любом из банков, который к ней подключен. Другое обязательное условие сбора биометрических данных – регистрация в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая сейчас используется для доступа к порталу Госуслуг. Сотрудник банка поможет зарегистрироваться в ЕСИА, если у пользователя нет учетной записи. Затем он снимет биометрические данные пользователя – изображение лица и запись голоса – и загрузит их в Единую биометрическую систему.
Попадая в ЕБС, файлы обрабатываются всеми существующими биометрическими алгоритмами и хранятся уже в виде хэшей, с которыми затем сравниваются видеофайлы пользователей. Защита данных в системе основана на распределенном хранении информации: биометрический шаблон размещен в обезличенной форме отдельно от персональных данных – имени и фамилии, номера паспорта, СНИЛС и других сведений, включенных в базы ЕСИА. Биометрия на сегодня является самым передовым механизмом защиты от мошенничества при идентификации гражданина.
После регистрации в ЕБС пользователь сможет дистанционно получить услуги любого банка, работающего с системой. Адреса отделений банков, в которых можно создать свой цифровой образ, будут размещены на интерактивной карте сайта bio.rt.ru. Для этого сдавшему свою биометрию человеку необходимо скачать два приложения – мобильное приложение интересующего банка и приложение удаленной биометрической идентификации («Ключ Ростелекома») – или открыть веб-сайт банка. Пользоваться системой смогут все, у кого на планшете, смартфоне, компьютере или ноутбуке установлена операционная система Android. Для iOS приложение будет опубликовано в AppStore в ближайшее время.
«Ростелеком» обеспечит сбор, обработку и хранение биометрических данных, а также проверку их соответствия первично сданным биометрическим образцам. Результаты проверки будут переданы банкам для удаленной идентификации граждан при открытии счетов.
«Существует пять основных параметров биометрии – это отпечаток пальца, радужная сетчатка глаза, голос, лицо человека и вены на его ладони, – рассказал заместитель директора по работе с государственным и корпоративным сегментом МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Вячеслав Куц. – Для нашей системы были выбраны два параметра – голос и лицо. Во-первых, именно они со стопроцентной вероятностью дают возможность идентифицировать гражданина. Во-вторых, сегодня мало устройств, которые имеют системы для снятия отпечатка пальцев или радужной оболочки глаз при идентификации. Основные плюсы Единой биометрической системы – это простота и удобство дистанционного получения множества услуг удаленно. Ее внедрение сделает сначала финансовые услуги, а затем и другие цифровые сервисы, более доступными для людей из отдаленных регионов, а также для маломобильных граждан».
«Сегодня клиенты стали более требовательными и ожидают от банков новых современных предложений и комфорта в обслуживании. Росбанк всегда старается быть в авангарде клиентского сервиса, предлагая удобные продукты и услуги. Работа с биометрическими данными – еще один способ повысить доступность финансовых услуг и предоставить нашим клиентам самые передовые сервисы. Сдать биометрические данные можно в 62 отделениях Росбанка в 34 регионах России», – отметил директор территориального офиса Росбанка в Новосибирске Денис Колов.
По мере накопления биометрических данных в Единой биометрической системе, будет появляться все больше возможностей ее применения в разных сферах. Самыми перспективными отраслями являются: финансовый сектор, здравоохранение образование, ритейл, e-commerce и, конечно, получение государственных и муниципальных услуг.
Справка: Единая биометрическая система – это цифровая платформа, которая является одним из ключевых элементов механизма удаленной идентификации человека по его биометрическим характеристикам. Указанная система создается по инициативе Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации. Оператором Единой биометрической системы по распоряжению правительства № 293-р от 22 февраля 2018 года назначен «Ростелеком».
Работа над созданием системы началась в 2017 году. За прошлый год «Ростелеком» инвестировал в создание Единой биометрической системы около 250 млн руб. В перспективе ближайших пяти лет «Ростелеком» планирует инвестировать в развитие системы еще 1.5 млрд руб.
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