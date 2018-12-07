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Мэр Бердска: Точка в истории с Юго-Западным поставлена законом

По мнению Евгения Шестернина, бердчане не должны обслуживать микрорайон сельхоз назначения. (ОТВЕТ МЭРА НА ВОПРОСЫ. ИТОГИ-2018)

7.12.2018 Один комментарий
 
Мэр Бердска: Точка в истории с Юго Западным поставлена законом

Жители Юго-Западного требуют признать их район жилой зоной

В течение двух недель редакция «Курьер. Среда. Бердск» собирала вопросы мэру Бердска Евгению Шестернину от наших читателей. 5 декабря акция завершилась. Бердчане задали главе Бердска около 60 вопросов, которые их тревожат. Мы знаем, что читатели с нетерпением ждут ответов.

Евгений Шестернин дал ответы «Курьер. Среда. Бердск» в интервью сегодня, 7 декабря. Сегодня же редакция начинает публикацию ответов мэра на ваши вопросы. В этом году мы будем придерживаться традиционной схемы: один ответ — одна публикация. Мы создали специальный сюжет на нашем сайте — Ответы мэра на вопросы бердчан 2018 года. Здесь можно будет найти все ответы. Не нашли ответ на свой вопрос? Значит, он еще не опубликован и появится позже.

Вопрос: С вашей точки зрения, когда будет достигнуто согласие с жителями микрорайона Юго-Западного? Будет ли в этой истории поставлена точка?

Ответ: Точка в истории с Юго-Западным поставлена законом. Есть генплан города, эти земли в нем указаны как земли сельхозназначения. История этой земли начиналась с 4 человек. Земли сельхоз назначений приобрели, нарезали на участки. Мы их тогда предупреждали, что есть генплан города и если они хотят войти в город, то должна была быть сделана планировка — решение технических вопросов, инженерных коммуникация. Для чего? Потому что завтра при этом количестве домов потребуются социальные объекты — школы и детсады. Вы где-нибудь видели что школа стоит на выгребной яме?

Мы выезжали туда и доказали, что дорога в 6-8 метров — это не та ширина, по которой выпускают городской транспорт. К ней есть требования. Они нарисовали линии по огородам, существующим сейчас участкам. Это я должен сейчас прийти и у людей забрать по 2-3 метра, сказав, что здесь будет дорога. Это же глупость! Пришла инициативная группа и сказала, что они хотят вести подсобное хозяйство. Я им объяснил, что в городской зоне не предусмотрено подсобное хозяйство. Жителям Юго-Западного стоит определиться с тем, чего они хотят.

Это земли сельхозназначения, город не должен обслуживать бизнес 4 людей, которые продав эти земельные участки и пообещав людям, что они будут находиться в городской черте. Почему жители Бердска должны выкладывать деньги из своего кармана, чтобы бизнес 4 людей состоялся? Если они хотели этот бизнес вести по честному, то должны были проложить все коммуникации и дорогу.

Мы предложили жителям зону Р-5, которая предусматривает прописку, строительство домов. Мы всем даем разрешение на строительство. Не одному не отказали — стройте, хотите прописаться, — прописывайтесь. Только не обременяйте жителей Бердска обслуживанием, подводом воды, канализации и строительством дорог. Это стоит приличных денег. У нас есть куда деньги тратить. Мы 10 % только отремонтировали улицу Ушакова — там люди плавали, а мы пойдем строить дороги в Юго-Западном? Если мы сейчас всем городом будем обслуживать бизнес — это утопия. Я буду защищать город. Бизнес для людей, а не люди для бизнеса. Нужно быть порядочным по отношению к городу.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Молодец мэр! Все доступно разьяснил умникам, которые обманом хотели на чужой спине в рай вьехать

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