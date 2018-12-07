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Полиция не нашла нарушений в фонде режиссера Александр Сокурова

Постановление об отказе вынесено в связи с отсутствием состава преступления.

7.12.2018 Фото: sv.wikipedia.org Нет комментариев
 
Полиция не нашла нарушений в фонде режиссера Александр Сокурова

Режиссер Сакуров

Полиция Санкт-Петербурга отказалась возбуждать уголовное дело после проверки фонда режиссера Александра Сокурова «Пример интонации», сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД по городу и Ленинградской области.

«Полицейские провели всестороннюю проверку фактов, изложенных в заявлении. По результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления», — говорится в распространенном пресс-службой сообщении.

В сообщении также отмечается, что бывший работник фонда подал заявление в полицию о возможных хищениях средств, выделенных для производства видеопродукции, что и стало основанием для проверки.

ТАСС запросил комментарий фонда «Пример интонации», но на момент публикации им не располагал.

Ранее стало известно, что полиция проверяет фонд Александра Сокурова «Пример интонации». После этого врио губернатора города Александр Беглов обратился в полицию и прокуратуру города с просьбой проверить возможное наличие провокации в отношении режиссера.

Сокуров в личном комментарии, размещенном на странице в Facebook официального сайта «Остров Сокурова», объяснил проверку фонда личными претензиями бывшего сотрудника организации. «В полицию поступил донос от бывшего сотрудника фонда. Этот человек занял большие деньги в фонде и у меня, но, к сожалению, не вернул их ни туда, ни мне. Насколько я понимаю, действия этого господина связаны с желанием каким-то образом уйти от необходимости возвращения долга», — написал он.

Согласно информации на сайте, некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации» (фонд Александра Сокурова)» создан в 2013 году для поддержки молодых авторов, делающих первые шаги в киноискусстве. Художественное руководство фондом осуществляет режиссер Александр Сокуров, директором организации является предприниматель Николай Янкин.

В попечительский совет фонда, наряду с его директором, входят журналист и писатель Владимир Толстой, президент Русского общественного фонда Александра Солженицына Наталия Солженицына, общественный деятель Владимир Смирнов, продюсер Марина Фокина, журналист Константин Шавловский.

Источник: ТАСС


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