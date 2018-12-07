Выплаты военным пенсионерам переведут на карты «Мир»

Пенсионеры Минобороны, МВД и других силовых структур будут получать пенсии на карты «Мир», как и обычные пенсионеры. Замена карт должна завершиться до 1 июля 2020 года. Системе «Мир» это позволит увеличить число клиентов на 2–3%.

Пенсии и иные социальные выплаты военным пенсионерам, а также пенсионерам силовых и правоохранительных структур с 1 июля 2020 года будут осуществляться только на карты «Мир», следует из подписанного премьер-министром Дмитрием Медведевым постановления правительства.

Документ вступает в силу с 1 февраля 2019 года и предполагает постепенный перевод пенсионеров на карты национальной платежной системы после истечения срока действия международных карт, на которые пенсии начисляются сейчас.

Под действие постановления попадают пенсионеры и члены их семей, получающие пенсии и другие социальные выплаты по линии Минобороны, МВД, Государственной противопожарной службы, Федеральной службы исполнения наказаний и Национальной гвардии.

На 1 января 2018 года численность таких пенсионеров можно оценить в 2,57 млн человек (разница между общим количеством пенсионеров и пенсионерами, состоящими на учете в Пенсионном фонде России, — пенсии военным выплачиваются не через ПФР, а по линии силовых ведомств и структур).

К настоящему времени эмитировано 49 млн карт «Мир», по данным Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир»).

Закон о переводе выплат бюджетников и пенсионеров на карты «Мир» президент Владимир Путин подписал в мае 2017 года. Перевод проводился поэтапно: с 1 июля 2018 года на карты «Мир» зарплаты уже получают все бюджетники, а студенты государственных вузов — стипендии. Обычные пенсионеры, которых больше 40 млн человек, переходят на карты «Мир» по истечении срока действия имеющихся карт Visa или Masterсard, но обмен должен быть завершен до 1 июля 2020 года.

О выплате пенсионерам силовых ведомств в тексте закона не говорится, но закон предоставляет право правительству по согласованию с ЦБ установить перечень иных выплат, перечисление которых на карты «Мир» обязательно.

Решение о создании НСПК было принято в 2014 году, после того как Visa и Masterсard перестали обслуживать карты попавших под западные санкции банков.

Источник: РБК