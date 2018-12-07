Незаконное строительство успевайте бесплатно узаконить до конца 2018 года в Бердске

Объявление одной проектно-строительной организации города об узаконивании самовольного строительства ввергло бердчан в шок,поэтому они обратились в «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 7 декабря:

-Это что получается — все кому не лень могут строиться, а потом уже узаконивать свои многоэтажки? Как это вообще возможно?! — недоумевает бердчанка Лариса.

«Курьер. Среда. Бердск» выяснил, что узаконивание самовольного строительства вполне возможно, но в случае если вопрос касается индивидуального жилого дома.

-Поскольку сейчас действует упрощенная система оформления индивидуальных жилых домов, то вы можете без судебного порядка, если у вас без нарушения градостроительных норм построен дом, оформить его и зарегистрировать на него право собственности. Для этого вы должны пройти все процедуры административного характера — обратиться в администрацию в управление градостроительства и рассказать как стоит дом на земельном участке. Рекомендую вам измерить отступы дома от границ, чтобы не пришлось решать этот вопрос в судебном порядке, — рекомендует консультант строительной компании. — Мы оказываем услуги по юридическому сопровождению и помогаем тем, у кого нарушены какие-либо нормы строительства или администрация отказывает в оформлении индивидуальных жилых домов либо иных домов капитального строительства. Мы сразу говорим людям о шансах оформить дом в административном порядке без суда. Зачем нам пустая выкачка денег.

Главный специалист отдела территориального планирования, агломерации и городского дизайна администрации Бердска Татьяна Замулина подтвердила «Курьер. Среда. Бердск», что узаконить самовольное строительство можно легальным путем. Но до 1 января 2019 года.

-Управление Росреестра Новосибирска и Новосибирской области приняло такое решение, что до 1 января 2019 года они гражданам дают возможность, некую амнистию, узаконить строения начатые без разрешения на строительство. Если человек успевает подать уведомление в декабре 2018 года о начале реконструкции либо строительства, то он будет зарегистрирован. Если не успеет — то в 2019 году вопрос будет решаться в рамках гражданского кодекса и узаконивание будет происходить через суд. Нужно собрать документы все имеющиеся и подойти в администрацию. В 2019 году мы будем выезжать на объекты, строительство которых было осуществлено без разрешительной документации, — резюмировала Татьяна Замулина.