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Скандинавской ходьбой и лыжными гонками откроют зимний сезон в Бердске

Праздник пройдет 8 декабря на лыжной базе «Метелица». Всем обещают горячий чай и хорошее настроение.(ПРОГРАММА)

7.12.2018 Фото: Википедии Нет комментариев
 
Скандинавской ходьбой и лыжными гонками откроют зимний сезон в Бердске

Синоптики обещают 8 декабря в Бердске 17 градусов мороза и снег

Об открытие зимнего сезона-2018 сообщили в пресс-центре мэрии Бердска. Праздник пройдет в субботу, 8 декабря, на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Метелица».

Программа праздника:

–13.45 – открытие мероприятий

–14.00 – массовый старт для всех желающих «Мои километры здоровья» (дистанция 2 км – без учёта времени)

– 14.00 – мини-футбол на снегу среди дворовых команд

– 14.00 – скандинавская ходьба

– 14.30 – соревнования по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2009-2010, 2007-2008, 2005-2006 г.р.

– 14.30 – конкурсная программа для всех желающих (гигантские лыжи, кольцебросс и т.д.).

Всех участников праздника ожидает горячий чай!

В течение дня работает прокат лыжного инвентаря (взрослый — 200 руб., детский (до 12 лет) — 150 руб.

Общее руководство соревнованиями возлагается на МКУ «Отдел физической культуры и спорта» и судейскую коллегию.

Главный судья – Зверев В.П. (2-51-65)

Для участия в массовом старте «Мои километры здоровья» приглашаются жители и гости города Бердска, независимо от возрастной категории.

Для участия в скандинавской ходьбе участникам необходимо иметь свои палочки для ходьбы.

ВСЕМ УЧАСТНИКАМ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ.


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