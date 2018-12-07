Утопила снегоход провалившаяся под лед грузовая «Газель» в Новосибирской области

Сегодня, 7 декабря, жители Новосибирской области на автомобиле марки «Газель» решили перевезти снегоход из п. Нижнекаменка в Ордынское. Несмотря на колоссальный риск, водитель решил срезать путь, переехав водохранилище по неокрепшему льду.

Неподалеку от берега лед не выдержал нагрузки машины со снегоходом в кузове, задней осью автомобиль частично просел под лёд. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

Собственнику транспортного средства предстоит вызволять свой автомобиль из ледяного плена. Водителю грозит привлечение к административной ответственности за выезд на лед.

-ГИМС напоминает, что пересекать водные объекты на транспорте разрешено только на официально открытых переправах. В настоящее время к открытию готовятся две ледовые переправы в Ордынском районе, которые будут отвечать необходимым требованиям безопасности. Но пока лед не добрал нужную толщину, выезд на лёд на транспорте является крайне опасным для жизни, — заявили в спасательном ведомстве.