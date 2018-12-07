Отключат горячую воду на 5 дней в центре Бердска

Комбинат бытовых услуг Бердска сегодня, 7 декабря, сообщил о плановых работах на ЦТП-2Б.

-В связи с проведением плановой чистки водоподогревателей на ЦТП-2Б, будет произведено отключение горячей воды, — проинформировали в пресс-центре мэрии.

Отключат воду с 9.00 понедельника, 10 декабря до 16.00 пятницы, 14 декабря по адресам:

переулок Больничный 3А, 9;

ул. О. Кошевого, 7;

ул. Островского, 57, 61, 78, 80, 82, 84, 86;

ул. Свердлова, 5, 20, 22, 24, 24/1, 24/2, 12, 12А;

школа №9;

медучилище;

музыкальная школа;

ресторан «Охотник».