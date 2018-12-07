Эффекта от дренажа грунтовых вод ждут жители, губернатор и мэр Бердска

В течение двух недель редакция «Курьер. Среда. Бердск» собирала вопросы мэру Бердска Евгению Шестернину от наших читателей. 5 декабря акция завершилась. Бердчане задали мэру около 60 вопросов, которые их тревожат.

Евгений Шестернин дал ответы «Курьер. Среда. Бердск» в интервью сегодня, 7 сентября. «Курьер. Среда. Бердск» начинает публикацию ответов мэра Бердска Евгения Шестернина на вопросы наших читателей.

Вопрос: После того, как «дренажники» все лето и осень проспали в своих откачивающих авто, дождавшись, пока уровень грунтовых вод не опустится естественным образом, перед наступлением зимы и холодов, срубив капусту, отчалили восвояси. Когда система лучевого дренажа начнет работать?

Ответ: Вот эту злость, которую проявил человек, хочется прокомментировать Омар Хаямом — прежде чем судить меня, убедитесь, что вы совершенны сами. Критиковать в такой тональности нельзя. Сочетание не знания и злости порождает вот такие неприятные вопросы. Пусть он злость эту уберет, ведь жизнь нужно любить и стремиться жить. Если у него есть свои мысли как это можно сделать по-другому — я готов их выслушать.

Кто когда в Бердске занимался грунтовыми водами? Люди построили дома из шлакоблока, ресурс стройматериала имеет сроки ограничения. Я ездил по этим огородам и видел, что люди действительно переживают за свои дома. Но они что-то делают, чтобы их сохранить.

Собирал и общался со старейшинами этих улиц. Бурить скважины и выкачивать воду под углами домов — это опасно. В позапрошлом году мы набурили 28 скважин и примитивным дедовским методом измеряли глубину воды, чтобы понять по рельефу в каком уровне она находится. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников увидил, что мы проделали эту работу, нас профинансировали.

Мы не говорим, что проект идеальный, но мы пробуем, делаем это впервые. Подрядная организация из Белгорода имеет свои наработки. Генеральный директор прилетает в Бердск каждые две недели, мы проводим совещания и встречи. Никто не собирается никуда уходить. У нас есть план, по которому мы и идем. Скважина работает, уже есть результаты. От нас сейчас тоже ждут эффекта. Мы должны успеть все сделать, что запланировали. Не для того, чтобы понимать плохие мы или хорошие, ошиблись мы или нет. А чтобы понять — тиражировать эти работы или нет.