Фальшивый ли диплом «доктора наук» у экс-директора КБУ Александра Кожина?

Александр Кожин отрицает свою вину
В СМИ появилась информация о том, что диплом доктора наук экс-директора бердского Комбината бытовых услуг Александра Кожина — фальшивка.
Документ, якобы выданный Кожину в 2009 году Международным Академическим Аккредитационным и Аттестационным Комитетом (МААиАК), по версии СМИ, является поддельным. Если это так, то вполне вероятно, что уже к имеющимся уголовным делам бывшего директора муниципального КБУ может добавиться статья за подделку документов.
Впрочем, «Курьер. Среда. Бердск» пока не удалось подтвердить эту информацию. Прокурор Бердска Роман Сивак заявил, что в материалах дел Кожина нет сведений о поддельном дипломе. И пока этой темой прокуратура не занимается. Аналогичный ответ «Курьер. Среда. Бердск» получил из Следственного комитета. Старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин впервые слышит о подобном «факте».
То что не заведено дела на Александра Кожина по ст. 327 УК РФ (подделка документов) сообщил «Курьер. Среда. Бердск» его адвокат Евгений Нахабин. Защитник тоже ничего не знает о фальшивке. И убежден, что Александр Юрьевич имеет реальную ученую степень.
В отделе труда бердской мэрии не хранят никаких сведений подобного рода о руководителях муниципальных предприятий. По словам руководителя отдела Маргариты Яниной, у них есть только трудовой договор с бывшим директором МУПа.
Диплом или его копия могут храниться в личном деле Кожина по прежнему месту работы — в Комбинате бытовых услуг. Но там его тоже нет, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» нынешний директор КБУ Владимир Воспанчук.
-Есть слухи о том, что у него вообще нет никакого диплома доктора наук. Насколько я знаю, в живую этот диплом никто не видел. В личном деле его точно не было, — прокомментировал Владимир Викторович.
Он рассказал, что к нему по поводу диплома Кожина правоохранители еще не обращались. Но он не знает, допрашивали ли сотрудников отдела кадров КБУ на эту тему.
На сайте МААиАК нет открытых баз получателей дипломов. В пятницу, 7 декабря, там не смогли дать информацию о том, получал ли Александр Юрьевич Кожин когда-либо диплом доктора наук. Пообещали предоставить сведения в понедельник:
-База дипломов у нас закрыта. Ее нет в свободном доступе. Звоните в понедельник, я вам скажу и дату, и номер диплома, и степень. Если, конечно, человек действительно получал диплом у нас.
Вместе с тем, в МААиАК пояснили, что они присуждают не научные, а профессиональные степени.
-Это значит, что степень присуждается по сумме профессиональных активов человека. Он не должен писать и защищать диссертацию. В России это мало известно. А за рубежом это широкая практика. Поэтому вполне возможно, что ваш руководитель, не писав диссертацию, имеет степень доктора, — прокомментировали «Курьер. Среда. Бердск» в руководстве МААиАК.
Впрочем, в официальной биографии Александра Кожина есть факт о защите и кандидатской, и докторской диссертаций, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Он окончил Астраханский технический институт рыбной промышленности и хозяйства по специальности «инженер-механик».
Имеет ученую степень — доктор экономических наук (дата защиты докторской диссертации – 5 сентября 2009 года, дата защиты кандидатской диссертации – 13 декабря 2002 года).
С 1986 по 1996 годы работал начальником отдела Новосибирского отделения Всесоюзного научно-исследовательского и проектного института комплексно-энергетической технологии.
С 1996 по 2002 годы — заместителем председателя и председателем комитета по энергетики мэрии Новосибирска.
С 2002 по 2003 годы. – директором муниципального унитарного предприятия «Энергия».
С 2003 по 2010 годы – генеральным директором ОАО «Новосибирск-Гортеплоэнерго».
С 2010 по 2012 годы – заместителем мэра, директором департамента энергетики жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска.
С 2012 года — директором департамента энергетики и ЖКХ ООО УК «Концерн «Сибирь». С 2013 года возглавлял Комбинат бытовых услуг Бердска.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Александр Кожин в 2015 году баллотировался в мэры Бердска и даже набрал высокие баллы во время тестирования. Но позже снял свою кандидатуру с конкурса в пользу Евгения Шестернина, нынешнего градоначальника.
А весной 2018 года Кожина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, повлекших существенный ущерб предприятию. По версии следствия он «простил» плату за использованную воду на сумму 190 млн рублей. Кроме того, по третьему уголовному делу ему вменяют растрату 10 млн рублей при сборе коммунальных платежей с населения. В конце декабря истекает очередной срок содержания его под стражей в СИЗО. И должен состоятся суд по избранию меры пресечения.
В Бердске уже возбуждали уголовное дело по фальшивому диплому — против бывшего вице-мэра Бердска Евгения Мартьянова в 2010 году, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». У него оказался липовый диплом о высшем образовании. Суд признал Мартьянова виновным в использовании поддельного документа, однако освободил от наказания в связи с истечением срока давности.
Фальшивый документ при устройстве на работу использовал и экс-замглавы Бердска Владимир Мухамедов. Суд установил, что чиновник подал в отдел кадров поддельный трудовой договор, якобы подтверждающий его управленческий стаж. Мухамедова признали виновным, но и он не понес наказания по тем же причинам, что и Мартьянов.
Был в Бердске и еще один случай, когда муниципальный служащий не соответствовал квалификационным требованиям. Бывший начальник юридического отдела Анатолий Казак не имел высшего юридического образования. По иску прокуратуры суд вынес решение об увольнении Казака в связи с несоответствием занимаемой должности.
Первый случай произошел в период руководства городом Александром Терепой, остальные — при мэре Илье Потапове, который отбывает 10 лет колонии за взятки и другие коррупционные преступления.
Это значит, что степень присуждается по сумме профессиональных активов человека. Он не должен писать и защищать диссертацию. В России это мало известно. А за рубежом это широкая практика. Поэтому вполне возможно, что ваш руководитель, не писав диссертацию, имеет степень доктора, — пояснили «Курьер. Среда. Бердск» в руководстве МААиАК.
Это значит, что степень присуждается по сумме денег которой он заплатил .
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По сумме профессиональных активов человека.
Я в шоке Что это вообще такое ?
Это значит любой работающий человек может купить диплом. Сейчас столько много всяких академий развелось, которые обучают по видео через интернет .
Достаточно проплатить курс и через какое то время получить диплом . И чему тут потом удивляться , мол , куда все девается и почему все время поднимаются тарифы .
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Нет, не обязательно купить. Я знаю, что за рубежом есть практика присвоения степени, если у человека много публикаций или книг в какой-то области знаний. Тогда специальная комиссия может присудить степень без защиты.
Но мне казалось, что в нашей стране такого нет.
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Почитал про этот МАААК. Похоже это шарашкина контора, созданная для того, чтобы присуждать степени «кому надо» за деньги.
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Насколько знаю если кандидата получить сравнительно легко, то с доктором так просто уже не прокатит.
И очень удивительно что пять лет нам трещали, в особенности со стороны курьера (как основной источник информации), что в руководителях у нас доктор наук, и при этом никто не задумался: а так ли это?
13 0
Это устанавливается при приёме на работу в муниципальные предприятия (должно быть так). В период трудоустройства кандидат на муниципальную должность предоставляет оригиналы документов об образовании, переподготовке, имеющихся учёных степенях и званиях, так как за них могут производиться выплаты. Если у героя поста званий нет, а выплаты были — я очень рад за него, полная карма плюсов ему обеспечена
12 0
Выплаты за степени, присужденные МАААК не предусмотрены. В этом смысле признаются только степени ВАК.
Если даже степень МАААК есть и ему за нее платили, то это непрофессионализм отдела кадров.
10 0
А я все 5 лет говорил что Кожин самозванец. Более того,он даже компьютером не пользуется,да и не понятно,умеет ли он вообще на нём работать
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Да кто бы говорил.
7 0
Язык на замок,Зверь,не вы ли расхваливали Кожина при его назначении,лицемерие у вас зашкаливает или это что-то ещё.
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Да ладно вам на зверя гнать , он всегда против Кожина был , с первого дня и против Потапова
1 0
И не знает что такое файл ? !
Им говоришь приносите флэшку я перекину вам файл
А они спрашивают
Какой файл ?
И о чем с ними можно базарить если они не знают что такое файл
1 0
на язык рвётся нецензурщина, а литературным языком всё это свинство описать невозможно.
9 0
А,есть ли у Кожина диплом о высшем образовании,а то все получается, как в пьесе Ревизор,навешал лапши на уши городским властям протеже Ксензова и Городецкого и вся бердская братия представляющая городскую власть постеснялись даже заикнуться о предоставлении пакета документов необходимых при приеме на работу.?
12 0
Ученые степени в РФ присуждают ВАК, т.е. Высшая аттестационная комиссия. Никакие там МААиАК или прочие там макаки и шимпанзе не имеют право ничего присуждать. И не надо транслировать эту чепуху! Сейчас расплодилось много всяких «академий» и «институтов», которые запросто рисуют свои дипломы и звания, медальки навешивают и погоны раздают. Все это полная туфта. Государственная аттестация, за подделку которой положена уголовная ответственность, только одна для ученых степеней — это ВАК. Запомните это раз и навсегда, студенты!
16 0
Присуждать что угодно может кто угодно, записав это в свой устав и обложившись прочими обоснованиями.
А вот признавать это или нет — совсем другое.
Например, я самый умный и красивый по версии моей мамы. И попробуй ей запрети утверждать это на всех уровнях. Но вот многие девушки отказываются это признавать. И доплаты за это деканат отказывается производить.
8 2
Доплат за красоту в ВУЗах нет (разве что в частном порядке ).
А за учёную степень, подтверждённую дипломом, есть.
6 0
Да я-то понимаю и претензий не имею. Но вот мама каждый раз удивляется.
4 1
Полностью согласен: нормальный легальный диплом о присуждении учёной степени (к.н. -д.н.) выдаёт ВАК.
Хотя по диплому д.н. героя статьи могли что-то и переврать/исказить. Сейчас навскидку верить нельзя.
8 0
А где можно познакомиться с публикациями и монографиями этого доктора наук? Если была защита докторской, то должно быть не менее 20 опубликованных работ в специальных журналах!
Что-то мне чудится, что наш славный город Бердск опять напарили??!
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Ну вы статью-то прочитайте. Там как раз написано, что защиты не было, а диплом дали по совокупности заслуг.
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Публикации — обязательное условие. Хотя в ВАК о сём «профессоре», видимо, не слышали??! А напечатать некий сертификат о «докторе наук из Сицилии и Парижа» при современном состоянии полиграфии…….
6 0
«Ну…» — Прочитал.
«Впрочем, в официальной биографии Александра Кожина есть факт о защите диссертации, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Имеет ученую степень — доктор экономических наук (дата защиты докторской диссертации – 5 сентября 2009 года, дата защиты кандидатской диссертации – 13 декабря 2002 года).»
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на одну защиту привёз карманы денег, на вторую — чемодан!
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был бы толковый руководитель, то не вляпался бы так бездарно…
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Очень жаль, что наши суды перестали давать «по совокупности заслуг»! (Не считая Потапова с Мухамедовым).
Всё вокруг да около, под домашним арестом, то да сё — и уже на свободе! А денежки тю-тю! Развелись, голы как соколЫ!
3 0
Удивительный у нас город! Какой уже по счету руководитель попадается на воровстве и поддельном дипломе? Нужно номер документа внимательно посмотреть, вдруг как у Мартьянова и его жены будет. Может быть и покупали в одном месте. А мы ещё удивляемся, чего это у нас при таком «умном» руководстве долги КБУ только растут и растут. Ничего не ремонтируется и только разговоры все время идут об очередном подъеме тарифов. А МААиАК видимо расшифровывается как: «маагу всех ааабмануть и с компанией»
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Аттестат р среднем образовании у экс руководителя есть хотя бы???
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