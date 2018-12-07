Фальшивый ли диплом «доктора наук» у экс-директора КБУ Александра Кожина?

В СМИ появилась информация о том, что диплом доктора наук экс-директора бердского Комбината бытовых услуг Александра Кожина — фальшивка.

Документ, якобы выданный Кожину в 2009 году Международным Академическим Аккредитационным и Аттестационным Комитетом (МААиАК), по версии СМИ, является поддельным. Если это так, то вполне вероятно, что уже к имеющимся уголовным делам бывшего директора муниципального КБУ может добавиться статья за подделку документов.

Впрочем, «Курьер. Среда. Бердск» пока не удалось подтвердить эту информацию. Прокурор Бердска Роман Сивак заявил, что в материалах дел Кожина нет сведений о поддельном дипломе. И пока этой темой прокуратура не занимается. Аналогичный ответ «Курьер. Среда. Бердск» получил из Следственного комитета. Старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин впервые слышит о подобном «факте».

То что не заведено дела на Александра Кожина по ст. 327 УК РФ (подделка документов) сообщил «Курьер. Среда. Бердск» его адвокат Евгений Нахабин. Защитник тоже ничего не знает о фальшивке. И убежден, что Александр Юрьевич имеет реальную ученую степень.

В отделе труда бердской мэрии не хранят никаких сведений подобного рода о руководителях муниципальных предприятий. По словам руководителя отдела Маргариты Яниной, у них есть только трудовой договор с бывшим директором МУПа.

Диплом или его копия могут храниться в личном деле Кожина по прежнему месту работы — в Комбинате бытовых услуг. Но там его тоже нет, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» нынешний директор КБУ Владимир Воспанчук.

-Есть слухи о том, что у него вообще нет никакого диплома доктора наук. Насколько я знаю, в живую этот диплом никто не видел. В личном деле его точно не было, — прокомментировал Владимир Викторович.

Он рассказал, что к нему по поводу диплома Кожина правоохранители еще не обращались. Но он не знает, допрашивали ли сотрудников отдела кадров КБУ на эту тему.

На сайте МААиАК нет открытых баз получателей дипломов. В пятницу, 7 декабря, там не смогли дать информацию о том, получал ли Александр Юрьевич Кожин когда-либо диплом доктора наук. Пообещали предоставить сведения в понедельник:

-База дипломов у нас закрыта. Ее нет в свободном доступе. Звоните в понедельник, я вам скажу и дату, и номер диплома, и степень. Если, конечно, человек действительно получал диплом у нас.

Вместе с тем, в МААиАК пояснили, что они присуждают не научные, а профессиональные степени.

-Это значит, что степень присуждается по сумме профессиональных активов человека. Он не должен писать и защищать диссертацию. В России это мало известно. А за рубежом это широкая практика. Поэтому вполне возможно, что ваш руководитель, не писав диссертацию, имеет степень доктора, — прокомментировали «Курьер. Среда. Бердск» в руководстве МААиАК.

Впрочем, в официальной биографии Александра Кожина есть факт о защите и кандидатской, и докторской диссертаций, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Он окончил Астраханский технический институт рыбной промышленности и хозяйства по специальности «инженер-механик».

Имеет ученую степень — доктор экономических наук (дата защиты докторской диссертации – 5 сентября 2009 года, дата защиты кандидатской диссертации – 13 декабря 2002 года).

С 1986 по 1996 годы работал начальником отдела Новосибирского отделения Всесоюзного научно-исследовательского и проектного института комплексно-энергетической технологии.

С 1996 по 2002 годы — заместителем председателя и председателем комитета по энергетики мэрии Новосибирска.

С 2002 по 2003 годы. – директором муниципального унитарного предприятия «Энергия».

С 2003 по 2010 годы – генеральным директором ОАО «Новосибирск-Гортеплоэнерго».

С 2010 по 2012 годы – заместителем мэра, директором департамента энергетики жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска.

С 2012 года — директором департамента энергетики и ЖКХ ООО УК «Концерн «Сибирь». С 2013 года возглавлял Комбинат бытовых услуг Бердска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Александр Кожин в 2015 году баллотировался в мэры Бердска и даже набрал высокие баллы во время тестирования. Но позже снял свою кандидатуру с конкурса в пользу Евгения Шестернина, нынешнего градоначальника.

А весной 2018 года Кожина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, повлекших существенный ущерб предприятию. По версии следствия он «простил» плату за использованную воду на сумму 190 млн рублей. Кроме того, по третьему уголовному делу ему вменяют растрату 10 млн рублей при сборе коммунальных платежей с населения. В конце декабря истекает очередной срок содержания его под стражей в СИЗО. И должен состоятся суд по избранию меры пресечения.

В Бердске уже возбуждали уголовное дело по фальшивому диплому — против бывшего вице-мэра Бердска Евгения Мартьянова в 2010 году, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». У него оказался липовый диплом о высшем образовании. Суд признал Мартьянова виновным в использовании поддельного документа, однако освободил от наказания в связи с истечением срока давности.

Фальшивый документ при устройстве на работу использовал и экс-замглавы Бердска Владимир Мухамедов. Суд установил, что чиновник подал в отдел кадров поддельный трудовой договор, якобы подтверждающий его управленческий стаж. Мухамедова признали виновным, но и он не понес наказания по тем же причинам, что и Мартьянов.

Был в Бердске и еще один случай, когда муниципальный служащий не соответствовал квалификационным требованиям. Бывший начальник юридического отдела Анатолий Казак не имел высшего юридического образования. По иску прокуратуры суд вынес решение об увольнении Казака в связи с несоответствием занимаемой должности.

Первый случай произошел в период руководства городом Александром Терепой, остальные — при мэре Илье Потапове, который отбывает 10 лет колонии за взятки и другие коррупционные преступления.