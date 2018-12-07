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Платить за регистрацию телефонов обяжут россиян

Предлагается обязать операторов связи подключать к сети только владельцев аппаратов с разрешенным идентификационным номером.

7.12.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Платить за регистрацию телефонов обяжут россиян

В Совфеде предложили запретить операторам связи регистрировать в сети краденные телефоны

Согласно законопроекту, размер платы за регистрацию IMEI для физических лиц не может превышать 100 рублей.
Сенаторы подготовили законопроект о введении системы контроля телефонов и планшетов по их идентификационным номерам (IMEI), который запретит мобильным операторам регистрировать в сети краденные устройства. Об этом сообщила в четверг на заседании временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества ее председатель Людмила Бокова.

Она рассказала ТАСС, что законопроект поддержан профильными министерствами и ведомствами и будет внесен в Госдуму в ближайшее время.

«В настоящее время уже подготовлен законопроект о введении системы контроля абонентских устройств по идентификаторам абонентских устройств, международное название — IMEI», — сказала Бокова.

Согласно тексту инициативы, которая имеется в распоряжении ТАСС, предлагается обязать операторов связи подключать к сети только владельцев аппаратов с разрешенным идентификационным номером, а также приостанавливать доступ к сети связи для абонентов — владельцев аппаратов с неразрешенным IMEI. При этом оговаривается, что к неразрешенным будут отнесены устройства, которые не прошли соответствующую регистрацию или имеют одинаковые либо не присвоенные производителем аппарата номер, а также похищенные или утраченные телефоны.

Порядок приостановления, в том числе процедура оспаривания действий операторов связи, будет установлен правилами оказания услуг связи, утверждаемыми правительством РФ.

Центральная база данных IMEI
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, с целью «формирования, поддержания в актуальном состоянии и использования в работе операторами связи и иными заинтересованными лицами массива информации о разрешенных или запрещенных для работы в сетях подвижной связи идентификаторах абонентских устройств предполагается создание соответствующей центральной базы данных». «Для ее наполнения предполагается обязательная регистрация идентификаторов абонентских устройств, используемых в сетях связи подвижной радиотелефонной связи на территории РФ, с одновременным запретом на изменение таких идентификаторов», — отмечается в документе.

Порядок регистрации IMEI в центральной базе данных, размер и порядок взимания платы за такую регистрацию будет устанавливать правительство РФ. В законопроекте предлагается определить, что размер такой платы с физического лица не может превышать 100 рублей.

Предлагается ввести в российское законодательство новые термины, такие как «абонентская станция (абонентское устройство)», «идентификатор абонентской станции», «база данных идентификаторов абонентских станций» и другие.

Как рассказала Бокова, система контроля IMEI позволит использовать возможности более точной идентификации абонентских устройств и их владельцев в целях пресечения противоправных действий, ограничить нелегальный ввоз в Россию мобильных телефонов и смартфонов, а также повысить уровень предупреждения и раскрытия преступлений, связанных с кражей мобильных устройств и их последующего использования.

Кроме того, по словам сенатора, это даст возможность покупателям таких девайсов проверить устройство в момент покупки, чтобы убедиться в его качестве.

Глава комиссии СФ привела данные, согласно которым в настоящее время в 32 странах введена система контроля абонентских устройств по номеру IMEI, среди которых Франция, Нидерланды, Великобритания, Бельгия, Дания, Финляндия, Германия, Венгрия, Италия, Швеция, Ирландия, Норвегия, США, Индия, ЮАР и другие.

По данным Института исследований интернета, которые приводятся в пояснительной записке, введение системы контроля IMEI привело к существенному снижению хищений мобильных устройств. «Например, в Австралии в первые четыре года количество блокируемых телефонов сократилось в четыре раза, 43 тыс. устройств (каждое четвертое похищенное или утраченное иным способом абонентское устройство- прим. ТАСС) удалось найти и вернуть законному владельцу», — говорится в документе.

Источник: ТАСС


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