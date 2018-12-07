По-братски: 6 млрд рублей инвестирует Россия в Венесуэлу
Платить за регистрацию телефонов обяжут россиян
Замерзли насмерть два человека в Кузбассе
АО «РЭС» призывает соблюдать правила электробезопасности в новогодние праздники
Скрутил номера с Toyota и оставил реквизиты для выкупа 18-летний житель Новосибирска
15,1 млн на перевооружение и капремонт проблемной ЦТП потратит Бердск
Скалывать снежные накаты на дорогах требует у власти Бердска губернатор
Что нужно спросить у владельца сайта при размещении рекламы?
Полностью бесплатным сделал проезд в общественном транспорте Люксембург