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Замерзли насмерть два человека в Кузбассе

За прошедшие сутки в больницы Кемеровской области с холодовыми травмами обратились 22 человека.

7.12.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Замерзли насмерть два человека в Кузбассе

В Бердске стояли 35-градусные мороза

Два человека насмерть замерзли в Кузбассе в прошедшие сутки. Число обращений с признаками холодовых травм также выросло.

За прошедшие сутки в медорганизации Кемеровской области с холодовыми травмами обратились 22 человека.

Пять человек обморозились в Кемерове. По два обращения зарегистрировано в Юрге, Тисульском районе, Прокопьевске, Новокузнецке, Мариинске и Анжеро-Судженске. В Краснобродском, Таштаголе, Киселевске, Гурьевске и Крапивинском районе к медикам обратились по одному человеку с признаками обморожений.

Как уточняет департамент охраны здоровья населения Кемеровской области, двух человек в Юрге и в Кемерове спасти не удалось. Они скончались до приезда врачей. 13 человек госпитализированы. Среди обратившихся трое были в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: vse42.ru


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