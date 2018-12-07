Замерзли насмерть два человека в Кузбассе

Два человека насмерть замерзли в Кузбассе в прошедшие сутки. Число обращений с признаками холодовых травм также выросло.

За прошедшие сутки в медорганизации Кемеровской области с холодовыми травмами обратились 22 человека.

Пять человек обморозились в Кемерове. По два обращения зарегистрировано в Юрге, Тисульском районе, Прокопьевске, Новокузнецке, Мариинске и Анжеро-Судженске. В Краснобродском, Таштаголе, Киселевске, Гурьевске и Крапивинском районе к медикам обратились по одному человеку с признаками обморожений.

Как уточняет департамент охраны здоровья населения Кемеровской области, двух человек в Юрге и в Кемерове спасти не удалось. Они скончались до приезда врачей. 13 человек госпитализированы. Среди обратившихся трое были в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: vse42.ru