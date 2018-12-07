Устранение аварии на котельной «Новая» в Бердске контролировал губернатор

Под контролем Правительства региона оперативно устранена коммунальная авария в Бердске

Авария, произошедшая во второй половине дня 6 декабря на котельной «Новая» в Бердске, оперативно устранена в 0.15 часов 7 декабря.

По информации, оперативно установленной в Бердске, дефект на магистральной теплотрассе был зафиксирован 6 декабря в районе ул. Микрорайон 27-28 – в связи с этим было произведено отключение потребителей ЦТП-3А, от которой запитаны 11 домов по адресам: Микрорайон, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 41, 42, а также детская поликлиника БЦГД и школа №12.

«Правительством Новосибирской области ситуация была взята на оперативный контроль, все необходимые действия были отработаны совместно с муниципалитетом. Авария устранена в 0.15 часов 7 декабря, теплоснабжение было оперативно восстановлено», – сообщил заместитель Губернатора Сергей Сёмка.