По-братски: 6 млрд рублей инвестирует Россия в Венесуэлу

По словам лидера Венесуэлы, соглашения гарантируют инвестиции на общую сумму в $6 млрд.

Венесуэла и Россия подписали ряд контрактов на несколько миллиардов долларов в ходе визита в Москву делегации во главе с президентом Николасом Мадуро. Об этом лидер Боливарианской Республики сообщил в четверг в коротком видеоролике, опубликованном на его странице в Twitter.

«Сегодня были подписаны контракты, чтобы гарантировать инвестиции более чем в $5 млрд для повышения объемов добычи нефти, с нашими российскими партнерами в совместных предприятиях, — сказал Мадуро. — Кроме того, мы гарантируем инвестиции более чем в $1 млрд в горнодобывающую отрасль, преимущественно в добычу золота».

Кроме того, были заключены договоры о поставках российской пшеницы и обслуживании вооружения южноамериканской страны, добавил Мадуро.

«Мы… подписали контракт для обеспечения поставок пшеницы, 600 тыс. т для венесуэльского народа», — сказал Мадуро, добавив, что на «2019 год и далее» поставки гарантированы. «Кроме того, был подписан контракт на оказание поддержки, техническое обслуживание и ремонт систем вооружения Боливарианской Республики Венесуэла», — отметил он.

Лидер южноамериканской страны поблагодарил российского коллегу Владимира Путина и народ России. Мадуро добавил, что в марте 2019 года в Москве пройдет «заседание совместной комиссии, чтобы продолжать развивать отношения».

«С момента первого визита команданте [Уго] Чавеса в Россию мы всегда могли рассчитывать на народ и правительство России, — написал Мадуро. — От имени Венесуэлы благодарим за безоговорочную поддержку и помощь на благо нашего суверенитета».

Укрепление позиций

Мадуро уверен, что его визит в Россию позволит укрепить положение южноамериканской страны в будущем.

«Я бы сказал, что этот визит… позволяет нам занять выгодное положение для того, чтобы бороться за стабильность и развитие страны, благополучие Венесуэлы в 2019-2025 годах, — сказал Мадуро. — Этот визит позволяет нам укрепить не только дружбу, но и глубоко доверительные отношения с президентом [РФ Владимиром] Путиным, со всей командой его правительства, а также с российскими деловыми кругами и народом России».

Россия и Венесуэла реализуют совместные инвестиционные проекты в энергетике, сельском хозяйстве, геологоразведке, фармацевтике, в сфере информационно-коммуникационных технологий, ядерной медицине, военно-технической и других областях.

Источник: ТАСС