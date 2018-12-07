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Скрутил номера с Toyota и оставил реквизиты для выкупа 18-летний житель Новосибирска

Владелец раздетого автомобиля не стал платить, а обратился в полицию. Злоумышленника нашли через месяц после происшествия.

7.12.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Скрутил номера с Toyota и оставил реквизиты для выкупа 18 летний житель Новосибирска

Иногда в Бердске госномера теряют

Полицейские задержали новосибирца, похитившего номера с припаркованного автомобиля, сообщили сегодня, 7 декабря, в управлении МВД по Новосибирской области.

29 октября неизвестный завладел номерными знаками автомобиля Toyota, припаркованного на улице Печатников микрорайона ОбьГЭС. Злоумышленник оставил владельцу транспортного средства записку с реквизитами онлайн-кошелька для перевода денег за возврат имущества.

Потерпевший не стал переводить денежные средства и обратился в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 18-летний житель Советского района, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 325.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства»). В ходе обыска похищенное имущество изъято. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Проводится дальнейшее расследование, устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности фигуранта.


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(1) Комментарий

  1. Вадим

    Любопытно, какую сумму вымогал начинающий жулик?
    1000 рублей?
    Если бы имел кругозор немного пошире, знал бы, что уже давно за очень небольшие деньги (я делал за 1500 пару лет назад просто про запас) можно абсолютно легально заказать дубликат и не кормить вымогателей.
    Вот даже преступность деградировала ниже плинтуса :-D *CRAZY*

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