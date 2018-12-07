Скрутил номера с Toyota и оставил реквизиты для выкупа 18-летний житель Новосибирска

Полицейские задержали новосибирца, похитившего номера с припаркованного автомобиля, сообщили сегодня, 7 декабря, в управлении МВД по Новосибирской области.

29 октября неизвестный завладел номерными знаками автомобиля Toyota, припаркованного на улице Печатников микрорайона ОбьГЭС. Злоумышленник оставил владельцу транспортного средства записку с реквизитами онлайн-кошелька для перевода денег за возврат имущества.

Потерпевший не стал переводить денежные средства и обратился в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 18-летний житель Советского района, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 325.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства»). В ходе обыска похищенное имущество изъято. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Проводится дальнейшее расследование, устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности фигуранта.