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Полностью бесплатным сделал проезд в общественном транспорте Люксембург

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Полностью бесплатным сделал проезд в общественном транспорте Люксембург

С отменой билетов страна сможет экономить на расходах, связанных с продажей и проверкой билетов, а также на поиске безбилетников.

7.12.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Полностью бесплатным сделал проезд в общественном транспорте Люксембург

Люксембург считается одной из богатейших стран Европы

Люксембург станет первой страной в мире, в которой весь общественный транспорт будет бесплатным, сообщает The Guardian. По информации издания, с лета 2019 года в Люксембурге будет отменена оплата проезда в пригородных поездах, трамваях и автобусах.

Люксембург, столица одноименного герцогства, страдает от одних из самых ужасных пробок в мире. В городе проживает около 110 тыс. человек, однако еще порядка 400 тыс. приезжают сюда на работу из других районов страны и соседних стран. Согласно исследованиям, в 2016 году столичные водители провели в пробках в среднем 33 часа.

Хотя в стране в целом насчитывается всего 600 тыс. жителей, почти 200 тыс. живущих во Франции, Бельгии и Германии человек каждый день пересекают границу, приезжая в Люксембург на работу.

Этим летом правительство Люксембурга разрешило бесплатный проезд для людей в возрасте до 20 лет. Пригородные пассажиры сейчас платят всего два евро за проезд длительностью до двух часов, что в стране площадью 2,6 тыс. кв. километров хватает практически на любую поездку.

С отменой билетов страна сможет экономить на расходах, связанных с продажей и проверкой билетов, а также на поиске безбилетников.

Переизбранный на новый срок премьер Люксембурга Ксавье Беттель обещал уделять приоритетное внимание окружающей среде и разрешить проблему дорожных заторов.

Источник: Интерфакс


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