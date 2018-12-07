Путин ослабил налоговое бремя для малого и среднего бизнеса

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с главой «Деловой России» Алексеем Репиком поручил правительству проработать ряд налоговых послаблений для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, до 1 июля 2019 года поручено внести изменения в законодательство, предусматривающие установление условий обложения НДС операций по экспорту работ, услуг, аналогичных условиям налогообложения операций по экспорту товаров. Также кабмину предстоит проработать предложения по применению пониженной ставки налога на прибыль организаций в отношении прибыли, полученной от экспорта результатов интеллектуальной деятельности.

Еще одно поручение — оценить целесообразность предоставления застройщикам возможности уменьшать исчисленную сумму налога на прибыль организаций на сумму расходов на комплексную застройку территорий в связи с созданием объектов социальной и инженерной инфраструктуры, передаваемых в государственную или муниципальную собственность.

Путин также поручил разработать пилотный проект по поддержке инвестпроектов малого и среднего бизнеса со сроками реализации свыше 1 года. Этот «пилот» должен предусматривать заключение с производителем товаров, работ или услуг соглашения на весь срок реализации проекта, а также механизмы, направленные на недопущение снижения объемов государственной поддержки, если производитель выполняет условия ее предоставления.

Кабинету министров предстоит до 15 апреля 2019 года подготовить предложения о целесообразности введения системы «электронных доверенностей», а также проведения для отдельных видов юридических лиц процедур отбора поставщика в рамках госзакупок не позднее, чем за шесть месяцев до начала реализации соответствующего контракта.

Поручения в сфере туризма

Глава государства также поручил при разработке проекта стратегии развития туризма включить в нее меры комплексного развития транспортной инфраструктуры, в том числе реконструкцию действующих и строительство современных транспортных узлов и иных объектов, необходимых для развития туризма.

Также правительству поручено привлекать представителей туристического бизнеса к разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования в отношении участков, на которых находятся туристические объекты.

Среди других поручений в этой сфере — обеспечение государственной поддержки строительства объектов туристской индустрии, а также снижение административной нагрузки на туристический бизнес и совершенствование нормативно- правового регулирования деятельности организаций общественного питания и гостиниц.

Источник: ТАСС