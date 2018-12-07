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Выросли на $300 млн мировые резервы России за неделю

Сейчас они составляют $462,1 млрд.

7.12.2018 Фото: pixabay 5 коммент.
 
Выросли на $300 млн мировые резервы России за неделю

Россия хочет уйти от доллара

Международные резервы РФ на 30 ноября 2018 года составили $462,1 млрд, что на $300 млн выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Источник: ТАСС


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    да хоть на сколько, народу то что? У них все растет, это точно… только людям все хуже и хуже. С каждым годом все больше и больше миллиардеров и все это их родственники или друзья

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  2. Аноним

    Классно то как :-D Теперь чинуши ещё больше с*т.

    Thumb up 2 Thumb down 0

  3. ФАГ

    Только идиот может вкладывать деньги в развитие врагов (они нам не партнеры). Да еще и гордиться, когда страна в развале: нет денег на образование, медицину, науку, экономику.

    Thumb up 2 Thumb down 0

  4. Счетовод

    Если бы рубли так активно не меняли на резервы, сейчас бы доллар стоил 1000 рублей?

    Thumb up 0 Thumb down 0

  5. Аноним

    Отток капитала по прогнозам в 2018 41,2 млрд. долларов. По 1 Миллиарду в неделю в минусе. И 300 миллионов в плюсе;)

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