Выросли на $300 млн мировые резервы России за неделю

Международные резервы РФ на 30 ноября 2018 года составили $462,1 млрд, что на $300 млн выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Источник: ТАСС