Выросли на $300 млн мировые резервы России за неделю

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да хоть на сколько, народу то что? У них все растет, это точно… только людям все хуже и хуже. С каждым годом все больше и больше миллиардеров и все это их родственники или друзья
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Классно то как Теперь чинуши ещё больше с*т.
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Только идиот может вкладывать деньги в развитие врагов (они нам не партнеры). Да еще и гордиться, когда страна в развале: нет денег на образование, медицину, науку, экономику.
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Если бы рубли так активно не меняли на резервы, сейчас бы доллар стоил 1000 рублей?
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Отток капитала по прогнозам в 2018 41,2 млрд. долларов. По 1 Миллиарду в неделю в минусе. И 300 миллионов в плюсе;)
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