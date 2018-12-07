Разгневал 95-градусный мороз в Искитиме Жириновского в прямом эфире

В программе Владимира Соловьева на «России» вечером 6 декабря спорили о ЖКХ и морозах. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на полном серьезе апеллировал к информации о почти 100-градусных морозах в «каком-то сибирском городе».
-Птицы не лету замерзают, — кричал по обыкновению Владимир Вольфович, не слушая оппонентов, которые не поверили в такую температуру даже в Сибири.
Видео Курьер. Среда. Бердск
Судя по всему, лидер ЛДПР имел в виду Искитим в Новосибирской области, где на днях табло на ЦУМе действительно показывало температуру 99 и 95 градусов мороза.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» аномальные морозы зафиксировали в Искитиме 5 октября. «Судя по табло на ЦУМе, температура упала почти до минус 100 градусов», — сообщал очевидец в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «Вконтакте».
Чуть позже в городе незначительно потеплело — до минус 95 градусов, сообщили пользователи. Аномальный мороз не испугал искитимцев, а стал поводом для шуток.
Жириновский, видимо, таких шуток не понимает.
21 июля 1983 года на советской антарктической станции «Восток», расположенной в Восточной Антарктиде, была зарегистрирована температура 89,2 °C. На данный момент это абсолютный планетарный минимум температуры воздуха за всю историю инструментальных метеонаблюдений.
В Верхоянске в 1885 году была зафиксирована температура 67,8 °C. Есть документально неподтвержденная информация о том, что в районе Оймякона была зарегистрирована более низкая температура — 71,2 °C (в 1924 году) и -77,8 °C (в 1938 году), передает nat-geo.ru.
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Чессслово….
Поржал в слух на работе прямо за компом…
Давно так не смеялся))))
Блин, ну если ты уже даже не суперСтар а очень стар, ну деменция прогрессирует по полной, ну накосил ты своей псевдополитической деятельностью десятки лимонов вечнозеленых, ну так отскочи вовремя, ЧЕГО еще тебе не зватает?
Рассказывай полоская свои сапоги в любом из мировых океанов сказки внукам или молодым мальчикам которых ты так любишь.
Ну ОТДОХНИ наконец.
Нет, похоже, эта зависимость псильнее любого наркотика…..
13 5
Конечно, Вадимка, пусть он идет на пенсию и освободит место вам — молодым мальчикам Навального!
10 13
Ну да есть одна птица Лебедев зовут.
Замерзла и отлетела в маями гнездоваться.
Так в твитере и написала ..В маями тепло и люди добрые кто хлебушка накрошет.Кто печеньку кинет.
10 1
Спасибо, Никодимка, за комплимент))
Мальчиком меня называли последний раз лет 30 назад))
А в мозгах большинства населения велигомогучей штампы вроде «мальчики Навального» или «соколы Жириновского» или «патриоты Путина» не изменятся, увы, никогда…
В вашей картине мира вождизм засел прочно. И не допрет до вас никогда, что в нормальной стране фамилия президента или премьера не должна значить очень много. Важны ИНСТИТУТЫ, подконтрольные обществу и контролирующие власть.
Это не трудно для понимания незагаженному мозгу, но пропо.антоны поработали с вашими мозгами весьма плодотворно
8 9
Че…. Вадим серьезно?…
Вот к примеру америка.Одна рыжая девченка с алтая пару раз поговорила.Три раза улыбнулась .
И хана.Выбрали трампа!!!.
Сейчас держат в одиночке чтоб больше не скем не говорила а то поговорит и вообще все институты на памойку ньюерка улетят.
6 9
Может, и не стоит бисер метать…
Ну да ладно, для особенно одаренных разжую…
Оставлю за скобками что благодаря нашей шпионке выбрали Трампа (хотя влияние безусловно было, а иногда одна песчинка может перевесить на многотонных весах)
Заострю внимание на следующих фактах:
1. кремль вместе с «госдумой» бухал в честь победы Трампа, в итоге «трампчмо»…
2. что бы ни творил Трамп, Буш младший, другие одиозные президенты, их полномочия СИЛЬНО ограничены. И двухпалатный Парламент в США имеет РЕАЛЬНУЮ власть (сравните с «госдумой») и использует её по полной.
3. суд заштатного любого городка легко выносит решения не оглядываясь на Вашингтон и все ему подчиняются.
Мой просвещенческий лимит исчерпан, так как порог рвотного рефлекса достаточно низок, засим откланиваюсь и оставляю вас гадить здесь все что вам заблагорассудится.
7 7
Ну и извилистый у вас мозг.
1.Кто то бухал. и орал тосты.
2.госдума дву парламентная
одна мандатная( я вам даже больше скажу там еще и конституционный суд есть…
3.Но это не проливает света за что судят бутину…
3 4
«освободит место вам — молодым мальчикам Навального!»
А Милонов? Чем не замена?
2 2
какая разница кто будет сыпать теологизмами.
типа бисера и своими физиологическими подробностями типо я пойду высмаркаюсь
на вполне конкретные вопросы..
вадимы или жириновские с милоновыми.
если система такая устойчивая какого черта столько шуму по поводу всего одного человека?.
3 1
если система зависит от пещинки это дрянь а не система.
0 1
В Искитиме конечно холодно, но в Новосибирске ещё холоднее… — 350 https://yadi.sk/i/GlcPj7QCMe1uxA
5 0
адский дубак))
5 0
Благо сейчас потеплело… Жители города аж в пляс пошли от этого https://yadi.sk/i/MQY1g4sDBSyBVg
4 0
))
после каждого элемента, наверное, чаем грелись
3 0