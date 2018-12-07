Разгневал 95-градусный мороз в Искитиме Жириновского в прямом эфире

В программе Владимира Соловьева на «России» вечером 6 декабря спорили о ЖКХ и морозах. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на полном серьезе апеллировал к информации о почти 100-градусных морозах в «каком-то сибирском городе».

-Птицы не лету замерзают, — кричал по обыкновению Владимир Вольфович, не слушая оппонентов, которые не поверили в такую температуру даже в Сибири.

Видео Курьер. Среда. Бердск



Судя по всему, лидер ЛДПР имел в виду Искитим в Новосибирской области, где на днях табло на ЦУМе действительно показывало температуру 99 и 95 градусов мороза.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» аномальные морозы зафиксировали в Искитиме 5 октября. «Судя по табло на ЦУМе, температура упала почти до минус 100 градусов», — сообщал очевидец в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «Вконтакте».

Чуть позже в городе незначительно потеплело — до минус 95 градусов, сообщили пользователи. Аномальный мороз не испугал искитимцев, а стал поводом для шуток.

Жириновский, видимо, таких шуток не понимает.

21 июля 1983 года на советской антарктической станции «Восток», расположенной в Восточной Антарктиде, была зарегистрирована температура 89,2 °C. На данный момент это абсолютный планетарный минимум температуры воздуха за всю историю инструментальных метеонаблюдений.

В Верхоянске в 1885 году была зафиксирована температура 67,8 °C. Есть документально неподтвержденная информация о том, что в районе Оймякона была зарегистрирована более низкая температура — 71,2 °C (в 1924 году) и -77,8 °C (в 1938 году), передает nat-geo.ru.