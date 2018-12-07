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Разгневал 95-градусный мороз в Искитиме Жириновского в прямом эфире

Лидер ЛДПР на полном серьезе рассуждал об аномальных сибирских морозах, когда «птицы на лету замерзают». На самом деле табло на искитимском ЦУМе, показывающее температуру, дало сбой.(ВИДЕО)

7.12.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Инцидент-Новосибирск 14 коммент.
 
Разгневал 95 градусный мороз в Искитиме Жириновского в прямом эфире

Температура в Искитиме 5 декабря 2018 года

В программе Владимира Соловьева на «России» вечером 6 декабря спорили о ЖКХ и морозах. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на полном серьезе апеллировал к информации о почти 100-градусных морозах в «каком-то сибирском городе».

-Птицы не лету замерзают, — кричал по обыкновению Владимир Вольфович, не слушая оппонентов, которые не поверили в такую температуру даже в Сибири.

Видео Курьер. Среда. Бердск

Судя по всему, лидер ЛДПР имел в виду Искитим в Новосибирской области, где на днях табло на ЦУМе действительно показывало температуру 99 и 95 градусов мороза.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» аномальные морозы зафиксировали в Искитиме 5 октября.  «Судя по табло на ЦУМе, температура упала почти до минус 100 градусов», — сообщал очевидец в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «Вконтакте».

Чуть позже в городе незначительно потеплело — до минус 95 градусов, сообщили пользователи. Аномальный мороз не испугал искитимцев, а стал поводом для шуток.

Жириновский, видимо, таких шуток не понимает.

21 июля 1983 года на советской антарктической станции «Восток», расположенной в Восточной Антарктиде, была зарегистрирована температура 89,2 °C. На данный момент это абсолютный планетарный минимум температуры воздуха за всю историю инструментальных метеонаблюдений.

В Верхоянске в 1885 году была зафиксирована температура 67,8 °C. Есть документально неподтвержденная информация о том, что в районе Оймякона была зарегистрирована более низкая температура — 71,2 °C (в 1924 году) и -77,8 °C (в 1938 году), передает nat-geo.ru.

 


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(14) Комментариев

  1. Вадим

    :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
    Чессслово….
    Поржал в слух на работе прямо за компом…
    Давно так не смеялся))))

    Блин, ну если ты уже даже не суперСтар а очень стар, ну деменция прогрессирует по полной, ну накосил ты своей псевдополитической деятельностью десятки лимонов вечнозеленых, ну так отскочи вовремя, ЧЕГО еще тебе не зватает?
    Рассказывай полоская свои сапоги в любом из мировых океанов сказки внукам или молодым мальчикам которых ты так любишь.
    Ну ОТДОХНИ наконец.
    Нет, похоже, эта зависимость псильнее любого наркотика…..

    Thumb up 13 Thumb down 5

    • Никодим

      :-D Конечно, Вадимка, пусть он идет на пенсию и освободит место вам — молодым мальчикам Навального! :-D ;)

      Thumb up 10 Thumb down 13

      • Аноним

        Ну да есть одна птица Лебедев зовут.
        Замерзла и отлетела в маями гнездоваться.
        Так в твитере и написала ..В маями тепло и люди добрые кто хлебушка накрошет.Кто печеньку кинет. 8)

        Thumb up 10 Thumb down 1

      • Вадим

        Спасибо, Никодимка, за комплимент))
        Мальчиком меня называли последний раз лет 30 назад))

        А в мозгах большинства населения велигомогучей штампы вроде «мальчики Навального» или «соколы Жириновского» или «патриоты Путина» не изменятся, увы, никогда…
        В вашей картине мира вождизм засел прочно. И не допрет до вас никогда, что в нормальной стране фамилия президента или премьера не должна значить очень много. Важны ИНСТИТУТЫ, подконтрольные обществу и контролирующие власть.
        Это не трудно для понимания незагаженному мозгу, но пропо.антоны поработали с вашими мозгами весьма плодотворно
        ;)

        Thumb up 8 Thumb down 9

        • Аноним

          Че…. :-D Вадим серьезно?… *BRAVO*
          Вот к примеру америка.Одна рыжая девченка с алтая пару раз поговорила.Три раза улыбнулась .
          И хана.Выбрали трампа!!!.
          Сейчас держат в одиночке чтоб больше не скем не говорила а то поговорит и вообще все институты на памойку ньюерка улетят. :-D

          Thumb up 6 Thumb down 9

          • Вадим

            Может, и не стоит бисер метать…
            Ну да ладно, для особенно одаренных разжую…
            Оставлю за скобками что благодаря нашей шпионке выбрали Трампа (хотя влияние безусловно было, а иногда одна песчинка может перевесить на многотонных весах)
            Заострю внимание на следующих фактах:
            1. кремль вместе с «госдумой» бухал в честь победы Трампа, в итоге «трампчмо»…
            2. что бы ни творил Трамп, Буш младший, другие одиозные президенты, их полномочия СИЛЬНО ограничены. И двухпалатный Парламент в США имеет РЕАЛЬНУЮ власть (сравните с «госдумой») и использует её по полной.
            3. суд заштатного любого городка легко выносит решения не оглядываясь на Вашингтон и все ему подчиняются.
            Мой просвещенческий лимит исчерпан, так как порог рвотного рефлекса достаточно низок, засим откланиваюсь и оставляю вас гадить здесь все что вам заблагорассудится. *CRAZY*

            Thumb up 7 Thumb down 7

            • Аноним

              Ну и извилистый у вас мозг.
              1.Кто то бухал. и орал тосты.
              2.госдума дву парламентная
              одна мандатная( я вам даже больше скажу там еще и конституционный суд есть… :-D
              3.Но это не проливает света за что судят бутину… :-D

              Thumb up 3 Thumb down 4

      • Аноним

        «освободит место вам — молодым мальчикам Навального!»

        А Милонов? Чем не замена?

        Thumb up 2 Thumb down 2

        • Аноним

          какая разница кто будет сыпать теологизмами.
          типа бисера и своими физиологическими подробностями типо я пойду высмаркаюсь
          на вполне конкретные вопросы..
          вадимы или жириновские с милоновыми.
          если система такая устойчивая какого черта столько шуму по поводу всего одного человека?.
          :-D

          Thumb up 3 Thumb down 1

        • Аноним

          если система зависит от пещинки это дрянь а не система. 8)

          Thumb up 0 Thumb down 1

  2. Алексей

    В Искитиме конечно холодно, но в Новосибирске ещё холоднее… — 350 https://yadi.sk/i/GlcPj7QCMe1uxA

    Thumb up 5 Thumb down 0

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