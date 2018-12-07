15,1 млн на перевооружение и капремонт проблемной ЦТП потратит Бердск

Власть Бердска 26 ноября 2018 года объявила аукцион по поиску подрядной организации для выполнения капитального ремонта с техническим перевооружением ЦТП-11Б по адресу улица Герцена, 3а.

Через 180 дней после подписания контракта, подрядчик должен выполнить капремонт за 15 135 030 рублей. Оплата работ подрядчику финансируется из городского бюджета на 2018 и 2019 года. Имя победителя аукциона станет известно утром 17 декабря.

Начальный и конечный сроки выполнения основных видов и объемов работ определяются календарным графиком. Он разрабатывается и утверждается сторонами в сроки и в порядке, установленные контрактом.

В рамках контракта подрядчик должен будет организовать комплектацию и доставку к месту работ основного оборудования, произвести демонтаж старого оборудования, монтаж тепломеханического и электротехнического оборудования, автоматизацию тепломеханического оборудования, монтаж воздушно-отопительных агрегатов, узла учета тепловой энергии на вводе в ЦТП, узла учета холодного водоснабжения, узла учета тепловой энергии на выходе из ЦТП, пусконаладочные работы, сдать документы в орган государственного энергетического надзора и подписать акт ввода объекта в эксплуатацию.

Если при выполнении монтажных работ, присоединении и настройки оборудования, подключении линий электроснабжения возникнет производственная необходимость отключения холодного либо горячего водоснабжения, без отключения теплоснабжения более чем на 4 часа, то подрядчик обязан не позднее, чем за 3 рабочих дня до планируемой даты отключения водоснабжения, в письменной форме информировать об этом заказчика. Производить отключение подрядчик сможет только при наличии согласования с горадминистрацией Бердска.